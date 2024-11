https://ukraina.ru/20241125/1059169047.html

Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет

Все прошлая неделя прошла в обсуждении "дальнобоя" западных оружием вглубь РФ и российского ответа в виде утверждения новой ядерной доктрины и удара "Орешником" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. В итоге оказалось, что Россия и Запад заранее предупредили друг друга и об атаке, и об ответе в рамках "контролируемой эскалации" перед переговорами.

Назревает тупикДинамика изменения общественного мнения на Украине на лицо. По данным исследования Gallup, большинство (52%) граждан желают начала мирных переговоров как можно быстрее, причем даже при условии территориальных уступок. По нынешним украинским меркам — это госизмена. После идентичного заявления нардепа Евгения Шевченко отправили в СИЗО.Но вот что интересно, Зеленский в интервью Fox News говорит то же самое — что у Украины нет сил, чтобы с помощью оружия выйти не границы 1991 года."Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Его можно вернуть дипломатическим путем", – заявил он.Это очень странно, потому что за такое сажают не только обычных людей, но и депутатов, а к Зеленскому у СБУ нет никаких претензий.Тем не менее, только 38% респондентов Gallup говорит о войне до какого-то победного конца. В 2022 году воинственных было аж 73%. Надо сказать, что и у воинственных изменилось представление о победе. В 2022-2022 гг. более 90% из них называло победой выход на границы 1991 года, теперь — 81%. Растет количество согласных на границы начала 2022 года. Впрочем, звучит такое согласие (как и несогласие) нелепо. При заключении в будущем мирного договора киевские власти никого спрашивать об их желании или нежелании не будут. Как и любые другие власти, конечно.С 60% до 51% уменьшились ожидания по быстрому вступлению в НАТО. А 22% считает, что Украину в Североатлантический альянс не примут никогда. Это почти в два раза больше, чем в начале СВО. Та же динамика и по вступлению в ЕС. В начале СВО в близкое вступление верило 73% населения, сейчас — 61%, а 15% не верит в прием Украины в Евросоюз вообще и это тоже в два раза больше, чем еще пару лет назад.Восторг американцами тоже сдувается. После начала СВО 66% жителей Украины одобряло политику США, а сейчас — 40%. И наоборот, ранее противников американской политики на Украине было 16%, а сейчас — 37%.Это понятно, ведь США сегодня ассоциируются с войной, а войны граждане Украины больше не хотят. Помимо Gallup, подтверждением тому Bloomberg, который со ссылкой на источники утверждает, что на передовой в ВСУ только 25% добровольцев, а остальные — принудительно мобилизованные. Правда надо сказать, что фразы "принудительно мобилизованные" в материале издания не было, это придумали наши интерпретаторы. Там была абсолютно пропагандистская статья про маркетинговую службу одной из бригад ВСУ и где-то ближе к концу промелькнула фраза про 25% добровольцев.Тем не менее, добровольцев меньшинство и это факт, а принудительная мобилизации создает такие общественные проблемы, что Киев был вынужден ввести должность военного омбудсмена. Но проблема в том, что "механизм" его работы пока не введен, а если после введения он заработает так же, как работает омбудсмен Лубинец (защищает права татар в Крыму, где он не был 10 лет, но игнорирует широко обсуждаемые в сети концлагеря СБУ), то толку от этого будет мало. А после ареста Евгения Шевченко, страшно становится за некоторых украинских нардепов, которые позволяют себе критиковать "бусификацию". Кстати, тот факт, что нардепы из правящей партии критикуют госполитику, в очередной раз доказывает профанацию парламентаризма на Украине, где депутатов сажают за альтернативные мнения, а все решается лишь в Офисе президента, возможно даже не самим президентом.The Financial Times считает, какой мобилизационный потенциал остается у Украины. По данным издания, из предполагаемых 11,1 млн мужчин возрастом от 25 до 60 лет, 1,2 млн уже в ВСУ, 2,9 млн