"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США
© МИД РФ
© МИД РФ
Задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам власти США за последние четыре года. Он прилетел как голубь мира, но не от американской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".
Политолог сказал, что рекомендует сначала посмотреть интервью Сергея Лаврова, а потом пересмотреть интервью президента России Владимира Путина. Тогда складывается цельная картина, отметил он.
"Логичность показывает твердость и решимость российских властей. Для Такера Карлсона это, очевидно, будет один из личных выводов. Он прилетел как голубь мира, но не от американской элиты", — сказал Баширов.
По его мнению, задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам руководители США за последние четыре года. Его цель не дипломатическая, а журналистская. Средний американец плохо представляет, где находится Украина, он не понимает, почему русские воюют с русскими, подчеркнул эксперт.
"И Карлсон начал с темы, которая задевает обычного американца это ядерная война. Это был первый его вопрос, потому что с точки зрения обычной войны американцы считают, что защищены двумя океанами. И сухопутные войска не придут к ним воевать, а что такое ядерное оружие на подлодках и межконтинентальные баллистические ракеты они знают хорошо", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.
Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону в материале Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону" на сайте Украина.ру.
8 декабря, 23:51Новые предложения ТрампаСудя по тому, как развивались события в Сирии, заранее были осведомлены и, частично, принимали участие в "Десятидневном наступлении" (войной или даже военной операцией это назвать сложно, мероприятие сравнимо разве что с возвращением Наполеона с острова Эльба в Париж) США и Турция.