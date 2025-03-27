https://ukraina.ru/20250327/1062099187.html

Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щеки

Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щеки - 27.03.2025 Украина.ру

Юрий Светов о саммите в Париже: Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щеки

Желающих участвовать в инициативах Макрона все меньше и меньше. В итоге "коалиция желающих" будет состоять из Великобритании, Франции и, естественно Прибалтики. А пока что Макрон продолжает надувать щеки.

2025-03-27T18:27

2025-03-27T18:27

2025-03-27T18:26

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Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог Юрий Светов.В Париже 27 марта прошел саммит "коалиции желающих", на котором обсудили поддержку Украины, в частности отправку в страну военных контингентов из Европы. Также было заявлено о неготовности европейских лидеров снять санкционные ограничения с России.— Юрий Ильич, саммит в Париже — это желание Европы выступить людьми и техникой на стороне Украины или это политический театр, который поддерживает Зеленского медийно, позволяя ему завышать требования на переговорах с США?— Вы очень хорошо начали вопрос, сказав, что это "желание выступить". Дальше слова вопроса уже можно не говорить. Да, это именно желание Европы выступить, заявить о себе. Ничего другого.У Макрона в конце прошлого года появились иллюзии, что он может стать лидером Европы за неимением других. Вот и Шольц ушел. И теперь Макрон вроде как у них самый старейший. Кир Стармер только недавно появился. Кому как не Макрону возглавить Европу?Но сделать это не получится на экономике или каких-то других конструктивных идеях. Поэтому Макрон решил стать лидером Европы в войне против России с помощью Украины. При этом для него такой "облом", что Трамп резко изменил линию поведения и свою позицию. Для французского лидера это крушение его надежд.Посмотрите, Макрон же пытался говорить: я сейчас позвоню Трампу, я ему скажу, мы со Стармером его отговорим.Они считали прихотью Трампа его желание урегулировать ситуацию на Украине — по себе судили. Им казалось, что главе США только нужно сказать два слова от "уважаемых" людей (Макрона и Стармера), и он их послушает.Но оказалось, что вообще-то плевать Трампу на мнение Макрона. Точно так же, как до этого плевать было Байдену — когда он отобрал у Франции заказ на строительство подводных лодок для Австралии и когда, простите, послал Макрона с просьбой не делать так, чтобы бизнес из Европы уходил в Соединенные Штаты.Если Байден вел так себя с Макроном, то Трамп — тем более. Кто такой для него Макрон, чтобы он с ним считался?Поэтому Макрон решил понадувать щеки. Заметьте, он последние месяцы регулярно заявляет, что готов поговорить с Путиным. При этом это подавалось так: сидит Путин на телефоне и ждет, когда ему позвонит Макрон.Кстати, в этом же ключе, похоже, была разыграна история, когда Макрон звонил Зеленскому, а последний ему сказал: извини, Эмманюэль, я занят, перезвоню тебе. Это символ — президенту Франции его марионетка может ответить: позже поговорим.Макрон грозил уже давно ввести французские войска на Украину. Дескать, для него будет сигналом, если русские подойдут к Киеву и Одессе. Потом он снова это повторил. А затем Макрон вдруг решил, что нужны союзники и стал говорить со Стармером.И все время идут оговорки. Дескать, мы, конечно, пошлем войска на Украину, но нам нужно воздушное прикрытие от американцев. Американцы энтузиазма не проявляют. Тогда что делать?Вот они сегодня собрали "коалицию желающих". То есть идиотов, которые готовы послать свои войска на Украину. Но из этого тоже ничего не получается!Заметьте, ранее Макрон собрал в Париже саммит ЕС, куда далеко не все приехали и заявления толком не приняли. Потом он попытался пригласить начальников генеральных штабов стран. Тоже далеко не все собрались, а итоги совещания вообще неизвестны.Теперь вот эта "коалиция желающих". А желающих участвовать в инициативах Макрона все меньше и меньше. Я думаю, что в итоге данная коалиция будет состоять из Великобритании, Франции, естественно Прибалтики. Даже Польша не хочет в эту коалицию влезать.Поэтому, да, Макрон надувает щеки. Выступил сейчас и еще не раз выступит.— Европа продолжает помогать финансово Зеленскому. А откуда у нее средства на фоне тарифной войны с США, долгов. Тем более будет проводиться намеченная фон дер Ляйен программа "перевооружения Европы"?— Разве у них нет печатного станка и возможности напечатать евро? Это раз. А второе — заметьте, интересную вещь. Идут разговоры, что Европе нужно 800 миллиардов евро на программу перевооружения. То есть 300 миллиардов у европейцев вроде как есть, а откуда взять 500 миллиардов, они думают.Вдруг возникла информация, что небезызвестная инвестиционная компания BlackRock готова дать кредит Европейскому Союзу в размере 500 миллиардов на такого рода нужды. Если мы вспомним, человек, который вот-вот станет канцлером Германии, господин Мерц, многие годы занимал руководящие должности в BlackRock. Так давайте сложим 2+2 и получим 4. Вот и ответ на ваш вопрос: откуда возьмут деньги и кто на этом хочет заработать.