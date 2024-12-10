"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США - 10.12.2024 Украина.ру
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"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США
"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США - 10.12.2024 Украина.ру
"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США
Задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам власти США за последние четыре года. Он прилетел как голубь мира, но не от американской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
2024-12-10T03:30
2024-12-10T03:30
новости
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запад
сергей лавров
марат баширов
такер карлсон
детали
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Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".Политолог сказал, что рекомендует сначала посмотреть интервью Сергея Лаврова, а потом пересмотреть интервью президента России Владимира Путина. Тогда складывается цельная картина, отметил он.По его мнению, задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам руководители США за последние четыре года. Его цель не дипломатическая, а журналистская. Средний американец плохо представляет, где находится Украина, он не понимает, почему русские воюют с русскими, подчеркнул эксперт."И Карлсон начал с темы, которая задевает обычного американца это ядерная война. Это был первый его вопрос, потому что с точки зрения обычной войны американцы считают, что защищены двумя океанами. И сухопутные войска не придут к ним воевать, а что такое ядерное оружие на подлодках и межконтинентальные баллистические ракеты они знают хорошо", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону в материале Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, запад, сергей лавров, марат баширов, такер карлсон, детали, сво, война, ядерная война, американцы, владимир путин
Новости, Россия, США, Запад, Сергей Лавров, Марат Баширов, Такер Карлсон, детали, СВО, война, ядерная война, американцы, Владимир Путин

"Голубь мира": Баширов о роли Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США

03:30 10.12.2024
 
© МИД РФ
© МИД РФ
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Задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам власти США за последние четыре года. Он прилетел как голубь мира, но не от американской элиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Марат Баширов
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".
Политолог сказал, что рекомендует сначала посмотреть интервью Сергея Лаврова, а потом пересмотреть интервью президента России Владимира Путина. Тогда складывается цельная картина, отметил он.
"Логичность показывает твердость и решимость российских властей. Для Такера Карлсона это, очевидно, будет один из личных выводов. Он прилетел как голубь мира, но не от американской элиты", — сказал Баширов.
По его мнению, задача Такера Карлсона — объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб своим гражданам руководители США за последние четыре года. Его цель не дипломатическая, а журналистская. Средний американец плохо представляет, где находится Украина, он не понимает, почему русские воюют с русскими, подчеркнул эксперт.
"И Карлсон начал с темы, которая задевает обычного американца это ядерная война. Это был первый его вопрос, потому что с точки зрения обычной войны американцы считают, что защищены двумя океанами. И сухопутные войска не придут к ним воевать, а что такое ядерное оружие на подлодках и межконтинентальные баллистические ракеты они знают хорошо", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск на сайте Украина.ру.
Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону в материале Павла Котова "Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону" на сайте Украина.ру.
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
8 декабря, 23:51
Новые предложения ТрампаСудя по тому, как развивались события в Сирии, заранее были осведомлены и, частично, принимали участие в "Десятидневном наступлении" (войной или даже военной операцией это назвать сложно, мероприятие сравнимо разве что с возвращением Наполеона с острова Эльба в Париж) США и Турция.
 
НовостиРоссияСШАЗападСергей ЛавровМарат БашировТакер КарлсондеталиСВОвойнаядерная войнаамериканцыВладимир Путин
 
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