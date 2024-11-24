Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины” - 24.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины”
Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины” - 24.11.2024 Украина.ру
Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины”
После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. После этого американцы и европейцы пытаются получить от умирающей Украины как можно больше дивидендов для будущего противостояния с Россией
2024-11-24T11:35
2024-11-24T11:35
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
военная эскалация
эскалация
ростислав ищенко
сво
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, с 2022 по 2023 год часть населения Украины еще верила, что их страна способна победить Россию.“После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. С этого момента у них закончилась добровольная мобилизация, начались зверства ТЦК. Это был показатель того, что общество пришло к выводу, что воевать дальше бессмысленно. Народ — это самоорганизующаяся структура, которая в состоянии создавать и поддерживать в рабочем состоянии политические, экономические структуры, обеспечивающие ее деятельность. Украинская популяция уже не в состоянии этого делать. Она в состоянии только постепенно умирать”, — поделился своими выводами Ищенко.Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине
https://ukraina.ru/20241120/1059071231.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, военная эскалация, эскалация, ростислав ищенко, сво, всу, детали
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, военная эскалация, эскалация, Ростислав Ищенко, СВО, ВСУ, детали

Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины”

11:35 24.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. После этого американцы и европейцы пытаются получить от умирающей Украины как можно больше дивидендов для будущего противостояния с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

“То, с чем мы сталкиваемся сейчас, это эскалация на трупе Украины. То есть за период, в течение которого должна смениться власть в США, должна окочуриться Украина. В течение этого времени американцы и европейцы пытаются получить от умирающей Украины как можно больше дивидендов для будущего противостояния с Россией. Украина сейчас агонизирует, чтобы [Владимир] Зеленский мог еще какое-то время подышать последней надеждой на то, что его и остатки Украины кто-то спасет. Только для этого сейчас умирают украинцы и разрушается украинская инфраструктура”, — считает Ищенко.

По его словам, с 2022 по 2023 год часть населения Украины еще верила, что их страна способна победить Россию.
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“После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. С этого момента у них закончилась добровольная мобилизация, начались зверства ТЦК. Это был показатель того, что общество пришло к выводу, что воевать дальше бессмысленно. Народ — это самоорганизующаяся структура, которая в состоянии создавать и поддерживать в рабочем состоянии политические, экономические структуры, обеспечивающие ее деятельность. Украинская популяция уже не в состоянии этого делать. Она в состоянии только постепенно умирать”, — поделился своими выводами Ищенко.
Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир Зеленскийвоенная эскалацияэскалацияРостислав ИщенкоСВОВСУдетали
 
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