https://ukraina.ru/20241124/1059113774.html

Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины”

Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины” - 24.11.2024 Украина.ру

Ищенко: эскалация конфликта от США — это пляски на “трупе Украины”

После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. После этого американцы и европейцы пытаются получить от умирающей Украины как можно больше дивидендов для будущего противостояния с Россией

2024-11-24T11:35

2024-11-24T11:35

2024-11-24T11:35

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.По его словам, с 2022 по 2023 год часть населения Украины еще верила, что их страна способна победить Россию.“После провала в 2023 году разрекламированного украинского контрнаступления никаких надежд на победу над Россией не осталось. С этого момента у них закончилась добровольная мобилизация, начались зверства ТЦК. Это был показатель того, что общество пришло к выводу, что воевать дальше бессмысленно. Народ — это самоорганизующаяся структура, которая в состоянии создавать и поддерживать в рабочем состоянии политические, экономические структуры, обеспечивающие ее деятельность. Украинская популяция уже не в состоянии этого делать. Она в состоянии только постепенно умирать”, — поделился своими выводами Ищенко.Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать ЖешувПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США Украине

https://ukraina.ru/20241120/1059071231.html

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, военная эскалация, эскалация, ростислав ищенко, сво, всу, детали