https://ukraina.ru/20241210/1059527759.html

"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США

"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США - 10.12.2024 Украина.ру

"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США

Задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам власти США за последние четыре года. Он прилетел как голубь мира, но не от американской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов

2024-12-10T03:30

2024-12-10T03:30

2024-12-10T03:30

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Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".Политолог сказал, что рекомендует сначала посмотреть интервью Сергея Лаврова, а потом пересмотреть интервью президента России Владимира Путина. Тогда складывается цельная картина, отметил он.По его мнению, задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам руководители США за последние четыре года. Его цель не дипломатическая, а журналистская. Средний американец плохо представляет, где находится Украина, он не понимает, почему русские воюют с русскими, подчеркнул эксперт."И Карлсон начал с темы, которая задевает обычного американца это ядерная война. Это был первый его вопрос, потому что с точки зрения обычной войны американцы считают, что защищены двумя океанами. И сухопутные войска не придут к ним воевать, а что такое ядерное оружие на подлодках и межконтинентальные баллистические ракеты они знают хорошо", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону в материале Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241208/1059499220.html

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