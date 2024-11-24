Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины”
После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. После этого американцы и европейцы пытаются получить от умирающей Украины как можно больше дивидендов для будущего противостояния с Россией
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
“То, с чем мы сталкиваемся сейчас, это эскалация на трупе Украины. То есть за период, в течение которого должна смениться власть в США, должна окочуриться Украина. В течение этого времени американцы и европейцы пытаются получить от умирающей Украины как можно больше дивидендов для будущего противостояния с Россией. Украина сейчас агонизирует, чтобы [Владимир] Зеленский мог еще какое-то время подышать последней надеждой на то, что его и остатки Украины кто-то спасет. Только для этого сейчас умирают украинцы и разрушается украинская инфраструктура”, — считает Ищенко.
По его словам, с 2022 по 2023 год часть населения Украины еще верила, что их страна способна победить Россию.
“После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. С этого момента у них закончилась добровольная мобилизация, начались зверства ТЦК. Это был показатель того, что общество пришло к выводу, что воевать дальше бессмысленно. Народ — это самоорганизующаяся структура, которая в состоянии создавать и поддерживать в рабочем состоянии политические, экономические структуры, обеспечивающие ее деятельность. Украинская популяция уже не в состоянии этого делать. Она в состоянии только постепенно умирать”, — поделился своими выводами Ищенко.
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