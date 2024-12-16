https://ukraina.ru/20241216/1059640195.html

Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине - 16.12.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

Если Зеленскому удастся спровоцировать конфронтацию России хотя бы с частью стран НАТО, то обе стороны, чтобы не переходить грань разумного, предпочтут договориться, у него появится надежда уцелеть. И сейчас он все для этого делает, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-12-16T06:45

2024-12-16T06:45

2024-12-16T06:45

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ес

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что выступает против нанесения ВСУ ударов американскими ракетами по территории России, поскольку это приводит к еще большему обострению конфликта.- Ростислав Владимирович, это его заявление приведет хоть к чему-то в плане прекращения этих ударов?- Пока Трамп не станет действующим президентом, его заявления ничего не поменяют.Зеленский настаивает на том, что ему нужны еще более дальнобойные ракеты в еще большем количестве. У него в этом вопросе есть серьезная поддержка и в США, и в Европе. У него нет иного выхода исправить ситуацию, кроме как спровоцировать Россию на жесткий ответ, чтобы получить еще больше западной помощи или принудить Запад к еще более жесткому ответу России. Это единственное, что даст ему хоть какую-то надежду уцелеть.Путин же говорил, что удары Украины натовскими ракетами могут привести к нашим ударам по территории западных стран. Поэтому Зеленский может рассчитывать, что сумеет втянуть Запад в прямую конфронтацию с Россией.Понятно, что у Москвы нет желания воевать с НАТО неизвестно сколько времени. Если война на Украине тянется три года, то в этом случае война может продлиться десять лет. Да, Запад давал оружие Киеву, но человеческие ресурсы были украинскими. Оружия на Западе еще достаточно, а людей даже больше, чем на Украине.Поэтому Зеленский рассуждает так: "Если мне удастся спровоцировать конфронтацию России хотя бы с частью стран НАТО, то обе стороны, чтобы не переходить грань разумного, предпочтут договориться. Я подсуечусь и в этом компромиссе для меня тоже найдется место".- А снижение возраста мобилизации, о котором сейчас говорят и на Украине, и на Западе, Зеленскому никак не поможет?- Зеленский искренне пытается от этого отбиться, потому что это ничего ему не даст, кроме роста внутреннего напряжения.Дело в том, что ТЦК объективно не могут ловить на улицах больше, чем по 20 тысяч в месяц. То есть 20 тысяч они ловят и так. А если разрешить им отлавливать молодежь, то возмущение это вызовет, а толку не даст, потому что больше людей на фронте не окажутся.А вот ракеты и западные войска на Украине могут дать Зеленскому какую-то надежду. Именно поэтому Зеленский часто встречается с Макроном, который постоянно говорит об отправке какого-то контингента на Украину.Так что не будет Зеленский обращать внимание на то, что сказал Трамп. Сегодня Трамп скажет одно, завтра – другое, послезавтра – третье. За время от своего избрания до сегодняшнего дня Трамп свою позицию многократно корректировал, а еще больше свою позицию корректирует окружение Трампа. Кто-то говорит о России более комплиментарно, кто-то – более враждебно, а какое там будет среднее арифметическое никто не знает.Повторюсь, только когда Трамп официально станет президентом, к заявлениям его и его окружения можно будет относиться более серьезно. Потому что это будут заявления политиков, наделенных властью. Пока же они просто пытаются повесить как можно больше собак на предыдущее руководство.А раз уж Зеленский все равно бьет натовскими ракетами по России, Трамп всегда сможет сказать: "Я был против, но я еще не был президентом и ничего не мог сделать".- Вы затронули тему западных войск на Украине, но пока тут все не так однозначно. Во-первых, в Евросоюзе сейчас для этого рассматривается коалиция из пяти-восьми стран. Во-вторых, когда Макрон заявил, что французские и польские войска могут зайти на Украину "после достижения соглашений о прекращении огня", Туск сказал, что польские войска на Украину не войдут.- Тут как раз все однозначно.Европейская коалиция может состоять хоть из всех стран Евросоюза. Есть только одна проблема – нет войск.В Европе есть только две большие армии: условно боеспособная Польша и реально боеспособная Турция. Турция сейчас занята Ближним Востоком, а Польша пока даже не может увеличить численность армии до 250 тысяч человек. Варшава поставила такую цель, но пока не может найти людей, желающих служить. Поэтому там постоянно разговаривают о том, чтобы чуть ли не мобилизацию проводить. А 300-тысячная армия – это вообще запредельная цель для Польши.