Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На словах избранный президент США Дональд Трамп будет мягким, но его друзья-лимитрофы будут обеспечивать Украину всем необходимым, сказал эксперт.
"Он сказал, что если Россия пойдет на его условия, то война прекратится, а если – нет, то даст Украине столько оружия, сколько [президент США Джо] Байден не давал. К тому же, Трамп попытается расколоть многополярный мир, вбив клин между Россией и Китаем", — указал Леонков.
По его мнению, Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится, отметил аналитик.
Российская сторона не против диалога с Трампом, но будет продолжать боевые действия на земле, потому что задачи СВО еще не выполнены. Когда выполним – тогда поговорим. Но не на его условиях, а на условиях РФ, указал он.
"Все хотелки и пугалки Трампа – это его личное дело. У него и кроме Украины проблем хватает. Во все конфликты, которые разожгли демократы по всему миру, подбрасываются новые дрова. Рванет так, что мало не покажется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
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