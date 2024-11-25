Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ - 25.11.2024 Украина.ру
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Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ
Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ - 25.11.2024 Украина.ру
Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ
В отношении жителя Волгоградской области возбудили уголовное дело за помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило УФСБ России по региону
2024-11-25T10:50
2024-11-25T10:51
новости
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фсб
сбу
финансирование
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"Пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в материале ведомства.Установлено, что после начала спецоперации молодой человек стал искать возможность по оказанию финансовой помощи ВСУ. Деньги он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, отметили в ведомстве.Силовики возбудили в отношении него уголовное дело о госизмене. Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, волгоградская область, россия, вооруженные силы украины, фсб, сбу, финансирование, всу
Новости, Волгоградская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ФСБ, СБУ, финансирование, ВСУ

Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ

10:50 25.11.2024 (обновлено: 10:51 25.11.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В отношении жителя Волгоградской области возбудили уголовное дело за помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило УФСБ России по региону
"Пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в материале ведомства.
Установлено, что после начала спецоперации молодой человек стал искать возможность по оказанию финансовой помощи ВСУ.
Деньги он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, отметили в ведомстве.
Силовики возбудили в отношении него уголовное дело о госизмене.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиВолгоградская областьРоссияВооруженные силы УкраиныФСБСБУфинансированиеВСУ
 
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