Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске - 30.11.2024 Украина.ру
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Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске
Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске - 30.11.2024 Украина.ру
Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске
Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Она позволяет Москве дать ответ, который не вызовет эскалацию конфликта на пиковом уровне, но и даст понять, что России есть чем ответить
2024-11-30T05:20
2024-11-30T05:20
новости
россия
запад
киев
владимир путин
впк
нато
"орешник"
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, ответ России конвенциональным оружием был слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался Западом как невозможный в силу того, что эскалация поднималась бы слишком резко.Он добавил, что Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия, пришел к выводу эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также затронул тему “Орешника”.“Украина стреляет еще куда-нибудь, а потом снова прилетает "Орешник". Я смотрел выступление одного украинского эксперта, который объяснил, что хватит одного "Орешника", чтобы Киева не было вообще. Пять его несущих частей – это минус Киев, а шестая – минус пригород. Еще одна прелесть "Орешника" состоит в том, что западная ПВО против него бессильна. И у Запада нет аналогичного оружия”, — рассказал Гаспарян.Подробнее об этом — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица землиВ ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Об этом — Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинПолный текст интервью — Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову
https://ukraina.ru/20241125/1059192773.html
россия
запад
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новости, россия, запад, киев, владимир путин, впк, нато, "орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали
Новости, Россия, Запад, Киев, Владимир Путин, ВПК, НАТО, "Орешник", ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, детали

Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске

05:20 30.11.2024
 
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Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Она позволяет Москве дать ответ, который не вызовет эскалацию конфликта на пиковом уровне, но и даст понять, что России есть чем ответить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
По его словам, ответ России конвенциональным оружием был слишком слабым, а ответ ядерным оружием воспринимался Западом как невозможный в силу того, что эскалация поднималась бы слишком резко.
“В случае "Орешника" мы получаем промежуточную фигуру, если рассматривать в шахматных терминах, между пешкой и ферзем появляется конь или слон. Мы можем выставить эту фигуру на шахматную доску и добиться более серьезного потенциала сдерживания по отношению к нашим геополитическим и военным противникам”, — объяснил свою точку зрения Анпилогов.
Он добавил, что Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия, пришел к выводу эксперт.
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25 ноября, 15:58
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Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также затронул тему “Орешника”.
“Украина стреляет еще куда-нибудь, а потом снова прилетает "Орешник". Я смотрел выступление одного украинского эксперта, который объяснил, что хватит одного "Орешника", чтобы Киева не было вообще. Пять его несущих частей – это минус Киев, а шестая – минус пригород. Еще одна прелесть "Орешника" состоит в том, что западная ПВО против него бессильна. И у Запада нет аналогичного оружия”, — рассказал Гаспарян.
Подробнее об этом — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Об этом — Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Полный текст интервью — Алексей Анпилогов: Запад думает, что делать с "Орешником", а Россия готовит плацдарм для рывка к Харькову
 
НовостиРоссияЗападКиевВладимир ПутинВПКНАТО"Орешник"ракетыракеты средней и меньшей дальностидальнобойные ракетыдетали
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске
05:10Россия должна поменять курс: пока на Запад не прилетают бомбы, никто не переживает — Ющук
04:45Эксперт объяснил, как связаны выступление Путина про "Орешник" и хит группы Deep Purple
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