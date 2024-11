https://ukraina.ru/20241118/1058974953.html

Украина за неделю. Допустит ли Трамп "новый Афганистан" на Украине и большие надежды Зеленского

На Украине растет число уклонистов, но не на селе, поскольку там негде спрятаться, власти снимают бронь с работников стратегических заводов, Запад ищет способ помочь Украине до прихода Трампа, но на самом деле не ищет. Об этом и о том, в чем Зеленский надеется власть при Трампе, — в новом недельном обзоре

Нечеловеческое отношениеПока Зеленский вызывает смех у Маска словами о том, что Украина — независимая страна и никто не может заставить ее сесть за стол переговоров с Россией, украинские разжигатели войны находятся в поиске еще 160 тысяч человек для мобилизации. Такое число было названо достаточным для того, чтобы более-менее укомплектовать существующие подразделения.На закономерный вопрос журналистов о том, почему в условиях жуткого недокомплекта старых бригад, руководство страны создает новые, внятно ответить Зеленский не смог. Общественность же обсуждает возможность мобилизации сотрудников ТЦК.Нардеп Юрий Камельчук заявил, что "нечеловеческим отношением" к людям военкомы срывают мобилизацию. Вроде как уклонисты боятся совсем не фронта, а прокатиться в автобусе и получить пару тумаков. Пропагандистски подменяя причину и следствие, Камельчук призывает расформировать ТЦК и усилить т. н. профессиональный рекрутинг, но не призывает остановить войну.Нардеп Юлия Яцык вообще заявила, что расформировать ТЦК требует временная комиссия Верховной Рады. Вместо них предлагается создать больше рекрутинговых центров, а бывших военкомов отправить на фронт. Яцык считает, что из сотрудников ТЦК можно сформировать больше 10 бригад. Ей вторит Марьяна Безуглая, говоря о том, что "численность работников ТЦК и СП вместе с рекрутинговыми центрами составляет до 100 тысяч человек", а роспуск этих структур даст минимум 50 тысяч военнослужащих.Военкомы, естественно, начали сопротивляться. Представитель Полтавского военкомата Роман Истомин заявил, что среди работников ТЦК далеко не все военнослужащие и из них "возможно создать только строительные бригады". А спикер ведомства Дмитрий Лазуткин объяснил, что ни о каких 100 тысячах человек речи идти не может, в военкоматах по всей стране работают 36 тысяч человек, среди которых около 7 тысяч — гражданские и около 3 тысяч — женщины. То есть расформирование структуры не даст искомого эффекта, хотя народу такая мера, безусловно, понравилась бы.И здесь сразу требует следующее умозаключение: главная проблема властей не в ТЦК и не в рекрутинговых центрах, а в том, что люди хотят мира. Но, раз личные судьбы руководителей государства зависят от продолжения войны, будет много популистских заявлений вроде "военкомы — на фронт", а на самом деле мобилизовать будут работников предприятий, с которых снимают бронь. На прошлой неделе появились данные о том, что руководители военных заводов стали массово увольнять сотрудников и прятать их от ТЦК из-за того, что после 14 ноября остановлен механизм бронирования и начаты новый мониторинг на предмет "стратегичности" предприятий. Просьбы о том, чтобы во время проверки бронь работников была сохранена, игнорируются. В комиссии, которые принимают такие решения, ввели военкомов. На данный момент, по результатам правительственной проверки, потеряли бронь несколько десятков тысяч человек, а статус критически важных утратило каждое десятое предприятие.Зато, по словам нардепа Гончаренко, на передовую стали массово отправлять не только медиков и связистов (о чем неделю назад говорила Безуглая), но также химиков, прошедших стажировку за границей, обслуживающий персонал ПВО и радистов. "Все службы обеспечения должны отправить в окопы 25% персонала", — пишет депутат.Мало того, член оборонного комитета Рады нардеп Федиенко сообщает, что в армию стали призывать глухих, людей с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и другими серьезными болезнями. "Недавно мобилизовали неслышащего человека и человека, где в заключении ВВК написано: "Умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга и т. д.", — пишет он.