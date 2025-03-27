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Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины

Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины - 27.03.2025 Украина.ру

Наемники из Грузии и Британии осуждены за участие в боевых действиях на стороне Украины

Гражданин Грузии и подданные Британии признаны виновными в наемничестве и приговорены российским судам к длительным срокам лишения свободы. Об этом 27 марта сообщил Следственный комитет России.

2025-03-27T18:31

2025-03-27T18:31

2025-03-27T18:31

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Главным следственным управлением Следственного комитета России была собрана доказательная база для вынесения приговоров. Суд рассмотрел дела заочно, осужденные объявлены в международный розыск.Среди осужденных – грузинский гражданин Николоз Чурадзе и британский подданный Гуд Фрайзер Оуэн. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).Следствием был собран комплекс доказательств, подтверждающих участие Чурадзе и Гуда в вооруженном конфликте. В их числе указаны показания свидетелей из числа других наемников и представителей украинских вооруженных формирований, а также иные данные.Оба наёмника объявлены в международный розыск.Президент России Владимир Путин 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости выявления, фиксации и тщательного расследования преступных деяний вторгшихся с Украины вооружённых формирований, отметившихся злодеяниями в Курской области. Путин подчеркнул, что "согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы.Подробности в публикации Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской областиРанее ведомство сообщало, что Российский суд приговорил французского наёмника Тремуле к 14 годам

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