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Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков

Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков - 18.03.2025 Украина.ру

Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков

Вопросы, связанные с нормализацией отношений России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине, остаются нерешенными – их Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят 18 марта в телефонном разговоре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-03-18T12:24

2025-03-18T12:24

2025-03-18T12:24

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Телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени, сообщил Песков.Он отметил, что предстоящему телефонному разговору предшествовала беседа лидеров России и США, переговоры в Стамбуле и визит делегации из Вашингтона в Москву.Песков отметил, что по итогам переговоров двух лидеров президент России не будет делать публичного выступления.Он также отметил, что у президента России на вторник запланирован ряд закрытых рабочих встреч.Накануне президент США высказался на тему предстоящих переговоров. Подробности в публикации Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта Ранее в новостях на эту тему: Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё

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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры, сво, международные отношения