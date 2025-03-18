Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков
Вопросы, связанные с нормализацией отношений России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине, остаются нерешенными – их Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят 18 марта в телефонном разговоре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени, сообщил Песков.
Он отметил, что предстоящему телефонному разговору предшествовала беседа лидеров России и США, переговоры в Стамбуле и визит делегации из Вашингтона в Москву.
"Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Всё это предстоит обсудить двум президентам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.
Песков отметил, что по итогам переговоров двух лидеров президент России не будет делать публичного выступления.
"Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - заверил Песков.
Он также отметил, что у президента России на вторник запланирован ряд закрытых рабочих встреч.
Накануне президент США высказался на тему предстоящих переговоров. Подробности в публикации Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта
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