— Вы сказали, Трамп обманул ожидания Макрона и всерьез взялся за установление мира на Украине. Почему тогда Трамп не остановит все эти европейские игрища? Ведь принимая Зеленского, Париж и Лондон показывают: они – не беспристрастные миротворцы, а спонсоры киевского режима.— А зачем Трампу прекращать все европейские игрища? Трамп не наш друг, и, слава Богу, что он сейчас не совсем наш враг. Противник, конечно, но не враг.Трамп разыгрывает свою партию. Ему нужно, чтобы Украина отвязалась от Соединенных Штатов Америки в плане денег. Он хочет возместить затраты, которые были связаны с этим, получить с Украины хоть "шерстки клок". А дальше пусть этим занимается Европа.Трампу очень удобно, если будет идти давление на Россию через Украину. Так же, как идёт давление на Китай через Тайвань. Трамп рассчитывает на то, что есть болевые точки, на которые США нажимают, и что и мы, и китайцы будем обращаться к американцам как к посредникам.Зачем он будет выкручивать руки Европе? Она сделала свою задачу. Все бывшее советское оружие сгорело на Украине. Им нужны другие вооружения. Где их взять? Заказать в США. Поэтому американцам этот конфликт в принципе не вредит, лишь бы они за него не несли никакой ответ.— Какие страны и лидеры, как считаете, могут охладить пыл Макрона и поставить на место Зеленского?— Таких стран и лидеров не существует, которые могут охладить Макрона. Это могли бы сделать французские избиратели. Но они, во-первых, дважды избрали Макрона президентом. Во-вторых, проголосовали за парламент Франции, в котором вроде бы формально партия Макрона не победила, но была принята резолюцию о продолжении поддержки Украины. Вот цена, когда мы говорим, есть ли какие-то силы.Что сейчас говорит госпожа Марин Ле Пен [непримиримая соперница Макрона] — надо Украину поддерживать. Правоконсервативная партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в стране. Как она голосовала сейчас по поводу поддержки Украины? За.Поэтому мы можем рассчитывать только на себя, только на победу наших военных на поле боя.— Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква 26 марта заявил, что Киев надеется на прибытие из Европы отнюдь не миротворческих, а боевых частей для участия в конфликте с российской армией. Как это понимать с учетом заключенного в Эр-Рияде перемирия?— Договоренности в Эр-Рияде между США и Россией не имеют никакого отношения к Европе и Украине, о чем, кстати, говорят заявления, сделанные на сегодняшней встрече в Париже.Кстати, Зеленский сразу начал опровергать слова Жовквы. Просто замглавы проговорился. Он не должен был таких вещей озвучивать. Они на самом деле ждут одного: чтобы пришли те, кто на их стороне будет воевать против России. И они хотят, чтобы зашли пресловутые миротворцы — лучше всего из стран НАТО.А дальше будет устроена провокация: кто-то из них погибнет, и Европа ввяжется в войну с Россией. Вот что надо Зеленскому. И он все для этого делает.И многие это понимают. Не случайно премьер-министр Италии, которая в общем-то тоже обнималась и целовалась с Зеленским, собрала ведущих министров страны и заявила, что итальянских войск на Украине не будет.Итальянцы понимают наши слова, что все "миротворцы", пришедшие на Украину без согласия России, будут ее законной военной целью. В Италии, видимо, помнят, сколько итальянских солдат похоронено в Воронежской области, на Дону, куда они пришли вместе с гитлеровцами.Хорошо бы, чтобы и господин Макрон вспомнил, что в Крыму похоронено 28 тысяч французских солдат, которые явились туда во время Крымской войны. Нужно всем европейцам напомнить об этом.— Накануне саммита "решительных" польский премьер-министр Дональд Туск признал, что толку от этих многочисленных саммитов и конференций с Зеленским в главной роли нет абсолютно никакого. Тем не менее, Варшава присутствовала на мероприятии, сознавая его бесполезность. Что значит такая позиция Польши?— А как Польше не присутствовать? Они вступили в Европейский Союз и в НАТО. Они подчиняются коллективной дисциплине.Посмотрите, есть наглядный пример. Это санкции Европы против России, которые каждые полгода продлеваются. Санкции принимают, идет время, выступают министры, депутаты из Словакии, из Венгрии, даже из Франции. Говорят: зачем эти санкции, и прочее. Подходит время голосования — и все единогласно голосуют "за".Так и здесь. Как Польша может отказаться от участия в саммите, когда она зависит от Европейского Союза в получении средств в свой бюджет? Эстония получает полмиллиарда евро в год. Другие страны — плюс-минус миллиарды. Польша ждет из европейского фонда по пандемии около 30 миллиардов евро. Как же она будет "возникать"?А тем временем на Украине активизировалась оппозиция. Каковы шансы Порошенко и Тимошенко в случае выборов и кого поддержат США и Европа, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа.

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, европа, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес, саммит, коалиция, война, вооружения, миротворцы