находятся на подконтрольных России территориях, 1,3 млн — за границей, 1,5 млн к службе не пригодны. The Financial Times считает, что забронированы 600 тысяч. Эта цифра пока неочевидна, поскольку раньше писали чуть ли не о 1,5 млн забронированных, но сколько потеряли бронь после кабминовского аудита, никто точно не знает. Если издание считает верно, то остается 3,7 млн мобилизационного резерва. Правда это не значит, что их всех можно призвать, потому что около 1 млн не зарегистрированы ни в каких реестрах, а случайный отлов на улице все-таки не может дать такие масштабы. Расчет после аудита идет именно на крупные предприятия, откуда сразу можно забрать много людей. И это конечно не 3,7 млн.Именно на крупные предприятия нацелены кабминовские изменения в постановление о бронировании. С марта 2025 года теряют силу выданные Минэкномики отсрочки, а также отсрочки для предприятий, завершивших оборонзаказ или более не считающихся критически важными. Отсрочку теряют и те предприятия, где средняя зарплата ниже 20 тысяч гривен (официально по стране средняя — 15 тысяч, а на деле еще меньше). Это явно задел на следующий год, если война продлится.Однако есть одно противоречие. В уже упомянутом интервью для Fox News Зеленский заявил, что, если США при Трампе прекратят военную помощь Украине, Киев будет сражаться и без нее, но в конечном итоге проиграет. Понятно, что проиграет, но организационно война для Украины сейчас выглядит как обеспечение деньгами и техникой извне, а людьми изнутри. Если придется организовывать свое военное производство (малореалистично, но сейчас об этом много говорят), то предприятиям потребуются работники, а это срывает мобилизацию. Если массово мобилизовать работников предприятий, непонятно, как налаживать производство. Уже сейчас в Кривом Роге из-за мобилизации некому включить отопление 130 тысячам абонентов, среди которых есть больницы и школы. В город отправили 12 ремонтных бригад из других регионов, поэтому вопрос будет решен, но как надолго, если в 2025 году придется забирать и этих ремонтников?Впрочем, поток контрактников в России после "курского всплеска" тоже начинает проседать. Соответственно вопрос о том, как вести активное наступление на крупные города, если война продлится в 2025 году, весьма нетривиален. Мы уже говорили, что в таком случае потребуется мобилизация, но власти этого категорически не хотят, а сейчас Песков подтвердил, что планов таких нет. Были предположения, что необходимость мобилизации компенсируют северные корейцы, но, если их останется 10-11 тысяч (которые еще и не принимают непосредственного участия в боях), то проблема так не решится. То есть, если не произойдут резкие изменения, которые российские власти традиционно не любят, военный тупик в следующем году просматривается не только у Украины.Тем временем Зеленский наконец-то рассказал о "Плане стойкости", т.е. о том, как он планирует воевать в следующем году. План, как всегда, представляет собой популистский набор благопожеланий, но некоторые его пункты интересны. Во-первых, Зеленский сказал, что Киев не откажется от прав на "всю свою территорию". Здесь можно увидеть противоречие с "не можем военным путем выйти на границы 1991 года", но их нет. Выйти действительно не могут, но от прав не откажутся, т.е. признавать территориальные изменения не будут. Во-вторых, никаких выборов до конца войны. Зеленский узурпировал власть и будет делать все, чтобы военное положение сохранялось как можно дольше, а "95-й квартал" мог продолжать грабить Украину. В-третьих, не будет уменьшения мобилизационного возраста. Мы уже говорили, что большого прироста для ВСУ такая мера не дала бы, но общественное недовольство подогрела, поэтому не снижение возраста, а снятие брони с предприятий. В-четвертых, сделать 3 тысячи крылатых ракет, т.е. планы по переносу ответственности за военное снабжение Украины с Запада на саму Украину все-таки есть. В-пятых, создать некий "культурный Рамштайн", кафедры украинистики в иностранных университетах и "закончить время московской церкви". Это план продолжения нацификации. Под него уже, например, разработан законопроект, обязывающий школьников и учителей общаться во время перемен исключительно на украинском языке.