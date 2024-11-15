Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем - 15.11.2024 Украина.ру
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Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем
Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем - 15.11.2024 Украина.ру
Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем
Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-11-15T04:00
2024-11-15T04:00
новости
россия
украина
дональд трамп
китай
сво
война
мир
оружие
спецоперация
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На словах избранный президент США Дональд Трамп будет мягким, но его друзья-лимитрофы будут обеспечивать Украину всем необходимым, сказал эксперт.По его мнению, Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится, отметил аналитик.Российская сторона не против диалога с Трампом, но будет продолжать боевые действия на земле, потому что задачи СВО еще не выполнены. Когда выполним – тогда поговорим. Но не на его условиях, а на условиях РФ, указал он."Все хотелки и пугалки Трампа – это его личное дело. У него и кроме Украины проблем хватает. Во все конфликты, которые разожгли демократы по всему миру, подбрасываются новые дрова. Рванет так, что мало не покажется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.руО том, как очередной внутриполитический кризис может привести к развалу остатков Украины — в материале Михаила Павлива: Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, дональд трамп, китай, сво, война, мир, оружие, спецоперация, детали, джо байден
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Китай, СВО, война, мир, оружие, Спецоперация, детали, Джо Байден

Аналитик рассказал, почему Трамп будет "извиваться ужом" и попытается вбить клин между Россией и Китаем

04:00 15.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На словах избранный президент США Дональд Трамп будет мягким, но его друзья-лимитрофы будут обеспечивать Украину всем необходимым, сказал эксперт.

"Он сказал, что если Россия пойдет на его условия, то война прекратится, а если – нет, то даст Украине столько оружия, сколько [президент США Джо] Байден не давал. К тому же, Трамп попытается расколоть многополярный мир, вбив клин между Россией и Китаем", — указал Леонков.

По его мнению, Трамп — это очень хитрый политик, который "будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника". Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится, отметил аналитик.
Российская сторона не против диалога с Трампом, но будет продолжать боевые действия на земле, потому что задачи СВО еще не выполнены. Когда выполним – тогда поговорим. Но не на его условиях, а на условиях РФ, указал он.
"Все хотелки и пугалки Трампа – это его личное дело. У него и кроме Украины проблем хватает. Во все конфликты, которые разожгли демократы по всему миру, подбрасываются новые дрова. Рванет так, что мало не покажется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Леонкова: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом на сайте Украина.ру
О том, как очередной внутриполитический кризис может привести к развалу остатков Украины — в материале Михаила Павлива: Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте на сайте Украина.ру
Майкл Бом интервью
Вчера, 19:31
Майкл Бом о том, какие кнуты и пряники Дональд Трамп готовит России, чтобы прекратить войну на УкраинеДемилитаризация Украины может стать камнем преткновения между Россией и США при Трампе, считает политолог, американский журналист Майкл Бом.
 
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