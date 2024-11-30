Анпилогов рассказал, почему “Орешник” — это конь на шахматной доске
Агитплакат в Тегеране
Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Она позволяет Москве дать ответ, который не вызовет эскалацию конфликта на пиковом уровне, но и даст понять, что России есть чем ответить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
“В случае "Орешника" мы получаем промежуточную фигуру, если рассматривать в шахматных терминах, между пешкой и ферзем появляется конь или слон. Мы можем выставить эту фигуру на шахматную доску и добиться более серьезного потенциала сдерживания по отношению к нашим геополитическим и военным противникам”, — объяснил свою точку зрения Анпилогов.
Он добавил, что Запад внезапно увидел в “колоде” России "дикую карту". Россия будет максимально четко показывать потенциал сдерживания и разрушительного применения нового оружия, пришел к выводу эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян также затронул тему “Орешника”.
“Украина стреляет еще куда-нибудь, а потом снова прилетает "Орешник". Я смотрел выступление одного украинского эксперта, который объяснил, что хватит одного "Орешника", чтобы Киева не было вообще. Пять его несущих частей – это минус Киев, а шестая – минус пригород. Еще одна прелесть "Орешника" состоит в том, что западная ПВО против него бессильна. И у Запада нет аналогичного оружия”, — рассказал Гаспарян.
Подробнее об этом — в интервью Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.