Идеальным вариантом для Зеленского на 2025 год была бы заморозка активных военных действий с сохранением позиционного вооруженного конфликта по типу расширенного Донбасса, когда можно было бы и сохранить контроль над большей частью территорий, и продолжать "воевать с Россией", а значит не снимать военное положение и не проводить выборы. Если у ВС РФ не будет никаких качественно новых успехов (или, наконец, не появятся корейцы в промышленных масштабах), то потенциал к такому длительному окопно-подвальному сидению на мало движущейся линии соприкосновения существует.Контролируемая эскалацияВсе прошлая неделя прошла в обсуждении "дальнобоя" западных оружием вглубь России и российского ответа в виде утверждения новой ядерной доктрины и удара "Орешником" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.Сначала все выглядело, как очередная медийная раскачка. Американские СМИ написали, что Байден дал добро, но только на удары по якобы находящимся в Курской области северокорейским войскам. Британская же пресса писала, что такого решения пока нет. Потом французская пресса сообщила, что Британия и Франция тоже дали соответствующее разрешение, но на следующий день заметка была удалена, а министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что никакие запреты его страна не снимала. Чуть позже в интервью ВВС он скажет, что "в логике самообороны" удары французскими ракетами вглубь России наносится могут, но все-равно не подтвердит, что на это дано официальное разрешение. Британские СМИ указали, что их правительство разрешения на удары ракетами Storm Shadow Киеву не дало, но только потому, что для их наведения нужны американские системы, а Вашингтон отказывает в их использовании. В Белом доме от прямого ответа некоторое время уклонялись, представитель Госдепа Мэтью Миллер сказал, что ему ничего об этом неизвестно. Но итальянский премьер Джорджа Мелони раскритиковала разрешение Байдена на "дальнобой", тем самым как бы подтвердив, что оно есть.Тем временем тесно работающий со спецслужбами украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что Киев ударил американскими ракетами ATACMS по складу боеприпасов в Брянской области, но местные власти заявили, что это были беспилотники. Генштаб ВСУ промолчал, а Зеленский ушел от прямого ответа, сказав, что у Украины есть как собственные дальнобойные дроны, так и ракеты ATACMS, а бить Киев будет тем, чем посчитает нужным.Затем в американских СМИ появился материал, в котором указывалось, что помощник госсекретаря США Брайан Николс подтвердил разрешение Байдена на удары по России дальнобойными ракетами, однако в прямой речи Николса такого не звучало, он говорил о том, что "оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине", приведет к скорейшему началу мирных переговоров. Какое именно оружие — не известно, хотя намек вроде как и понятен. Зато советник Байдена Салливан заявил, что дальнобойные ракеты для Украины не будут иметь решающего значения, а главное — это нехватка у ВСУ личного состава. И он, конечно, прав. Ракеты не являются оружием победы в данной войне.Прошло совсем немного времени и уклончивые ответы прекратились. Зеленский подтвердил полученное разрешение, а Reuters, CNN и The New York Times — что удар по Брянской области был нанесен ракетами ATACMS. В итоге Россия, которой совершенно не хотелось разбираться с "красными линиями", признала, что это были не дроны — в МО сообщили, что часть ракет была сбита, а часть упала на "техническую территорию военного объекта". Появились и неподтвержденные данные об ударе британскими ракетами Storm Shadow по позициям войск КНДР в Курской области, которые Россия тоже подтвердила (без деталей про корейцев, конечно).В результате Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, смысл которой заключается в том, что агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение и может повлечь ядерный ответ со стороны РФ.