https://ukraina.ru/20241121/1059107406.html

Ярый противник "Рашагейта" и Клинтон: кто станет постпредом США при НАТО

Ярый противник "Рашагейта" и Клинтон: кто станет постпредом США при НАТО - 21.11.2024 Украина.ру

Ярый противник "Рашагейта" и Клинтон: кто станет постпредом США при НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою будущую администрацию. И вот он объявил, кто будет представлять американские интересы в НАТО - это Мэттью Уитакер, который в первый срок его правления несколько месяцев исполнял обязанности генерального прокурора США.

2024-11-21T18:15

2024-11-21T18:15

2024-11-21T18:15

эксклюзив

сша

дональд трамп

хиллари клинтон

нато

генпрокурор

россия

америка

министерство юстиции

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/15/1059107741_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_418817caffbfbd07f5a0bf2ddb4fd8b1.jpg

Здесь прежде всего бросается в глаза отсутствие опыта работы предложенного кандидата во внешнеполитической сфере. А ведь задача постоянного представителя при НАТО заключается как раз-таки в том, чтобы представлять в Альянсе интересы своей страны и договариваться с другими, порой преодолевая серьёзные разногласия по ключевым вопросам. Тем более, сейчас, как отмечают многие американские СМИ, "в решающий момент на фоне войны России на Украине и напряжённости по поводу расходов Альянса на оборону".Учитывая этот факт, агентство Associated Press называет выбор необычным. Но для Дональда Трампа, который набирает команду, учитывая свои прошлые ошибки, это не самое главное. Гораздо важнее для него личная лояльность соратников, а насчёт этого в отношении Уитакера сомневаться не приходится.Откуда взялся Мэттью Уитакер?Трамп обратил на Мэттью Уитакера внимание летом 2017 года в эфире CNN, когда он настаивал на отсутствии какого-либо сговора между Россией и командой 45-го президента США. И вскоре главный юрисконсульт Белого Дома Дональд Макган провёл с ним интервью насчёт возможного приёма в команду президента, как писала газета The New York Times, "в качестве юридической собаки" для нападения на спецпрокурора Роберта Мюллера, который в тот момент проводил расследование мнимого вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.Однако вместо администрации Уитакера направили на работу в Министерство юстиции США. По словам одного из советников Трампа, это было сделано отчасти для того, чтобы ограничить последствия расследования Мюллера. Уитакер стал начальником штаба генерального прокурора (он же министр юстиции) Джеффа Сешнса, а вскоре сам возглавил ведомство, правда, ненадолго. Сешнс 2 марта 2017 года самоотстранился от участия в расследовании по делу о "связях" Трампа с Россией, за что президент был на него очень зол и говорил, что никогда не назначил бы его на эту должность, знай, что так выйдет. Как пояснил генпрокурор, он принял такое решение, поскольку сам стал фигурантом в деле о "Рашагейте" (в ходе избирательной кампании Трампа встречался с Сергеем Кисляком, бывшим на тот момент послом РФ в США), и надзор над этим делом с его стороны мог вызвать конфликт интересов. В июне Сешнс выразил готовность уйти в отставку, но Трамп не позволил, однако осенью 2018 года сам попросил об этом.Ему на замену Трамп предложил кандидатуру Уитакера, рассчитывая, что он либо свернёт расследование спецпрокурора, либо приложит все усилия для защиты президента. При том, что, согласно внутреннему регламенту, исполнять обязанности уволенного генерального прокурора должен был его заместитель Род Розенстайн. 7 ноября 2018-го Уитакер получил назначение и исполнял обязанности генерального прокурора в течение решающего трёхмесячного периода, когда расследование Мюллера находилось на решающей стадии.Демократы были не в восторге от этого назначения. Они опасались, что новый глава ведомства предпримет шаги с целью помешать расследованию дела о "российском следе", но Уитакер на слушаниях в Палате представителей настаивал, что у него нет таких намерений. Однако критика оппонентов не прекращалась, они указывали на отсутствие у него опыта работы в качестве ведущего сотрудника правоохранительных органов страны."Мы все пытаемся выяснить: кто Вы, откуда Вы взялись и как, чёрт возьми, Вы стали главой Министерства юстиции", — заявил Хаким Джеффрис, нынешний лидер демократического меньшинства в Палате представителей.Когда Уитакер попытался ответить, Джеффрис прервал его: "Мистер Уитакер, это было утверждение, а не вопрос".И демократы попытались оспорить его назначение. В письме, которое Чак Шумер, нынешний лидер демократического (пока ещё) большинства в Сенате, направил Трампу, было написано: "Мне не известны какие-либо прецеденты, связанные с назначениемдолжностного лица, не утверждённого Сенатом, на должность исполняющего обязанности генерального прокурора".Однако, как сообщил Уитакер в телефонном разговоре председателю комитета Сената по правосудию республиканцу Чарльзу Грассли, согласно заключению Управления юридического советника от 2003 года, президент может произвести такое назначение."Он сказал, что этим делом занялось Управление юридического советника, и у них есть прецедент", — заявил в свою очередь Грассли в интервью.