Сейчас в ВСУ от 600 до 700 тысяч человек точно есть. У них серьезный боевой опыт и неплохая оснащенность, но даже они ничего не могут с нами сделать. Они вынуждены бежать от российской армии. А перевооружение польской армии еще даже не закончилось.Россия в начале СВО заходила на Украину с 220-тысячной армией, не считая Росгвардии, а поляков сейчас всего 200 тысяч. И потом, они не могут послать на Украину всю армию, потому что им надо контролировать границу с Литвой, Белоруссией и Калининградской областью. Тысяч 100 на это удовольствие им потратить придется. Следовательно, на Украину поляки могут завести максимум 100 тысяч человек. Этого мало.Потому Макрон и говорит, что европейские войска зайдут на Украину, как только наступит перемирие.- А кто сказал, что оно вообще будет заключено?- Вот именно.Зеленский не собирается говорить о прекращении огня. Россия тоже говорит, что у нее есть предварительные требования для переговоров, которые включают вывод украинских войск за пределы конституционной территории России, часть которой лежит на правом берегу Днепра. А до Днепра еще надо добраться.Если Украина существенно ослабила свою группировку в Херсонской области, потому что ей надо перебрасывать резервы в Донбасс, и мы можем провести операцию по форсированию Днепра или даже по высадке возле Николаева и Одессы с моря, то до Запорожья еще надо добраться.То есть не прям завтра Россия все эти территории сама освободит. Не говоря уже о том, что Украина их бросит добровольно. Может быть, к тому времени будет освобожден Харьков, и у России возникнут дополнительные требования.Речь идет даже не о том, чтобы Украина вывела откуда-то войска. От Киева фактически требуют признать переход этих территорий в состав РФ. А Зеленский говорит, что ничего они признавать не будут, ссылаясь на конституцию.Украинская конституция действительно запрещает передачу и даже прием каких-то территорий без проведения всенародного референдума, который, в соответствии с конституцией, должен проводится на всей конституционной территории Украины. Кто позволит киевскому режиму проводить референдум в Крыму?Другое дело, что в украинской конституции (российская конституция от этого положения освободилась) есть пункт, что международные документы важнее внутренних. Таким образом, международный договор, ратифицированный Радой и подписанный президентом, отменяет действие статей конституции, которые ему противоречат.Тем не менее, Украина и Зеленский заняли однозначную позицию, что они ничего не будут признавать. А это отменяет возможность начать какие-то переговоры и заключить какое-то соглашение.Кроме того, я не слышал, чтобы Россия соглашалась на ввод на Украину каких-то миротворцев. Тем более, европейских. Да, теоретически Москва может на это согласиться, но пока такой ситуации нет. И все эти рассказы Макрона больше напоминают попытку отправить на Украину войска под прикрытием миротворческого мандата.Необязательно, чтобы Евросоюз выдал им какой-то мандат. Некая коалиция, которая сама себя провозгласит, сама себе его присвоит. Например, когда США отправляли войска в Ирак, они не получили мандат ООН, но собрали коалицию из 30-40 стран, которые сами себе выдали мандат и сами отправили войска.И, опять же, появление такого рода войск без разрешения России означает конфронтацию. Зеленскому это выгодно, поэтому он активно встречается с Макроном.- А Трамп что думает об этой затее с "миротворцами"?- Макрон активно обрабатывал Трампа по этому поводу, и, судя по всему, Трамп не сказал ни да, ни нет.Трамп не хочет брать на себя ответственность за идеи Макрона, но идея Макрона для него выгодна. Пока Макрон будет носиться с "миротворческой коалицией", у Трампа будет инструмент давления на Россию: "Договаривайтесь со мной, потому что с Макроном вам будет совсем плохо. Если он отправит войска на Украину, что вы с ним будете делать? Воевать?".Может быть, мы будем воевать. Но Трамп понимает, что у России нет большого желания воевать с Францией, Польшей или Прибалтикой. И выступать против Макрона Трамп не будет. Сколько Макрон уже носится с этой идеей, но Трамп ее пока никак не прокомментировал.Ситуация вокруг мира на Украине уже целый год и однозначна, и сложна. Все понимают, что пора бы как-то договориться, но найти компромиссную позицию пока не удается. Воевать никто не хочет, но они вынуждены воевать, потому что нет хотя бы примерного очертания общего мира.О других особенностях украинского конфликта - в интервью Дмитрия Бавырина: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20241212/1059614290.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, ес, вооруженные силы украины