Нардеп и глава временной следственной комиссии Рады по проблемам военных Анна Скороход утверждает, что врачам ВВК дали указание признавать всех годными.Как результат — массовый уклонизм, а более 90% военных на фронте — это принудительно мобилизованные жители сел и маленьких городков с очень слабой мотивацией и готовностью в любой момент уйти в СОЧ. "В сельской местности ухилянтов нет, поскольку им негде спрятаться. Они преимущественно находятся в городах, таких как Киев, Одесса и Днепр", – говорит командир минометной батареи Мирослав Борисенко.Люди не хотят убивать и умирать за фиктивную независимость Украины, над которой смеялся Маск. Поэтому снижается и "диванная" поддержка ВСУ. Bloomberg со ссылкой на крупнейшие украинские фонды сообщает, что сильно просели донаты на армию. Фонд Сергея Притулы в этом году собирает на 20% меньше, чем в предыдущем, "Вернись живым" — на 15%, Reactive Post — на 40%, "Армия SOS" — в 10 раз. Такое падение сборов имеет под собой и объективные основания. Центр Разумкова выяснил, что 12% жителей Украины не хватает денег даже на еду, 41% — более-менее хватает, но с покупкой бытовой техники уже проблемы, 44% в магазинах выбирают более дешевые продукты и только 0,5% населения могут позволить себе купить все, чего они хотят. Вот этих и устраивает текущее положение дел.Остальные пытаются покинуть страну, несмотря на закрытые для мужчин границы. По данным главы Закарпатской ОВА Белецкого, из региона за время войны выехала четверть населения. Впрочем, общее количество населения не изменилось, потому что с востока страны приехало столько же беженцев. А вот количество рабочих рук просело значительно — среди беженцев очень много детей, пенсионеров и инвалидов.Продолжается истерика по поводу возвращения людей в Мариуполь. Если ранее по этому поводу посыпал голову пеплом омбудсмен Лубинец, то теперь жалуется и советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Причина — отсутствие достаточной поддержки и решения жилищного вопроса на территории Украины. Людям банально негде жить. Если они работают, не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду. Люди вынуждены возвращаться, это абсолютно не идеологическая история", — говорит он, пытаясь даже в такой ситуации выдать желаемое за действительное. Конечно, главный фактор — отсутствие жилья и средств существования на Украине. Но он же является и идеологическим, поскольку получается, что в России у беженцев появится то, чего на Украине не было. На самом деле, вопрос спорный, но возвращение домой в любом случае улучшает качество жизни. И главное — люди совершенно не боятся ехать в Россию, она так и стала для них абсолютным злом.Зато чем стала для людей Украина, видно из печальных известий пограничной службы, которая за время войны нашла более 40 тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и погибли по дороге.Пустые обещанияПредставитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что по утвержденному в апреле финансированию военной помощи США передали Украине 83% от обещанных боеприпасов, 67% средств ПВО и 60% огневых возможностей. Поэтому у Зеленского мало вариантов давить на отсутствие западной помощи. С другой стороны, в указанном пакете как обычно — расходники, ПВО и легкие БМП, т.е. не то, что может переломить ситуацию на поле боя. Часть ПВО — это снятые с вооружения Тайваня старые американские ЗРК HAWK. А еще недавно очень активная Южная Корея, по словам Bloomberg, может вообще отказаться от своих намерений поставлять оружие Украине из-за победы Трампа.При этом из выделенной Украине суммы неиспользованными еще остаются порядка 7 млрд долларов по программе поставок со складов Пентагона и около 2,2 млрд долларов по программе производства на заводах США. Райдер обещал поспешить с использованием указанных средств до инаугурации Трампа, но совершенно непонятно, как это можно сделать за оставшееся время, с учетом долгой логистики и необходимости оставить на складах Пентагона оружие на случай обострения на Ближнем Востоке и в ЮВА. В Белом доме закономерно предупредили, что это будет "непростой задачей" из-за длительных сроков доставки. И когда госсекретарь США Блинкен после встречи с генсеком НАТО Рютте заявляет, что альянс планирует передать