Видимо, на фоне звучащей критики Трамп попытался дистанцироваться от Уитакера. Всего через два дня после назначения президент сказал журналистам: "Я не знаю Мэтта Уитакера". Но всё же добавил, что хорошо знает его репутацию, и охарактеризовал и.о. министра как весьма уважаемого человека. Хотя месяцем ранее сам же Трамп в интервью Fox & Friends говорил: "Я могу сказать вам, что Мэтт Уитакер - отличный парень. Я имею в виду, я знаю Мэтта Уитакера".Работу во главе ведомства Уитакер завершил 14 февраля 2019 года с назначением на этот пост Уильяма Барра. Как отмечает The New York Times, "его короткое пребывание у руля Министерства юстиции было отмечено внутренней напряжённостью и недоверием, поскольку высокопоставленные чиновники боролись за внимание и благосклонность президента, поглощённого расследованием его кампании специальным прокурором".Помимо того, что Уитакер изо всех сил защищал Трампа от обвинений в "Рашагейте", он противодействовал лично Хиллари Клинтон, с которой миллиардер-республиканец боролся за президентский пост в 2016 году. Именно Уитакер с сентября 2014 по сентябрь 2017 годов возглавлял Фонд подотчётности и гражданского доверия (FACT), привлекающий внимание к деятельности команды бывшего госсекретаря. Так, в декабре 2015-го эта НКО подала жалобу в Управление государственной этики, утверждая, что Клинтон предоставила частной компании особый доступ к Госдепартаменту на основании отношений компании с членами семьи госсекретаря и донорами Фонда Клинтонов, что активно освещали крупные СМИ. Через месяц FACT подал следующую жалобу, на этот раз на то, что Хиллари "обычно предоставляла предпочтение лицам, с которыми у неё были финансовые связи”, и даже процитировал электронное письмо, демонстрирующее, что “Джордж Сорос был впечатлён уровнем доступа, который ему был предоставлен”. Расследованию скандала вокруг электронной почты бывшего госсекретаря и кандидата в президенты от Демократической партии было уделено особое внимание.Кроме того, FACT подготовил жалобу в Федеральную избирательную комиссию США из-за возможного нарушения закона Национальным комитетом Демократической партии, когда его консультант украинского происхождения Александра Чалупа, имевшая целую сеть контактов журналистов, правительственных чиновников, представителей разведки в Киеве и Вашингтоне, пыталась собрать компромат на Пола Манафорта, бывшего руководителем предвыборного штаба Трампа.Уитакер в НАТОВернёмся к предстоящему назначению Уитакера в НАТО.Комментируя свой выбор, Трамп заявил: "Мэтт укрепит отношения с нашими союзниками по НАТО и будет твёрдо отражать угрозы миру и стабильности. На первом месте для него будет стоять Америка!"И всё же у многих возникает сомнение, справится ли он с такой работой, не занимаясь ранее ничем, связанным с международными отношениями, и опираясь лишь на юридическое образование. В основном постоянные представители США при НАТО имеют большой опыт в военной сфере или в сфере национальной безопасности, но, например, у бывшего сенатора Кей Бейли Хатчисон, возглавлявшей американскую миссию в Североатлантическом альянсе в 2017—2021 годах, такого опыта не было, хотя она и занималась в Конгрессе вопросами внешней политики.Бывший верховный главнокомандующий НАТО генерал в отставке Филип Бридлав назвал работу постоянного американского представителя при Североатлантическом невероятно важной в рамках безопасности США и НАТО, но при этом отметил, что опыт работы в сфере безопасности не обязателен для этой должности − важно, чтобы кандидат имел прямую связь с президентом США."Их нужно рассматривать как реально представляющих то, что намерен сделать президент. Иметь доверие президента — вот что самое важное на этой должности", - подчеркнул он.А связь между Трампом и Уитакером явно налажена. Будучи и.о. генерального прокурора в 2018-2019 годах, последний несколько раз посещал Овальный кабинет и, по словам осведомлённых людей, у него сложились хорошие отношения с президентом. Трамп считал Уитакера своими глазами и ушами в Министерстве юстиции.В последнее время Уитакер активно сотрудничал с аналитическим центром "Америка прежде всего", который участвовал в предвыборной кампании Трампа, формируя политический курс на его второй срок, сообщил Reuters."Уитакер не привнесёт внешнеполитический опыт в работу, фокус которой будет сосредоточен на жалобах Трампа насчёт того, сколько Соединённые Штаты платят, чтобы помочь НАТО поддерживать безопасность в Европе. Однако Уитакер, известный своей личной преданностью и готовностью защищать Трампа во время его первой администрации ,вероятно, применит аналогичный подходи к своей новой должности", - предполагает The New York Times.А по мнению американиста Малека Дудакова, отсутствие опыта во внешней политике у Уитакера олицетворяет собой очень скептическое отношение Трампа к НАТО.Ещё об одном члене новой администрации президента-республиканца читайте в статье Главный шпион Америки, который не позволил опорочить Россию. Кто станет директором ЦРУ при Трампе

https://ukraina.ru/20240216/1053343521.html

https://ukraina.ru/20190924/1025098874.html

сша

россия

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, хиллари клинтон, нато, генпрокурор, россия, америка, министерство юстиции, сенат