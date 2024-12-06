https://ukraina.ru/20241206/1059457260.html

Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону

Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону - 06.12.2024 Украина.ру

Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон 6 декабря опубликовал на своем сайте интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

2024-12-06T02:44

2024-12-06T02:44

2024-12-06T02:44

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Есть ли война между Россией и СШАГлава российской дипломатии ответил на вопрос, считает ли он, что США и РФ находятся в настоящий момент в состоянии войны. По его мнению, это не так, это не то, что хочет Москва."Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США", - сказал Лавров.Министр напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно высказывал свое уважение к Соединенным Штатам Америки и народу этой страны, признавал достижения этого государства.Россия и США могут сотрудничать "ради Вселенной", подчеркнул Лавров.Сигнал "Орешником"Глава российского МИД рассказал, что США санкционировали удары своими дальнобойными ракетами по территории РФ, ответом на этот шаг стало испытание новейшей баллистической ракеты "Орешник".По словам Лаврова, конфликт между Россией и Украиной является гибридной войной, где за спиной киевского режима стоят США. Министр подчеркнул, что украинцы не смогли бы "делать то, что они делают" без прямого участия американских военнослужащих. Некоторые лица в Пентагоне и других организациях, в т.ч. НАТО, стали заявлять, что лучшая защита - это нападение."Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", - заявил Лавров.Если на Западе не услышат сигналы РФ после испытания "Орешника", то Москва готова послать дополнительные "сообщения", добавил он."Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы", - сказал глава МИД РФ.Вашингтон заранее знал о запуске "Орешника", сообщение было передано по специальным каналам для таких случаев. Там не увидели в этих испытаниях чего-то опасного, резюмировал Лавров.Противостояние с Западом, ядерная войнаВ ходе беседы Лавров рассказал, что Россия не думает о такой войне с Соединенными Штатами, в которой будет применено ядерное оружие. Изменения в российской ядерной доктрине не меняют основополагающего факта, что такая ядерная война будет катастрофой, а разговоры со стороны Запада о возможности обмена такими ударами - приглашение к ней.По словам главы российского внешнеполитического ведомства, за океаном звучит мнение, что при ядерных ударах пострадают европейские союзники США, но не допускается и мысли, что урон может быть причинен самой Америке. Такая точка зрения, подчеркнул он, делает ситуацию немного более рискованной, если такое мнение возобладает, то могут быть предприняты некоторые безрассудные шаги, а это плохо.Лавров заявил, что США полностью проигнорировали интересы безопасности России."Они отклонили наше предложение заключить договор о гарантиях безопасности и для России, и для Украины, для их сосуществования, о том, что Украина никогда не будет членом НАТО или какого-либо другого военного блока. Мы обсуждали их несколько раз", - сказал он.Конфликт на УкраинеКарлсон спросил у своего собеседника, может ли выйти из-под контроля ситуация, когда РФ и Украина якобы взаимно истребляют население друг друга. Лавров ответил, что Россия не уничтожает украинцев, они - "братья и сестры" для россиян."Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну... Мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему", - отметил министр.Говоря о Владимире Зеленском, Лавров вспомнил, как тот еще перед началом СВО высказал свое отношение к жителям Донбасса."Перед началом военных действий, в сентябре 2021 года, у него брали интервью... он вел войну против Донбасса... Ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, что есть люди, а есть "особи", - процитировал глава российского МИД.При этом, добавил он, Зеленский до президентства защищал русский язык, называл народы двух стран братскими, но придя к власти, все изменилось. Лавров назвал главу киевского режима "неадекватным", так как после все этого он обещает вернуть Украине людей русской культуры.Минские соглашенияОсновную вину за происходящее на Украине с 2014 года Лавров возложил на госпереворот в этой стране."Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот", - отметил он.По его словам, Россия всегда стремилась прекратить конфликт в Донбассе, однако Украина не соблюдала Минские соглашения."Они были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую", - сказал Лавров.События в БучеПосле уходя российской армии из Киевской области весной 2022 года, в городе Буча зашедшими туда украинскими формированиями были найдены десятки трупов мирных жителей. В преступлениях украинские власти обвинили Россию. При этом до сих пор украинская сторона отказывается предоставить пофамильный список всех жертв."Но о резне в Буче они почему-то больше никогда не упоминают. Я об этом говорю. Мы говорили. В каком-то смысле они "защищаются", - отметил Лавров.Сейчас трагедия в Буче никого на Западе не интересует: ни журналистов, ни политиков, ни представителей ООН, добавил министр. По его словам, он лично неоднократно призывал иностранные СМИ и руководство ООН установить фамилии погибших, однако ответа не получил.