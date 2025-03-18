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Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже

Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже - 18.03.2025 Украина.ру

Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже

Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Об этом сообщило агентство РИА Новости уточнив, что основным видом деятельности его ИП указана постановка и производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений

2025-03-18T10:57

2025-03-18T10:57

2025-03-18T10:57

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Известно также, что владелец ИП возражал против предоставления своих данных на основании 21 статьи Европейского регламента о защите данных. А вот о свои шоу телеведущий активно рекламирует, в частности, в феврале он сообщил, что готовит новый проект под названием "Живой Ургант".Последний раз шоу "Вечерний Ургант" было в эфире 21 февраля 2022 года, после чего Ургант выступил против специальной военной операции РФ на Украине: в первые дни СВО он опубликовал у себя в соцсетях черный квадрат, означающий фразу "Нет войне". Позднее Ургант вывез свою семью из России в Израиль.В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти", однако фильм был удален из сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин: "В Тель-Авиве не взяли на работу?": Урганта осудили за желто-синий намек.В январе стало известно, что Урганту пришлось отменить концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода "Флакон" в Москве. Сам ведущий назвал произошедшее "полной неожиданностью": Уехавший в Израиль Ургант намекнул, что может вернуться на российские экраны.Ранее в Госдуме состоялось заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.

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новости, россия, париж, израиль, госдума