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Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины
Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины - 27.03.2025 Украина.ру
Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины
Гражданин Грузии и подданные Британии признаны виновными в наемничестве и приговорены российским судам к длительным срокам лишения свободы. Об этом 27 марта сообщил Следственный комитет России.
2025-03-27T18:31
2025-03-27T18:31
2025-03-27T18:31
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Главным следственным управлением Следственного комитета России была собрана доказательная база для вынесения приговоров. Суд рассмотрел дела заочно, осужденные объявлены в международный розыск.Среди осужденных – грузинский гражданин Николоз Чурадзе и британский подданный Гуд Фрайзер Оуэн. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).Следствием был собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Чурадзе и Гуда в вооруженном конфликте. В их числе указаны показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные.Оба наёмника объявлены в международный розыск.Президент России Владимир Путин 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы.Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской областиРанее ведомство сообщало, что Российский суд приговорил французского наёмника Тремуле к 14 годам
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, грузия, британия, ск рф, иностранные наемники, сво, криминал, приговор
Новости, Россия, Грузия, Британия, СК РФ, иностранные наемники, СВО, криминал, приговор
Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины
Гражданин Грузии и подданные Британии признаны виновными в наемничестве и приговорены российским судам к длительным срокам лишения свободы. Об этом 27 марта сообщил Следственный комитет России.
Главным следственным управлением Следственного комитета России была собрана доказательная база для вынесения приговоров. Суд рассмотрел дела заочно, осужденные объявлены в международный розыск.
Среди осужденных – грузинский гражданин Николоз Чурадзе и британский подданный Гуд Фрайзер Оуэн. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
"Следствием и судом установлено, что Чурадзе и Гуд вступили в украинское вооруженное формирование. Они прошли военную подготовку, были обеспечены огнестрельным оружием и боеприпасами, необходимым обмундированием и специальным снаряжением, - рассказали в СК РФ. - За материальное вознаграждение фигуранты уголовного дела участвуют на стороне украинских силовых структур в боевых действиях против российских военнослужащих".
Следствием был собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Чурадзе и Гуда в вооруженном конфликте. В их числе указаны показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные.
"Приговором суда Чурадзе и Гуду заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы каждому", - сказано в официальном сообщении.
Оба наёмника объявлены в международный розыск.
Президент России Владимир Путин
19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области
. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы.