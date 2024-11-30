https://ukraina.ru/20241130/1059227378.html

Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске

Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске - 30.11.2024 Украина.ру

Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске

Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Она позволяет Москве дать ответ, который не вызовет эскалацию конфликта на пиковом уровне, но и даст понять, что России есть чем ответить

2024-11-30T05:20

2024-11-30T05:20

2024-11-30T05:20

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"орешник"

ракеты

ракеты средней и меньшей дальности

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, ответ России конвенциональным оружием был слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался Западом как невозможный в силу того, что эскалация поднималась бы слишком резко.Он добавил, что Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия, пришел к выводу эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также затронул тему “Орешника”.“Украина стреляет еще куда-нибудь, а потом снова прилетает "Орешник". Я смотрел выступление одного украинского эксперта, который объяснил, что хватит одного "Орешника", чтобы Киева не было вообще. Пять его несущих частей – это минус Киев, а шестая – минус пригород. Еще одна прелесть "Орешника" состоит в том, что западная ПВО против него бессильна. И у Запада нет аналогичного оружия”, — рассказал Гаспарян.Подробнее об этом — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица землиВ ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Об этом — Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову

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новости, россия, запад, киев, владимир путин, впк, нато, "орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали