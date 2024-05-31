https://ukraina.ru/20240531/1055402639.html

Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ

Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ - 31.05.2024 Украина.ру

Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ

Российские силовики задержали 30-летнего жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом 31 мая сообщает УФСБ России по республике Крым и Севастополю

2024-05-31T11:23

2024-05-31T11:23

2024-05-31T11:23

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Куратор из СБУ указал ему на военнослужащего, которого требовалось подорвать при входе в подъезд жилого дома.Мужчина забрал из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства, а также электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства.Он поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но преступный замысел совершить не успел, его задержали сотрудники ФСБ.В отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел: о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

https://ukraina.ru/20240506/1054913453.html

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