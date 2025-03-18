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Памяти Валентины Бузины

Памяти Валентины Бузины - 18.03.2025 Украина.ру

Памяти Валентины Бузины

Вчера в возрасте 85 лет умерла Валентина Павловна Бузина, мама писателя-мученика Олеся Бузины, убитого 16 апреля 2015 года в Киеве украинскими националистами и карателями Донбасса – Денисом Полищуком и Александром Медведько. Она не дожила буквально месяц до десяти лет, как убийцы ее сына ходят на свободе, не получив положенные им сроки

2025-03-18T07:31

2025-03-18T07:31

2025-03-18T07:32

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Ходит на свободе и Евген Карась, руководитель сбушной конторы С14*, который является вдохновителем убийства писателя.Медведько и Полищук были арестованы не какой-нибудь "кровавой гебней", а самым что ни на есть евромайдановским министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Арестованы на основании ДНК, оставленных на вещах подозреваемых, их данных за взятую в аренду машину, на которой они приехали и уехали на улицу Дегтярёвскую, где находился дом Олеся.Если поначалу киллеры были взяты под арест и заключены в СИЗО, то потом переведены сначала под домашний арест, а потом и вовсе отпущены. Мало того, в 2019 году Медведько стал… членом Общественного совета Национального антикоррупционного бюро Украины.Понятное дело, что в нынешней Украине убийцы останутся безнаказанными, потому что никто не пойдет против украинского национализма. Пойти против него в сегодняшних реалиях – это пойти против самой Украины. Это первое. Второе, ты просто можешь завершить свою жизнь либо в тюрьме, либо как писатель Бузина.Какой мне запомнилась Валентина Павловна?С ней мы познакомились в 2015 году по телефону: я – в Москве, она – в Киеве. Меня она знала. Видело в программах на "Интере", где мы часто выступали с её сыном в программе "Большая политика с Евгением Киселёвым". Я по её голосу чувствовал, что она говорит со мной как со своим старым знакомым.Лично мы познакомились уже в 2016 году, когда она стала наведываться в Москву. Помню, передо мной предстала миниатюрная, красивая, уверенная в себе пожилая женщина. Любила ходить в брюках. Я так понял по тому, как она себя держит, что за лет двадцать до этого она была ещё ого-го. Могла, если надо, и кулаком по столу сильно ударить, если что-то было не по ней.У нее была правильная русская речь. Она не стеснялась ни камер, ни большой аудитории. Могла себя хорошо подать. Ничего не боялась. На первом месте для неё были сын и привлечение его убийц к ответу, а то, что будет с ней, казалось, ее мало волновало. Вспоминаю, как в 2019 году она спокойно пошла в студию издания Украина.ру говорить со мной и писателем Захаром Прилепиным о своем сыне. Прилепин рассказывал тогда, как и почему в Донецке, где он был советником Александра Захарченко, появился мурал ее сына на центральной улице города – на Артёма. Она мне в жизни никогда не предъявляла потом: Саша, ты с кем меня посадил? С сепаратистом? Ты понимаешь, что я могут подвергнуться преследованиям. Этого никогда не было.Я всегда поражался силе этой миниатюрной женщины и её настойчивому желанию каждый день защищать память и доброе имя её сына. Кстати, если ей позволяло здоровье, она каждый день (!) приходила на могилу сына на Берковецком кладбище. Плакала, тихо молилась и ухаживала за ней.В 2018 году под моей редакцией и на деньги московского политолога Алексея Кочеткова, дружившего в Киеве с Олесем, была издана книга воспоминаний о писателе – "Олесь Бузина. Пророк и мученик". Для неё Валентина Павловна дала мне обширное интервью, в котором рассказала о своей жизни, жизни мужа, о том, как они поженились, как родился Олесь, как он учился, как поступил в ВУЗ, как ушел в армию… даже о том, как полысел.Валентина Павловна (в девичестве Юрченко) воспитывалась одна. Мамой. Отец, председатель колхоза – тогда он входил в Сумскую область, а теперь - в Черниговскую – умер в 1939 году за два с половиной месяца в Москве, где был на сельскохозяйственной выставке. Похоронен там же, в столице СССР.Закончила русскую филологию в Сумском пединституте. Пошла по комсомольской линии. С будущим мужем Алексеем Григорьевичем, отцом Олеся, который закончил украинскую филологию в Харькове, познакомились на комсомольской работе. В 1964 году поженились. Из Сум переехали в Киев, куда отца перевели на работу в КГБ, где 13 июля 1969 года и родился Олесь Бузина.Мама вспоминала, что постоянно плакала в роддоме при виде него: он ей казался маленьким и беззащитным. Медсестра тогда взяла её за руку и повела по палатам, чтобы показать, как выглядят по-настоящему маленькие дети. Олесь же родился богатырем - 4 с чем-то килограммов.Валентина Павловна хотела назвать сына Алексеем в честь мужа, но отец настаивал на Олесе. Самое интересно в ЗАГСе после регистрации сына от них потребовали его переименовать – мол, нет такого имени Олесь. Но все как-то в итоге завершилось благополучно.У Валентины Павловны я спрашивал, чем занимался ее муж в КГБ. Она божилась, что не знает. Думаю, что она все знала, но просто не хотела об этом говорить, потому что его специализация во времена незалежности была не модной. Алексей Бузина специализировался на тайной войне с "украинским буржуазным национализмом". Даже посещал Канаду в связи с этим.Мне в разговорах с ней интересовало, как они с мужем принимали культурологические разоблачения её сына, учитывая, что оба они из украиномовных семей и украинский был домашним языком в их семье. Валентина Павловна честно сказала, что отец не принимал творчество сына: прежде всего, его разоблачений Тараса Шевченко и других украинских классиков. У них даже бывали на этой почве ссоры. "Олесь в свою защиту говорил: батько, дывысь, я все свои выводы строю на записях самого Шевченко. В чем тогда я не прав?"Муж умер фактически рано. Больное сердце. Просто много курил. После инфаркта курить продолжил… После убийства сына у неё осталась только внучка Маша, дочь Олеся, и невестка Наташа. Хорошо, что сразу после смерти сына над Валентиной Павловной взяли шефство друзья Олеся, оставшиеся в Киеве. Они бывали у неё, помогали с продуктами и лекарствами, сопровождали её…Я знал, что она, пока в Киеве царит украинский национализм, правды не добьется – убийцы Олеся осуждены не будут. Но я всегда поражался силе ее духа, той моральной силе слабых и беззащитных людей, которая в итоге превращалась в их победу, потому что на стороне таких людей была не сила, а моральная правота.Поэтому и мы все, друзья Олеся, должны жить только для того, чтобы продолжить дело Валентины Павловны – добиться осуждения убийц её сына. В этом наш долг и, не сомневаюсь, её завещание.* Террористическая организация запрещённая в России.

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