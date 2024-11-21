Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин - 21.11.2024 Украина.ру
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Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин - 21.11.2024 Украина.ру
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об... Украина.ру, 21.11.2024
2024-11-21T20:20
2024-11-21T20:25
новости
владимир путин
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В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября. Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику. "Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", - сказал Путин.Средства противодействия таким ракетам не существуют. Скорость удара составляет 10 махов. Системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, заявил Путин."В случае эскалации будем отвечать зеркально и решительно", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20241121/1059100187.html
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новости, владимир путин
Новости, Владимир Путин

Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин

20:20 21.11.2024 (обновлено: 20:25 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
15:11
Захарова объяснила ситуацию со звонком о ракетах на брифингеОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию со звонком во время брифинга, передает 21 ноября РИА Новости
"Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", - сказал Путин.
Средства противодействия таким ракетам не существуют. Скорость удара составляет 10 махов. Системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, заявил Путин.
"В случае эскалации будем отвечать зеркально и решительно", - сказал Путин.
15:54
Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в СШАРоссия в четверг атаковала ракетами украинские объекты в качестве своего первого крупного возмездия за нападение Украины накануне американскими ракетами ATACMS. при этом Киев и Вашингтон расходятся в оценках типов российских ракет, сообщает CBS News.
 
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21:23"США совершили ошибку": Путин заявил о последствиях агрессии против России
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