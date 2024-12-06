https://ukraina.ru/20241206/1059477587.html

Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск

Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск - 06.12.2024 Украина.ру

Марат Баширов о том, почему Карлсон - это голубь мира, и какой тренд задаст назначение Хинштейна в Курск

Назначение в Курскую область логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Выбор президента не случаен. То, что выбран Хинштейн, говорит о многом. Очевидно, это будет тренд, когда потребуются управленцы новой формации в поствоенный период, потому что будет много нетривиальных задач.

2024-12-06T18:10

2024-12-06T18:10

2024-12-06T18:10

интервью

россия

украина

курская область

хинштейн

такер карлсон

сергей лавров

госдума

the wall street journal

офис президента

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В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" был воспринят всерьез. Однако Россия готова направить дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника".- Марат Фаатович, о какого рода сообщениях говорил министр?- Это военные сообщения. Он сказал, что дипломатические контакты фактически прерваны, хотя еще остаются линии связи для обмена информацией о пусках ракет, обмена заключенными.Это крайне неприятно для американцев, потому что когда есть дипломатические связи, есть и маневр. А когда только в газетах можно прочитать об успехах Вооруженных сил России, то возможности ограничены. Мы-то территорию Украины знаем. И европейский театр боевых действий тоже знаем хорошо. А для американцев это очень далеко. Они думают, что могут обойтись полумерами. Это мы можем бесконечно закручивать спираль эскалации, а у них возможности ограничены. Поэтому они иногда сходят с ума и говорят про использование ядерного оружия.- Вы имеете в виду успехи на поле боя в зоне СВО и новые удары высокоточным оружием?- Про красные линии говорить уже бессмысленно. Если эти товарищи позволят себе повышать уровень наносимого нам ущерба, то мы не будем ограничиваться только территорией Украины, президент уже об этом говорил. Будут прилеты по военным объектам и центрам принятия решений уже не на территории Украины. Как сказал лавров, мы готовы к любому развитию ситуации. И мы готовы наносить упреждающий удар.- А какой вам видится роль самого Такера Карлсона на фоне фактического разрыва отношений между Россией и США? Он уже приезжал в нашу страну, чтобы взять интервью у Владимира Путина, в этот раз он пообщался с Сергеем Лавровым.- Всем бы порекомендовал посмотреть интервью господина Лаврова, потом пересмотреть интервью президента Путина. Складывается цельная картина. Логичность показывает твердость и решимость российских властей. Для Такера Карлсона это, очевидно, будет один из личных выводов. Он прилетел как голубь мира, но не от американской элиты.Его задача объяснить обычному американцу, что происходит, что сделали в ущерб американцам руководители страны за последние четыре года. Его цель не дипломатическая, а журналистская. Средний американец плохо представляет, где находится Украина, он не понимает, почему русские воюют с русскими.И Карлсон начал с темы, которая задевает обычного американца это ядерная война. Это был первый его вопрос, потому что с точки зрения обычной войны американцы считают, что защищены двумя океанами. И сухопутные войска не придут к ним воевать, а что такое ядерное оружие на подлодках и межконтинентальные баллистические ракеты они знают хорошо.Обычно такие люди общаются до и после интервью, off-record, что называется. И Карлсон мог бы спросить Лаврова, готовы ли вы к переговорам с Трампом. Оff-record всегда крайне интересен, потому что неофициальные представители той или иной команды более раскрепощены, чем те. Кто официально представляет свою страну.- The Wall Street Journal недавно сообщила, что Украина планирует заявить о готовности к переговорам. При этом другие западные СМИ сообщают о трех "мирных планах", которые подготовила команда Трампа. Причем наиболее подробный из них был изложен спецпосланником Китом Келлогом. Какой именно набор предложений американская сторона представит на возможных переговорах?- Не Украина готова, а это им сказали: ребята, готовьтесь, мы вам скажем, что делать. В США летал глава Офиса президента Ермак, который после заявил о готовности провести выборы сразу после заключения, а еще через день они сообщили цифру реальных потерь ВСУ. Хотя при этом наврали, потери гораздо выше. Но в этот раз они заявили, что потери 105 тысяч человек, а Зеленский за несколько дней до этого заявлял, что потери намного меньше 80 тысяч.Видимо, перед Ермаком положили лист бумаги и сказали: ребята, вы будете делать вот это, а сначала заявите это и это, что они и исполнили. Поэтому Украина не субъект переговоров.Вообще, переговоры развалятся на два трека. Основной трек — это будущий миропорядок. И там будут участвовать США и страны БРИКС, Россия, страны Евросоюза, саудиты, арабские эмираты, возможно, Япония. Эти переговоры растянутся на несколько лет.Второй трек, переговоры по Украине, разменная монета для американцев. Их цель – не давать расти Китаю. А когда Китай входит в союзнические отношения с Россией, он начинает резко усиливаться. Поэтому переговоры по украинскому треку — это переговоры России и США.- Как вы оцениваете назначение Александра Хинштейна на должность врио Курской области?- Я знаю Александра очень давно. Еще когда он избирался в Нижегородской области по одномандатному округу в 2003 году. Это человек, который умеет работать командно. Он имеет громадный опыт не только потому, что работал в Госдуме. У него очень широкий кругозор. Сплав его знаний наиболее востребован, потому что в Курской области требуется антикризисное управление.Огромное количество людей потеряли свое жилье. Здесь крайне важна коммуникация. И его главная задача оптимизировать все ресурсы, которые есть в самой Курской области и привлечь федеральные. Несомненно, область будет освобождена и надо будет много отстраивать. И энергия Хинштейна, а он крайне энергичный человек, будет востребована. Но один в поле не воин, и я уверен, что у него будет команда из не менее инициативных людей.- А эту должность можно назвать "расстрельной". Как принято говорить, ведь к Курской области будет приковано всеобщее внимание?- Нет, она не расстрельная. Но это серьезный вызов, он потребует нестандартных решений. Это логичная ступенька в карьере Хинштейна. Он уже давно перерос должность депутата Госдумы. Они был председателем комитета, и многие считали, что это синекура. Но Александр пошел на этот вызов. Выбор президента не случаен.То, что выбран Хинштейн, говорит о многом. Очевидно, это будет тренд, когда потребуются управленцы новой формации в поствоенный период, потому что будет много нетривиальных задач.Подробнее об интервью главы МИД России Такеру Карлсону Украинцы — братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону

https://ukraina.ru/20241206/1059476587.html

https://ukraina.ru/20241206/1059474260.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, курская область, хинштейн, такер карлсон, сергей лавров, госдума, the wall street journal, офис президента