Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
20:20 21.11.2024 (обновлено: 20:25 21.11.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
"Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", - сказал Путин.
Средства противодействия таким ракетам не существуют. Скорость удара составляет 10 махов. Системы ПРО, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, заявил Путин.
"В случае эскалации будем отвечать зеркально и решительно", - сказал Путин.
15:54Зеленский заявил об атаке российской МБР, его опровергли в СШАРоссия в четверг атаковала ракетами украинские объекты в качестве своего первого крупного возмездия за нападение Украины накануне американскими ракетами ATACMS. при этом Киев и Вашингтон расходятся в оценках типов российских ракет, сообщает CBS News.