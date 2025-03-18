Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Иван УргантИван Ургант
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в центре Парижа. Об этом сообщило агентство РИА Новости уточнив, что основным видом деятельности его ИП указана постановка и производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений
"В качестве адреса указан жилой дом в 7 округе Парижа, в двух шагах от эспланады Инвалидов и здания Нацсобрания. Как убедился корреспондент РИА Новости, по адресу находится исторический парижский жилой дом, на нем нет вывесок, а имя телеведущего на домофоне не указано. Тем не менее в списке жильцов значится другая компания Урганта, которую он и его супруга Наталья Кикнадзе зарегистрировали в Париже еще в марте 2015 года. У компании в собственности числятся два объекта недвижимости: по этому адресу, а также в 8 округе, недалеко от Триумфальной арки. Эта компания занимается "арендой земли и недвижимости"", - говорится в публикации издания.
Известно также, что владелец ИП возражал против предоставления своих данных на основании 21 статьи Европейского регламента о защите данных. А вот о свои шоу телеведущий активно рекламирует, в частности, в феврале он сообщил, что готовит новый проект под названием "Живой Ургант".
В конце декабря Ургант представил экранизацию советской аудиосказки "Происшествие в стране Мульти-Пульти", однако фильм был удален из сети спустя несколько часов после премьеры без объяснения причин: "В Тель-Авиве не взяли на работу?": Урганта осудили за желто-синий намек.
В январе стало известно, что Урганту пришлось отменить концерт, который был запланирован на 2 февраля на территории завода "Флакон" в Москве. Сам ведущий назвал произошедшее "полной неожиданностью": Уехавший в Израиль Ургант намекнул, что может вернуться на российские экраны.
Ранее в Госдуме состоялось заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. В ходе заседания депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой повлиять на позицию Урганта, в противном случае, уволить его.