Украине достаточно военной помощи, чтобы она смогла воевать и после инаугурации Трампа, выглядит это все как пустые разговоры. У Европы ничего не осталось, поэтому "НАТО передаст" нужно читать как "США передаст". Но что и когда могут передать США, мы уже рассмотрели, а не заблокирует ли Трамп помощь вообще, пока не известно никому. Советник Байдена Джейк Салливан говорит, что перед своим уходом тот запросит у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины, но достаточно вспомнить, как этот же Конгресс полгода блокировал любые поставки, чтобы предположить, что перед тем, как его полностью займут республиканцы, увеличение помощи протащить в нем будет почти невозможно. Спикер Майк Джонсон уже заявил, что республиканское большинство в палате представителей не намерено принимать новый законопроект о помощи Украине.Что касается Европы, то The Telegraph пишет, что Стармер и Макрон попытаются убедить Байдена дать Украине разрешение на стрельбу ракетами Storm Shadow вглубь России до инаугурации Трампа. Однако The Times сообщает, что "запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военное руководство не готово опускаться, потому что определенное количество должно быть сохранено в резерве для защиты собственных интересов Великобритании". Как ни оценивай Стармера и то, что он говорит, но именно лейбористы прекратили поставки ракет Украине. Та же газета The Times утверждает, что Польша хочет заключить союз с Британией, чтобы не допустить "продажи Украины Западом", когда Трамп станет президентом. И это снова выглядит как натягивание совы на глобус, потому что всю предыдущую неделю польские лидеры рассказывали, как дали "неблагодарной" Украине все что могли, а больше дать ничего не могут, потому что "защищаться от Путина" надо и самим.Даже совсем неадекватный Жозеп Боррель во время визита в Киев признал, что ЕС так и не смог поставить к весне 2024 года обещанный миллион снарядов, но до конца года обязательно все пришлет, и даже больше. Откуда это "даже больше" возьмется за месяц, он не уточнил, нет смысла.В Германии, где формально из-за противоречий по помощи Киеву развалилась правящая коалиция, зависла отправка на Украину 812 разведывательных беспилотников компании Quantum. Der Spiegel говорит, что в следующем году могут зависнуть и другие поставки на выделенные 3 млрд евро. Глава лидирующей в соцопросах партии ХДС Фридрих Мерц высказывается в пользу увеличения помощи Украине, но он пока еще не канцлер и до февраля следующего года таковым не будет. А Шольц в данный момент призывает к остановке войны, звонит Путину, не дает ракеты Taurus и говорит, что уволил министра финансов за то, что тот хотел направить на помощь Украине деньги, предназначенные для выплаты немцам пенсий. Впрочем, и слова Мерца о том, что он предъявит Путину ультиматум о прекращении боевых действий в течение 24 часов, а если тот откажется, то передаст Киеву ракеты с разрешением на "дальнобой", сейчас можно трактовать как угодно. Во время предвыборной кампании Трамп тоже рассказывал, как остановит войну чуть ли не одним звонком, а сейчас уже говорит, что будет предпринимать шаги для непростого достижения мира. Различия в риторике налицо.Но надо сказать, что личности членов новой команды Трампа все-таки сигнализируют о его интенциях по мирным переговорам. Будущий госсекретарь Марко Рубио выступает за скорейшее урегулирование на Украине без приглашения ее в НАТО. Рубио — яростный сторонник противостояния с Китаем, Кубой и Венесуэлой, поэтому его идеи о переключении основных ресурсов с Украины на другие направления понятны. Будущий помощник Трампа по нацбезопасности — конгрессмен Майк Уолтц — летом 2022 года выступал за военные поставки Украины, но после провала летнего контрнаступления поменял свои взгляды и призывает переложить украинское бремя на Европу. Он, как и Рубио, жесткий антикитаист. Послом США в ООН станет Элиз Стефаник, которая в апреле голосовала в Конгрессе против помощи Украине, потому что нужно разрешать мигрантский кризис на южной границе США. Секретарем Департамента внутренней безопасности США также станет противница помощи Украине Кристи Ноэм. Она считает, что поддержка Украины толкает Россию к сотрудничеству с Китаем (а это