https://ukraina.ru/20241125/1059182301.html

Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли

Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли - 25.11.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян о применении "Орешника": ужасно, что мы всерьез обсуждаем стирание Киева с лица земли

Зеленский и Байден своими ударами по территории Курской и Брянской областей дали Трампу колоссальный козырь, чтобы приступить к реальному урегулированию украинского конфликта. Трамп может сказать: "Я вам сколько раз говорил, что эти идиоты могут довести дело до ядерной войны. Вы видели, что русские делают. Вы хотите, чтобы еще куда-то прилетело?"

2024-11-25T19:30

2024-11-25T19:30

2024-11-25T19:30

интервью

украина

запад

киев

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

"орешник"

ракеты

одесса

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В этом смысле демонстрация "Орешника" своей цели достигла, считает историк, публицист и радиоведущий Армен ГаспарянОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, насколько демонстрационное применение "Орешника" стало неожиданным для Украины и Запада? К каким последствиям это приведет? Достигнет ли оно в своих целях?- Я еще в среду назвал место, куда должно было прилететь – по "Южмашу". И дело не в том, что я обладаю какими-то экстрасенсорными способностями. Просто Украина сама говорила, что если она будет собирать грязную ядерную бомбу, то это будет происходить в Днепропетровске. И я сказал: "Зачем ждать? Давайте сразу там все расхреначим". Но то, что это будет "Орешник", действительно было неожиданно.Обычно, когда появляются новости о наших ударах по Украине, киевский режим сразу же начинает все это пиарить. А сейчас не было ничего. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника. И когда вечером в четверг верховный выступил с обращением, это было сильно.Во-первых, с типом оружия не угадал никто. Когда 95% военоблогеров рассказывали, что это была ракета класса "холодильник-океан", это лишний раз подтвердило, что они в этой теме вообще не разбирается и что в таких случаях надо полностью опираться на информацию из официальных источников.Во-вторых, в следующие два часа в стане противника происходило то, что в интернете описываются словами "запасайтесь попкорном".Резко замолчали прибалты и поляки. Американцы тоже ничего не сказали. Конечно, они этого не ждали. После атаки они подумали было, что это исключение из правил. Но когда они услышали слова Путина, им стало понятно, что это серьезно.В целом мы сейчас находимся на гораздо более низкой точке, чем Карибский кризис. Либо мы заканчиваем всю эту историю, либо будущего у планеты не будет. Зеленский может сколько угодно просить "Томагавки", но пока Запад не готов сделать такой ход. Все же как-то забыли о пророчестве Резникова еще от 2022 года, который сказал, что Украина может быть полигоном для испытания новых образцов оружия. Вот Россия его пожелание выполнила. "Орешник" попробовали.А теперь давайте поставим себя на место Запада.Украина стреляет еще куда-нибудь, а потом снова прилетает "Орешник". Я смотрел выступление одного украинского эксперта, который объяснил, что хватит одного "Орешника", чтобы Киева не было вообще. Пять его несущих частей – это минус Киев, а шестая – минус пригород. Еще одна прелесть "Орешника" состоит в том, что западная ПВО против него бессильна. И у Запада нет аналогичного оружия.Понятно, что Западу наплевать, сколько в Киеве погибнет должников по ЖКХ. А если Зеленский на посошок еще куда-то выстрелит, куда на сей раз прилетит "Орешник"?Путин четко сказал: "Вы хотите в этом участвовать? Так в матче играют две команды. В каком году в последний раз Лондон бомбили?". То есть Запад попал в ситуацию, из которой у него нет хорошего выхода. Единственный выход – морозить эту ситуацию, чтобы Трамп начал ее реализовывать.В этом смысле Зеленский и Байден дали Трампу колоссальный козырь. Трамп может сказать: "Я вам сколько раз говорил, что эти идиоты могут довести дело до ядерной войны. Вы видели, что русские делают. Вы хотите, чтобы еще куда-то прилетело?".В этом смысле демонстрация "Орешника" своей цели достигла.Хотя это ужасно, что нам сейчас всерьез приходится обсуждать стирание Киева с лица земли. Президент сказал, что мы будем предупреждать мирных жителей перед каждой такой атакой. А теперь представьте, что начнется, если Путин вдруг скажет: "27 ноября в 20:00 будет "цветение Орешника". У вас есть сутки, чтобы уехать". Это же будет коллапс по всей Украине. Никто не будет рассчитывать, что можно остаться в Киеве и на него не прилетит. Там будут парализованы все дороги и вся система власти. Там начнется обвал гривны. Там сметут все продукты с полок в магазинах.А если такие пуски произойдут сразу в пяти городах в разных частях Украины? Львов, Винница, Киев, Одесса, Харьков. Очень многие на Украине вздрогнули от этой перспективы. Но режим Зеленского не нашел ничего более умного, чем опять затянуть эту песню, что "у русских скоро закончатся ракеты". Украина же из любой зрады может сделать перемогу. Она стала первой страной, где такое оружие испытали. Молодцы. А вообще это ужасно.- Как раз "Нью-Йорк Таймс" пишет, что некоторые чиновники в Европе и США после испытания "Орешника" выдвинули идею возвращения Украине ядерного оружия. Неужели не они не понимают, что это их тоже затронет?- А кто конкретно должен вернуть Киеву ядерное оружие?Ядерное оружие – это очень сложная штука. Клуб ядерных держав ограничен. Они делают все возможное, чтобы ядерное оружие не распространилось. Ну дали они Украине атомную бомбу. А русские скажут: "Хуситы, принимайте груз". Это же куча стран скажет: "А что, так можно было?". Поэтому я не думаю, что кто-то всерьез на Западе готов обсуждать эту историю. "Нью-Йорк Таймс" же не назвал фамилию ни одного из этих чиновников. Если это какие-то отставные или уходящие чиновники, они могут предлагать что угодно.Более того, если раньше Запад думал, что может творить что захочет, а русские не почешутся, то практика показала, что шутки закончились. Дальше все будет очень серьезно.- Вы же помните, как вел себя Запад всю последнюю неделю: "Мы дали разрешение на обстрелы России – русские не ответят". "Мы обстреляли Брянскую область – русские не ответили". "Русские подписали новую ядерную доктрину – они только пугают". А теперь Россия с помощью "Орешника" за все ответила.- Режим ожидания перешел в другую фазу. Теперь Запад не ждет, что скажет Россия в ответ на "разрешение ракетных ударов". Он теперь ожидает "прилетит по нему или нет". Это же еще хуже.Допустим, в Лондоне атмосфера спокойнее. А что делать киевлянину? Он в долгах как в шелках. Пахотная земля на Украине вся продана при Зеленском после принятия соответствующего закона в сентябре 2019 года (мы об этом забыли за чередой событий, а теперь Украина решила проверить, что у нее там происходит). Его кошмарят ТЦК. А теперь он еще и должен жить в ожидании того, что будет дальше.Представьте, что может быть, если Зеленский снова выстрелит в Курскую область. Через два часа, откашлявшись, выйдет министр обороны Белоусов и спокойным голосом скажет: "Уважаемые киевляне. Через 24 часа вашего города не будет".Все это может расшатать любую человеческую психику.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Роман Гнатюк

интервью, украина, запад, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, "орешник", ракеты, одесса, львов, винница, харьков