Горячие головы в российской медиасфере тут же радостно заголосили, что сейчас будет объявлена война США и полетят ядерные ракеты, но глава МИД РФ Лавров озвучил несколько тезисов, показав, что этого не будет. Он заявил, что удары ATACMS — сигнал, что Запад хочет эскалации, но точных сведений о том, что это не самодеятельность Украины, нет, поэтому он надеется, что Запад адекватно отреагирует на изменение ядерной стратегии РФ, а Шольц — молодец, что не дает Киеву ракеты Taurus.Действительно, ни одного официального подтверждения разрешения со стороны западных правительств не было. Соответственно, Россия считает, что Украина ударила ракетами ATACMS по собственной инициативе, но с негласного одобрения Запада и, возможно, с привлечением к этому западных специалистов. Причем это одобрение настолько похоже на предыдущие сообщения в западной прессе, после которых РФ перебазировала самолеты, что возникает впечатление, что идет некая игра в поддавки. Теперь, кстати, Wall Street Journal "выдвигает предположение", что следующий удар ракетами ATACMS Украина может нанести по четырем военным аэродромам в Ростовской области…Если Байдену и нужна эскалация в преддверии инаугурации Трампа, то только контролируемая. Для этого нужно сделать так, чтобы ущерб, который может нанести Украина ракетами ATACMS не стал для России неприемлемым. А для этого нужно было сообщить о будущих ударах заранее через СМИ. Кроме того, новые ракеты Украине никто не передает, а тех, что есть, по всем данным, не много.В ответ Россия нанесла удар "Орешником", показав, свои возможности, а Пентагон сообщил, что США были предупреждены об этом Россией заранее, очень обеспокоены, но признаков опасности ядерной войны не видят. "В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально", — заявил Путин, тем самым тоже отметив, что пока катастрофы не произошло. На этом пока все. Состоялась контролируемая эскалация. Так что стороны, безусловно повысили ставки накануне возможного начала переговоров, но расценивать произошедшее как преддверие ядерной войны пока причин нет.Контролируемая эскалация тем не менее происходит. Но все же именно контролируемая.Washington Post сообщил, а глава Пентагона Ллойд Остин затем подтвердил, что Байден передает Киеву запрещённые конвенциями противопехотные мины, который могут нанести вред гражданскому населению, чтобы "помочь замедлить наступление России". Именно замедлить (чтобы положение Украины перед переговорами ухудшилось не так сильно), а не что-то иное. Что касается неконвенциональности мин, для США это не проблема, поскольку штаты на подписывали конвенцию, а вот для Украины, которая подписывала, — это очередная бомба замедленного действия, которая в итоге может привести к международному суду. Если ордер на арест Нетаньягу МУС выписал, нет никаких гарантий, что через несколько лет он не выпишет ордер на арест Зеленского.Далее, администрация Байдена анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов. В него снова входят лишь расходники и запчасти, а также какое-то ремонтное оборудование, но никакой тяжелой техники. Кроме того, сама сумма маленькая и такими темпами до конца года оставшиеся в одобренной Конгрессом программе помощи 6-7 млрд точно не освоить. Bloomberg так и пишет — в преддверии отставки Байден пытается направить Киеву максимальное количество ресурсов, но его возможности ограничены. Большая часть оставшихся денег может быть использована только для поставок оружия со складов Пентагона, но их, в условиях обострения в целом ряде регионов, не могут слишком истощать. Единственно, что, возможно, будет сделано, это списание с Украины 4,65 млрд кредитного долга. Это половина одобренного в апреле американского кредита в рамках общезападного пакета в 60 млрд. Республиканцы в Сенате грозились заблокировать решение, но не смогли, потому что пока Сенат контролируют демократы.Что касается Германии, то, согласно данным опроса Deutschlandtrend, 61% жителей выступает против поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus. В восточной Германии противников таких поставок — 76%. "Ответственный", по словам Лаврова, Канцлер Шольц пока прислушивается к мнению граждан. Однако т.