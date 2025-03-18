Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков - 18.03.2025 Украина.ру
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Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков
Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков - 18.03.2025 Украина.ру
Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков
Вопросы, связанные с нормализацией отношений России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине, остаются нерешенными – их Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят 18 марта в телефонном разговоре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-03-18T12:24
2025-03-18T12:24
новости
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сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры
сво
международные отношения
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Телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени, сообщил Песков.Он отметил, что предстоящему телефонному разговору предшествовала беседа лидеров России и США, переговоры в Стамбуле и визит делегации из Вашингтона в Москву.Песков отметил, что по итогам переговоров двух лидеров президент России не будет делать публичного выступления.Он также отметил, что у президента России на вторник запланирован ряд закрытых рабочих встреч.Накануне президент США высказался на тему предстоящих переговоров. Подробности в публикации Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта Ранее в новостях на эту тему: Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
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новости, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры, сво, международные отношения
Новости, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, СВО, международные отношения

Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков

12:24 18.03.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Вопросы, связанные с нормализацией отношений России и США, а также с урегулированием ситуации на Украине, остаются нерешенными – их Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят 18 марта в телефонном разговоре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоится во вторник с 16.00 до 18.00 по московскому времени, сообщил Песков.
Он отметил, что предстоящему телефонному разговору предшествовала беседа лидеров России и США, переговоры в Стамбуле и визит делегации из Вашингтона в Москву.
"Есть также большое количество вопросов из дальнейшей нормализации наших двусторонних отношений, по украинскому регулированию. Всё это предстоит обсудить двум президентам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о темах предстоящего телефонного разговора Путина и Трампа.
Песков отметил, что по итогам переговоров двух лидеров президент России не будет делать публичного выступления.
"Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - заверил Песков.
Он также отметил, что у президента России на вторник запланирован ряд закрытых рабочих встреч.
Накануне президент США высказался на тему предстоящих переговоров. Подробности в публикации Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта
Ранее в новостях на эту тему: Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
 
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