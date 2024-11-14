https://ukraina.ru/20241114/1058880720.html

Главный шпион Америки, который не позволил опорочить Россию. Кто станет директором ЦРУ при Трампе

Главный шпион Америки, который не позволил опорочить Россию. Кто станет директором ЦРУ при Трампе - 14.11.2024 Украина.ру

Главный шпион Америки, который не позволил опорочить Россию. Кто станет директором ЦРУ при Трампе

После инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа отвечать за сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан будет бывший глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф, который активно развенчивал миф о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские президентские выборы 2016 года

2024-11-14T05:55

2024-11-14T05:55

2024-11-14T05:55

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При формировании своей новой администрации избранный президент США Дональд Трамп пытается не повторять допущенных ошибок и тщательно подходит к отбору людей, с которыми ему вновь придётся "сделать Америку снова великой". Многим из тех, кто занимал видные посты в первый период его правления, бывший/будущий глава государства предложений о трудоустройстве не сделал (например, бывшему постоянному представителю США при ООН Никки Хейли, бывшему госсекретарю Майку Помпео, с бывшим вице-президентом Майклом Пенсом, нелицеприятно отзывавшемся о своём боссе, всё и так ясно), хотя есть исключения.12 ноября Трамп объявил, что директором ЦРУ назначит Джона Рэтклиффа, который в 2020 году, несколько последних месяцев 45-го президента на посту, был главой Национальной разведки США (координирующей деятельность всех 17 разведывательных ведомств страны)."Я с нетерпением жду, когда Джон станет первым человеком, который когда-либо будет занимать обе самые высокие должности в разведке нашей страны", — заявил избранный глава государства.Большую известность Рэтклифф получил благодаря истории с "российским следом" в президентских выборах-2016.7 октября 2020-го Трамп объявил, что дал разрешение на полное рассекречивание всех документов, касающихся якобы имевшего место влияния РФ на избирательный процесс, а на самом деле это уже было сделано. Неделей ранее Рэтклифф рассекретил часть документов о "вмешательстве России". В частности в письме на имя председателя юридического комитета Сената Линдси Грэма он сообщил, что в конце июля 2016 года спецслужбы США получили информацию о российской шпионской программе, утверждающей, что кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон “одобрила план кампании по разжиганию скандала против” своего оппонента-республиканца Трампа, но сразу же отметил, что американское разведывательное сообщество "не знает, насколько точны эти обвинения или в какой степени анализ российской разведки может отражать преувеличение или вымысел".Демократы набросились на Рэтклиффа, раскритиковав за использование не проверенных и не достоверных сведений с целью подыграть Трампу.Однако у него было ещё одно весомое подтверждение. Гласности Рэтклифф также предал рукописную записку Джона Бреннана, бывшего в 2016 году директором ЦРУ, которую он написал после того, как отчитался перед 44-м президентом США демократом Бараком Обамой о темах, которые, по его мнению, продвигала российская разведка – он проинформировал главу государства об оценке России, что Хиллари Клинтон одобрила план по приписыванию Трампу связей с президентом РФ Владимиром Путиными хакерским взломом Демократического национального комитета русскими."Мы получаем дополнительную информацию об активности России. Речь идёт о том, что Хиллари Клинтон якобы утвердила предложение одного из своих советников по внешней политике опорочить Дональда Трампа путём раздувания скандала о вмешательстве российских силовых структур", - гласит записка.Местами текст нечитаем, поэтому на 100% восстановить её содержание не получилось.Представители Клинтон, разумеется, назвали всё это "беспочвенной чушью". Однако, как отметил источник телеканала Fox News, "есть достаточно высокая планка, которую информация должна преодолеть, чтобы её устно передавали президенту, и очевидно, что в этом случае она была преодолена"."Это не российская дезинформация. Даже Бреннан это знал, иначе он не передавал бы эти сведения президенту США", - заявил он.Был в послужном списке главы Национальной разведки США ещё один "российский" эпизод. Накануне президентских выборов-2020 десяток бывших сотрудников разведки заявили, что оглашение содержания электронных писем Хантера Байдена, сына тогдашнего кандидата в президенты от Демократической партии, с ноутбука, забытого им в компьютерной мастерской в Делавэре, носило признаки российской кампании по дезинформации.Рэтклифф опроверг это утверждение, заявив: "Разведывательное сообщество в это не верит, поскольку разведданных, подтверждающих это, нет”.Если кто-то забыл, из тех писем стали известны подробности сотрудничества Хантера с Burisma, в частности советник руководства украинской энергокомпании Вадим Пожарский просит подумать, как сын американского политика может "использовать своё влияние" для помощи фирме, а также благодарит за встречу с Джо Байденом.А свою личную лояльность Трампу Рэтклифф продемонстрировал на процессе по импичменту, которому подвергся 45-й президент после разговора с Владимиром Зеленским якобы из-за оказанного на него давления с принуждением провести расследование деятельности семейства Байденов на Украине. Он, юрист по образованию с прокурорским опытом, бывший членом комитетов Конгресса по разведке, внутренней безопасности и юридическим вопросам, вошёл в состав консультативной группы Трампа и активно допрашивал свидетелей во время слушаний в Палате представителей, особенно спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководил расследованием в отношении людей из команды Трампа, которых подозревали в связях с Россией.Однако затем Рэтклифф предпочёл дистанцироваться от Трампа: он предостерёг сотрудников Белого дома от попыток добиться отмены результатов президентских выборов-2020, иначе ситуация могла бы выйти из-под контроля, рассказала в ходе расследования Конгресса событий 6 января Кэссиди Хатчинсон, бывшая помощница главы администрации 45-го президента Марка Медоуза. Благодаря этой ситуации некоторые демократы увидели Рэтклиффа в более выгодном свете, отмечает телеканал NBC News.С уходом Трампа из Белого дома Рэтклифф тоже покинул свой пост. И приступил к работе в центре американской безопасности в Институте политики "Америка прежде всего" (AFPI) – фонде, основанном в 2021 году для продвижения предвыборной кампании Трампа и формирования команды будущей администрации в случае его переизбрания на второй срок."В качестве "главного шпиона Америки" Рэтклифф успешно проводил тайные разведоперации для устранения многих установленных лидеров террористов с поля боя, руководил пересмотром приоритетов разведывательного сообщества США для лучшего позиционирования США в целях успешного конкурирования великих держав с Китаем, определил космос в качестве приоритетной разведывательной среды", - гласит опубликованная на сайте AFPI биография Рэтклиффа.Трудностей с утверждением его кандидатуры на должность директора ЦРУ возникнуть не должно, поскольку в Сенате по итогам прошедших одновременно с президентскими выборами в Конгресс большинство получили республиканцы."Бывшие сотрудники разведки, работавшие с Рэтклиффом, заявили, что он является относительно конструктивной фигурой по сравнению с некоторыми другими потенциальными назначенцами Трампа, которые более враждебно настроены к разведывательным агентствам. Но неясно, будет ли Рэтклифф готов отклонить предложения команды Трампа, которые могут политизировать самое мощное разведывательное агентство страны", - отмечает NBC News.О том, кто возглавит Министерство обороны в администрации 47-го президента США, читайте в статье Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором

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эксклюзив, сша, дональд трамп, белый дом, цру, разведка, россия, хиллари клинтон