н. мини-Taurus ФРГ все-таки передаст. Речь идет о 4000 самонаводящихся дронах с искусственным интеллектом, которые будут поставляться с декабря по несколько сот штук ежемесячно. Также в новом пакете военной помощи от Германии: четыре самоходных гаубицы, 47 машин с защитой от мин, радиолокационная станция, 8 тактических авиадесантных машин, 20 броневиков для пограничной службы, мостоукладчик, дроны-разведчики и разнообразные расходники. Как видно, здесь тоже нет серьезного количества боевой тяжелой техники, все очень вспомогательное или вообще не для передовой. Тяжелых колесных бронемашин MRAP, пишет газета Bild*, поставили только 6,5% от обещанного количества, потому что разрешение США на экспорт автомобильных комплектующих было получено несвоевременно.Несвоевременно поставила обещанную систему NASAMS и Канада. Деньги на нее пообещали выделить аж 2 года назад. Швейцария же вообще старается сохранять нейтралитет и разорвала контракты с польской военной компанией из-за реэкспорта патронов Киеву. Швейцарские законы запрещают продавать вооружения воюющим странам.Главы МИД ЕС в очередной раз не договорились о разблокировании средств "Европейского фонда мира" для Украины из-за позиции Венгрии, а страны G20 по результатам саммита в Бразилии вспомнили Украину лишь в одном параграфе финальной декларации, упомянув "человеческие страдания", которые надо прекратить, установив "всеобъемлющий, справедливый и прочный мир" — никакой критики России и поддержки Украины.Ну и как вишенка на торте, ЕБРР не даст денег украинским энергокомпаниям на восстановление, даже с учетом назревающей гуманитарной катастрофы, пока ими владеет олигарх Ахметов. Поддержав Майдан, украинские олигархи стратегически проиграли, потому что победа Майдана — это победа Запада, который будет делить ресурсы Украины сам. Американский сенатор Линдси Грэм не просто так уже второй раз предлагает помочь киевским властям взамен на доступ США к полезным ископаемым и продовольственным ресурсам Украины. Доступ означает удаление из процессов местных олигархов. По мнению Грэма, Дональд Трамп жаждет такого соглашения с Россией, что Штаты вернули истраченные на Украину деньги за счет полезных ископаемых. "Хорошее соглашение для Украины и для нас", — заявил он."Стамбулу" нет альтернативы?"Огромная часть средств воровалась в Украине. От 30% до 50% в зависимости от направления. Из наворованных денег можно было бы сверстать годовой бюджет поддержки для Украины", — сказал экс-министр труда Польши Петр Кульпа.Это, пожалуй, главное противоречие войны для киевских властей. С одной стороны, им нужно войну не проиграть, а с другой, в сохранении себя у власти мало смысла, если нельзя воровать. В такой ситуации мирные переговоры вести, действительно сложно.Напомним, Зеленский сказал, что у Украины нет сил, чтобы выйти на границы 1991 года, но Киев будет продолжать воевать, даже если США прекратит помогать. Правда тогда быстро проиграет. И тут новый министр иностранных дел Украины Сибига заявляет, что Украина не примет "никаких мирных предложений, предусматривающих компромисс по территориям и суверенитету", а советник главы ОП Подоляк говорит, что удар "Орешником" "точно обнуляет возможности о чем-либо договориться с РФ".Высказывания вроде бы противоречат друг другу, но высказывания российских официальных лиц по тому же поводу тоже друг другу противоречат, поэтому больших выводов из этого делать не следует. Что отсюда видно, так это то, что киевские власти маниакально хватаются за любой повод, который не даст прекратить активные боевые действия, а значит провести выборы.На Западе же все дискутируют исключительно о том, как "заставить Украину рассмотреть приемлемый выход из конфликта". Об этом пишет ВВС. По словам журналистов издания, за публичными разговорами о том, что только Украина может решать, когда и на каких условиях вести переговоры, на самом деле ответственные политики прекрасно понимают, что в результате будет только какой-то компромисс — для того, чтобы что-то получить, придется что-то уступить.