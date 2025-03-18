"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет - 18.03.2025 Украина.ру
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"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет
"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет - 18.03.2025 Украина.ру
"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет
Президент США Дональд Трамп отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена - у 55-летнего сына Хантера и 43-летней дочери Эшли. Об этом лидер страны написал в своей соцсети Thuth Social
2025-03-18T10:33
2025-03-18T10:33
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Упомянутые Трампом агенты являются сотрудниками Секретной службы США (USSS). Это федеральное агентство входит в структуру МВД страны и обеспечивает безопасность президента, вице-президента США, членов их семей, а также резиденций.По закону страны, USSS по истечении полномочий охрана остается только у самого экс-лидера и его супруги или супруга. Дети и другие родственники это право утрачивают. Однако перед уходом из Белого дома Байден подписал указ о продлении охраны Секретной службы для своих взрослых детей до июля. Кстати, то же самое делал и Трамп в свой первый президентский срок.Накануне Трамп также признал недействительными помилования, вынесенные Байденом. Причина - они были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.В январе, в последние сутки своего президентства Байден объявил о смягчении приговоров почти 2,5 тысячам осужденных, в том числе отбывающим наказание за хранение наркотиков. Свое решение действующий последние часы президент США объяснил стремлением отменить "непропорционально большие сроки заключения по сравнению с теми приговорами, которые они (осужденные. - Ред.) получили бы сегодня в соответствии с действующим законодательством, политикой и практикой".Также отмечалось, что Байден включил в списки на помилование чиновников и своих союзников, которые, как он считал, могут стать несправедливой мишенью для администрации Трампа. В частности, прощен был экс-глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли и бывший главный инфекционист страны Энтони Фаучи.Под эту меру попали и несколько родственников Байдена, включая сына Хантера, проходившего по делу об обращении с оружием, за неуплату налогов, а также за любое потенциальное федеральное правонарушение, совершенное им в течение последних 11 лет.Работу по помилованию заключенных и смягчению им приговоров Байден начал еще в декабре, тогда он оправдал примерно 1,5 тысячи человек. Среди тех, кому он смягчил приговоры были и 37 заключенных, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне за убийства и насильственные действия в отношении детей. Байден решил, что пожизненного заключения им хватит.Таким образом, отметило издание Associated Press, действующий лидер США установил рекорд по числу индивидуальных помилований и смягчений приговоров среди всех президентов США.О других событиях дня: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
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новости, сша, крым, джо байден, дональд трамп, марк милли, мвд
Новости, США, Крым, Джо Байден, Дональд Трамп, Марк Милли, МВД

"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет

10:33 18.03.2025
 
© AP / Patrick Semansky
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP / Patrick Semansky
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Президент США Дональд Трамп отозвал государственную охрану у детей своего предшественника Джо Байдена - у 55-летнего сына Хантера и 43-летней дочери Эшли. Об этом лидер страны написал в своей соцсети Thuth Social
"C сегодняшнего дня Хантер Байден больше не будет пользоваться защитой Секретной службы. Аналогично Эшли Байден, которую охраняют 13 агентов, будет вычеркнута из списка", - сообщил Трамп, уточнив, что Хантера охраняли сразу 18 человек.
Упомянутые Трампом агенты являются сотрудниками Секретной службы США (USSS). Это федеральное агентство входит в структуру МВД страны и обеспечивает безопасность президента, вице-президента США, членов их семей, а также резиденций.
По закону страны, USSS по истечении полномочий охрана остается только у самого экс-лидера и его супруги или супруга. Дети и другие родственники это право утрачивают. Однако перед уходом из Белого дома Байден подписал указ о продлении охраны Секретной службы для своих взрослых детей до июля. Кстати, то же самое делал и Трамп в свой первый президентский срок.
Накануне Трамп также признал недействительными помилования, вынесенные Байденом. Причина - они были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.
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В январе, в последние сутки своего президентства Байден объявил о смягчении приговоров почти 2,5 тысячам осужденных, в том числе отбывающим наказание за хранение наркотиков. Свое решение действующий последние часы президент США объяснил стремлением отменить "непропорционально большие сроки заключения по сравнению с теми приговорами, которые они (осужденные. - Ред.) получили бы сегодня в соответствии с действующим законодательством, политикой и практикой".
Также отмечалось, что Байден включил в списки на помилование чиновников и своих союзников, которые, как он считал, могут стать несправедливой мишенью для администрации Трампа. В частности, прощен был экс-глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Марк Милли и бывший главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
Под эту меру попали и несколько родственников Байдена, включая сына Хантера, проходившего по делу об обращении с оружием, за неуплату налогов, а также за любое потенциальное федеральное правонарушение, совершенное им в течение последних 11 лет.
Работу по помилованию заключенных и смягчению им приговоров Байден начал еще в декабре, тогда он оправдал примерно 1,5 тысячи человек. Среди тех, кому он смягчил приговоры были и 37 заключенных, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне за убийства и насильственные действия в отношении детей. Байден решил, что пожизненного заключения им хватит.
Таким образом, отметило издание Associated Press, действующий лидер США установил рекорд по числу индивидуальных помилований и смягчений приговоров среди всех президентов США.
О других событиях дня: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
 
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