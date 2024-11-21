https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин

Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин - 21.11.2024 Украина.ру

Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин

В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об... Украина.ру, 21.11.2024

2024-11-21T20:20

2024-11-21T20:20

2024-11-21T20:25

новости

владимир путин

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В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября. Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику. "Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", - сказал Путин.Средства противодействия таким ракетам не существуют. Скорость удара составляет 10 махов. Системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, заявил Путин."В случае эскалации будем отвечать зеркально и решительно", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20241121/1059100187.html

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новости, владимир путин