Предложений по этому поводу хватает, и они не исчерпываются китайско-бразильским мирным планом. Хотя, надо сказать, что база при любых раскладах — китайско-бразильская. Например, президент Турции Эрдоган на саммите G20 в Бразилии предложил заморозить конфликт по линии фронта и создать демилитаризованную зону, где разместятся международные силы. По НАТО — отложить обсуждение вопроса как минимум на 10 лет, но в качестве компенсации обеспечить Украину военными поставками. Турецкие власти называют план реалистичным, но считают, что Украине будет трудно на него согласиться. На самом деле, на него будет трудно согласиться России. И дело даже не в миротворцах на линии соприкосновения (смотря кто это будет), а в военных поставках. Для России принципиально, чтобы Украину не вооружали. Пусть для нее будут какие угодно гарантии безопасности, но летального оружия в больших масштабах на территории Украины быть не должно.Интересное предложение выдвинул колумнист The Times Марк Урбан. Он предложил выполнить требование России по уменьшению численности ВСУ таким образом, чтобы выполнить и требование Украины, некоторое время назад озвученное Зеленским в "плане победы". Идея состоит в том, чтобы разместить в Европе основные силы ВСУ, тогда как непосредственно на Украине армии почти не останется. Это даст гарантии Москве, что на ее территории не будет совершено нападение с территории Украины, а Украина сохранит армию на случай повторения атаки со стороны РФ. Проще всего, по мнению Урбана, выполнить российское требование по НАТО, потому что это и так "не стоит на повестке дня всерьез". В Кремле к такому предложению (если оно вообще последует) скорее всего отнесутся скептически, но по крайней мере на Западе звучат альтернативные предложения и это совсем не та ситуация, какая была еще год назад.Очень воинственный и очень проукраинский генсек НАТО Марк Рютте, по данным СМИ, которые позже были подтверждены пресс-службой Альянса, негласно встречался с Трампом. Говорят, что с целью сделать будущее мирное соглашение "справедливым", т.е. учесть интересы Украины и НАТО. Это значит, что дискуссии о том, заключать мир или продолжать войну уже в принципе нет. Осталось только прийти к консенсусу по условиям. После встречи Трамп назначил своим переговорщиком по Украине Ричарда Гренелла — противника членства Украины в НАТО.Россия стоит на позиции невозможности заморозки по линии соприкосновения без подписания удовлетворительного мирного договора. Песков заявил, что "июньские тезисы" Путина (о выводе ВСУ из 4-х областей и т.д.) сохраняют актуальность. Проблема в том, что на саммите БРИКС в Казани сам Путин говорил другое, согласившись с тем, что единственной рабочей схемой является китайско-бразильская, а она как раз про заморозку. Так что это еще один пример того, что не стоит слишком всерьез относится к промежуточным заявлениям политиков. Будет все так, как того потребуют обстоятельства в конкретный момент времени.Reuters со ссылкой на источники утверждает, что Путин открыт для дискуссий с Трампом о мире на основе завершения войны по линии фронта, но не пойдет на территориальные уступки и потребует нейтралитета Киева. Источники считают, что Россия может торговаться о выводе своих войск из Харьковской области для получения территорий в 4-х областях, внесенных в Конституцию. Также Москва может дать Киеву какие-то гарантии безопасности взамен демилитаризации — уменьшения численности ВСУ — и восстановления прав русскоязычного населения. Для западных лидеров сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы подписать такой договор, который в дальнейшем исключит возможность прямого столкновения России с НАТО и несостоявшееся Стамбульское соглашение они считают в базе своей приемлемым. То же самое неоднократно повторял Путин. Но, если соглашение не будет достигнуто, война продолжится. О том, что это значит для России и Украины, мы уже говорили.Подробнее о том, на что надеются в Киеве, в материале — "Украина за неделю. Допустит ли Трамп "новый Афганистан" на Украине и большие надежды Зеленского".

