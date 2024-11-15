https://ukraina.ru/20241115/1058922971.html

Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем

Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем - 15.11.2024 Украина.ру

Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем

Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-11-15T04:00

2024-11-15T04:00

2024-11-15T04:00

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На словах избранный президент США Дональд Трамп будет мягким, но его друзья-лимитрофы будут обеспечивать Украину всем необходимым, сказал эксперт.По его мнению, Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится, отметил аналитик.Российская сторона не против диалога с Трампом, но будет продолжать боевые действия на земле, потому что задачи СВО еще не выполнены. Когда выполним – тогда поговорим. Но не на его условиях, а на условиях РФ, указал он."Все хотелки и пугалки Трампа – это его личное дело. У него и кроме Украины проблем хватает. Во все конфликты, которые разожгли демократы по всему миру, подбрасываются новые дрова. Рванет так, что мало не покажется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, как очередной внутриполитический кризис может привести к развалу остатков Украины — в материале Михаила Павлива: Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241114/1058888618.html

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новости, россия, украина, дональд трамп, китай, сво, война, мир, оружие, спецоперация, детали, джо байден