плохо) и что проблема мексиканских мигрантов для Америки важнее, чем проблема Киева. Будущий глава Пентагона Питер Хегсет критикует отправку денег Украине из-за инфляции, преступности и нелегальной миграции в США, на которые следовало бы обратить больше внимания. Директором Национальной разведки станет Тулси Габбард, которая в 2022 году ушла из Демпартии, поскольку еще до СВО говорила о "диктатуре Зеленского" и призывала восстановить отношения с Россией. По ее мнению, администрация Байдена спровоцировала РФ на начало спецоперации. Генпрокурором станет Мэтт Гетц, который что-то рассматривал в своем телефоне, когда все аплодировали Зеленскому во время его выступления в Конгрессе, а затем инициировал резолюцию с требованием прекратить помогать Украине.Все это выглядит очень многообещающим, но есть одна проблема. Главой республиканского большинства в Сенате (а значит, и главой сената) избран противник Трампа Джон Тун, который в апреле голосовал за помощь Украине. Сенат имеет право затягивать принятие любого законопроекта и преодолеть это затягивание можно только получением 60 голосов, а у республиканцев их всего 53 и не все республиканские сенаторы — трамписты. Палата представителей вроде бы в руках у трампистов, но там на сегодняшний момент перевес республиканцев всего на 3 голоса. Это значит, что бой будет идти за каждое решение. Да и некоторые вышеперечисленные назначения Трампа Сенат может просто не одобрить.Хитрый план ЗеленскогоВсю предыдущую неделю общественность обсуждала, поговорили ли по телефону Путин и Трамп. Газета Washington Post утверждает, что да, и Трамп в ходе разговора "посоветовал Путину не обострять войну". Несмотря на то что спикер Кремля Дмитрий Песков информацию, как обычно, опроверг, появившиеся тогда в воздухе российские самолеты с "Кинжалами" и Х-22 "отработали пусковой маневр" и вернулись назад, не совершив атаки. Если разговор был и если Трамп "советовал" не обострять, то маневр можно трактовать как намек на то, что на обстрелы со стороны Украины будет ответ в виде ударов по энергетике. Нет обстрелов — нет и ответа. К концу недели украинские дроны полетели в российские предприятия и массированный удар по энергообъектам Украины произошел. Договоренность либо двусторонняя, либо никакая.Тем временем The Independent сообщает о некоем трехстороннем "удивительном альянсе" Трампа, Орбана и папы римского Франциска. Посол Венгрии в Ватикане Эдуард Габсбург-Лотарингский рассказал изданию, "какую важную роль папа Франциск сыграл в поддержке соглашения, которое, вероятно, позволит Трампу подтолкнуть Зеленского к передаче территорий России". В том числе поэтому, считает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс, Байден должен заключить мирное соглашение по Украине в рамках чего-то похожего на Стамбульские соглашения, не дожидаясь прихода Трампа. Дженкинс считает, что такой вариант будет неудачей для Путина, но такой неудачей, которую "можно выдать за прагматизм", соответственно есть шанс, что на какие-то варианты "Стамбула" согласятся все. Правда, если Украина откажется от членства в НАТО.The Washington Post утверждает, что за риторикой неизменной поддержки Украины у западных лидеров растет понимание того, что мир можно достичь только путем уступки территорий России. "Это, конечно, уже не маргиналы", — сказал некий западный чиновник о сторонниках формулы "безопасность в обмен на территории". Эксперт нежелательного в РФ Фонда Карнеги Рим Монтаз на страницах CNN утверждает, что на Западе есть "растущий, тихий консенсус" в том, что единственный путь к миру — это признание хотя бы "временной потери суверенитета" Украины над частью территорий. Но такая конфигурация является "политическим минным полем" для Зеленского. Его судьба как политика в таком случае будет неопределенной. The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника говорит, что территориальный вопрос и для Украины больше не стоит на первом месте, главное теперь — это гарантии безопасности, соответственно Украина обдумывает ускоренный график переговоров с Россией и допускает заморозку по линии фронта.