Условия России"На пороге" у России не должно быть "никакого НАТО", подчеркнул глава МИД.Запад и Украина пытаются ставить свои условия, в последнее время фиксируется изменение в их публичных заявлениях."Сейчас мы слышим иное, в том числе в заявлениях самого Владимира Зеленского о том, что, мол, можем остановиться на линии соприкосновения; дескать Украина будет принята в НАТО, но на данном этапе гарантии альянса будут распространяться только на территорию, контролируемую правительством, а остальное будет предметом переговоров. Но конечным результатом этих "переговоров" должен быть фактически полный "уход" России с украинской территории", - отметил он.Лавров добавил, что высказывание представителей Запада "ничего об Украине без Украины", "по сути подразумевает "ничего о России без России"."Они обсуждают, какие условия должны принять мы. Недавно они нарушили эту концепцию. Такая информация поступает. Они знают нашу позицию. Мы не ведем двойную игру", - заявил он.О том, как от него убегают европейцыЛавров рассказал, что представители Запада пытаются избегать его на общих мероприятиях."Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня", - заявил он.По его словам, так было на недавнем саммите G20."Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно", - высказался министр.Смерть НавальногоВ интервью Карлсон поднял тему смерти политика Алексея Навального. Лавров напомнил, что в 2020 году Навальный лечился в Германии, однако ясности о том, что там с ним происходило, нет."Нет ответа на вопрос, где результаты медицинских анализов недавно умершего Алексея Навального, лечившегося в Германии осенью 2020 года", - констатировал Лавров.По его словам, еще одной причиной, по которой Москва просила Берлин предоставить результаты анализов, было плохое самочувствие оппозиционера во время его нахождения в колонии."Мы не нашли того, что нашли они. Не знаю, что они сделали с ним… Но нам они так и не рассказали, как они лечили его, что обнаружили и какие методы использовали", - подытожил Лавров.Особенность внешней политики СШАКарлсон поинтересовался у Лаврова, не считает ли он, что после выборов президента США, Вашингтон пытается усложнить ситуацию в мире, что видно на примере Румынии, Грузии, Сирии и других стран."Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они "поймать рыбу в мутной воде": иракская агрессия, ливийская "авантюра" или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана", - ответил российский министр.В американской внешней политике "видна закономерность"."Сначала они создают проблемы, а потом смотрят, как их использовать", - заявил Лавров.Он сравнил критику со стороны миссии ОБСЕ выборов в России, Белоруссии или Казахстане и положительные отклики на недавние парламентские выборы в Грузии."На этот раз в Грузии миссия наблюдателей ОБСЕ представила положительный отчет. Когда вам нравятся результаты выборов и нужно одобрение процедур, то вы признаете их. Если вам не нравятся результаты выборов – вы их игнорируете", - отметил глава МИД.Лавров подчеркнул, что независимость Косова американцы и их союзники признали, а референдум в Крыму - нет."Знаете, похоже на "выбери нужное". Устав ООН – это не меню. Вы должны уважать его во всей полноте", - заявил он.Впечатление от Дональда ТрампаГлава российской дипломатии назвал следующего президента США «сильным человеком»."Думаю, он (Дональд Трамп - ред.) – сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим", - сказал Лавров.По его словам, Кремль уважает любой выбор американского народа и готов к контактам с будущей администрацией.ПрочееПричины начала СВО:"Президент России Путин неоднократно говорил, что мы начали специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим ввел против своего народа в Донбассе".Про отношения с Финляндией:"У нас были дружеские отношения с Финляндией. И за одну ночь финны вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были лучшими союзниками Гитлера. Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей – все мгновенно исчезло. Может быть, это "сидело" глубоко в их сердцах, а нейтралитет и дружелюбие тяготили их. Не знаю".События в Сирии:"Астанинский формат" является полезным объединением участников. Мы весьма обеспокоены. После всего случившегося в Алеппо и его окрестностях я переговорил с министром иностранных дел Турции (Хаканом) Фиданом, а также с иранским коллегой (Аббасом) Аракчи. Мы договорились попытаться встретиться на этой неделе. Надеюсь, удастся встретиться в Дохе на полях международной конференции".Говорил ли он с кем-то из администрации Джо Байдена с 2021 года:"Не хочу портить их карьеру"О судьбе Скрипалей:“Мы до сих пор не можем узнать ничего о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта информация нам не предоставляется. А он – наш гражданин так же, как и его дочь. У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации”Потери России в СВО:"Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует"Санкции Запада против России:"Но, вы знаете, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее".

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сша, сергей лавров, такер карлсон