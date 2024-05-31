Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ - 31.05.2024 Украина.ру
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Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ
Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ - 31.05.2024 Украина.ру
Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ
Российские силовики задержали 30-летнего жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом 31 мая сообщает УФСБ России по республике Крым и Севастополю
2024-05-31T11:23
2024-05-31T11:23
сбу
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Куратор из СБУ указал ему на военнослужащего, которого требовалось подорвать при входе в подъезд жилого дома.Мужчина забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства, а также электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства.Он поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но преступный замысел совершить не успел, его задержали сотрудники ФСБ.В отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел: о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.
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сбу, новости, россия, севастополь, крым, фсб
СБУ, Новости, Россия, Севастополь, Крым, ФСБ

Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ

11:23 31.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
Российские силовики задержали 30-летнего жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом 31 мая сообщает УФСБ России по республике Крым и Севастополю
Куратор из СБУ указал ему на военнослужащего, которого требовалось подорвать при входе в подъезд жилого дома.
Мужчина забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства, а также электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства.
Он поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но преступный замысел совершить не успел, его задержали сотрудники ФСБ.
В отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел: о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.
- РИА Новости, 1920, 06.05.2024
6 мая, 10:50
Завербованный ВСУ россиянин пытался подорвать здания судов в Тамбове - ФСБФедеральная служба безопасности России 6 мая сообщила о задержании россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове
 
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