Публично же Зеленский в очередной раз высказался против прекращения огня по линии фронта, заявив, что "Минска-3" не будет, и анонсировал внутренний "план стойкости" из 10 пунктов, одним из которых станет "культурный суверенитет" и "безопасное пространство" для каждого человека. Возможно, "культурный суверенитет" без части территорий. Но об этом он прямо, конечно, не скажет. Прямо Зеленский только критикует Шольца за его звонок Путину. И хоть никаких решений этот звонок, по всей видимости, не дал (кроме того, что Volkswagen собрался возвращаться в Россию и уже начал поиск сотрудников) Зеленский испугался, что теперь могут последовать другие звонки. И что тогда?А тут снова появился Залужный и снова в его любимом британском журнале The Economist. Выборы могут состояться начиная с конца мая 2025 года, пишут британцы, и Зеленский может проиграть Залужному во втором туре. "У Зеленского есть только один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией - это провести выборы [без своего участия] и войти в историю как человек, объединивший нацию в войне", - заявил журналу неназванный бывший соратник Зеленского.Советник главы ОП Подоляк тут же включил антикриз, заявив, что никаких предпосылок для проведения выборов нет, а "подобные публикации" имеют целью принудить Украину к уступкам. Туда же и экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в колонке для The Economist (прямо любимое место для дискуссий), написал, что вследствие "мира на невыгодных условиях" часть украинского общества может учинить беспорядки, что "даст Путину желанную победу, представляя Украину как несостоявшееся государство". Кулеба считает, что Трамп не сможет себе позволить "нового Афганистана" (удивительные сравнения "независимой" Украины с оккупированным в свое время США Афганистаном), а потому будет вынужден продолжить помогать Украине. Может быть, он и не хочет, но у него не будет выбора.Это может показаться удивительным, но у украинских властей действительно есть некие надежды и даже планы по поводу Трампа. Politico пишет, что в некоторых европейских кругах и даже Киеве "есть тайное облегчение, оттого что Трамп может положить конец войне". Новый президент США якобы "вселил некоторую уверенность" в Зеленского, что просто так не бросит Украину, но облегчит нагрузку на Запад, "который по своей "глупости" обещал Украине помогать до выхода на границы 1991 года" и прикроет Зеленского от "разгневанных фронтовых украинских солдат". Иначе говоря, Зеленский спихнет на Трампа ответственность за потерю территорий и сохранит государство, которому Запад все равно как-то будет помогать. А Байден (или Харрис) помогал бы Украине "медленно умирать". Еще и без большинства в Конгрессе.Идея заключается в том, чтобы Трамп увидел препятствие для переговоров не в украинской, а в российской стороне. Нужно, чтобы Путин не соглашался на предложения Трампа и тогда "Трамп придет к выводу, что единственный способ усадить русских за стол переговоров — это помочь украинцам".Пока что в этом направлении все идет по плану. Глава МИД РФ Лавров заявил, что предложения заморозить войну по линии соприкосновения — те же "минские договоренности в новой упаковке", даже хуже, а Песков (по результатам созвона Путина и Шольца) сказал, что речи о совпадении мнений быть не может. Если описанный план действительно существует, то и возобновившиеся удары по энергетике — тоже на руку Зеленскому, который не собирается побеждать в войне.Но, как мы уже убедились, конфигурация в сенате и палате представителей может при желании нивелировать любые инициативы Трампа. Поэтому до февраля следующего года, когда, вероятно, и появятся реальные предложения, все планы умозрительны. Тем более что Байден неожиданно дал разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS на территории Курской области. New York Times считает, что "оружие, вероятно, будет первоначально использовано против российских и северокорейских войск". Это, конечно, не вполне "дальнобой" вглубь РФ (и вообще, официального подтверждения информации пока нет), но серьезная заявка на срыв намечающихся переговоров, причем срыв как бы со стороны России, которая должна будет как-то ответить — то, чего хотят и Зеленский, и западная "партия войны".Подробнее о больших надеждах Зеленского в материале — "Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта".

