Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ
10:50 25.11.2024 (обновлено: 10:51 25.11.2024)
В отношении жителя Волгоградской области возбудили уголовное дело за помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило УФСБ России по региону
"Пресечена противоправная деятельность 20-летнего местного жителя, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в материале ведомства.
Установлено, что после начала спецоперации молодой человек стал искать возможность по оказанию финансовой помощи ВСУ.
Деньги он перевел с использованием личного банковского счета на электронные реквизиты, используемые для оказания помощи ВСУ, отметили в ведомстве.
Силовики возбудили в отношении него уголовное дело о госизмене.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.