https://ukraina.ru/20241112/1058822887.html

Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте

Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте - 12.11.2024 Украина.ру

Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронте

Узок круг этих коррупционеров. Страшно далеки они от народа. Вот так, почти по классику, можно было бы прокомментировать имеющуюся информацию по целой россыпи закрытых социологических исследований заказанных Банковой (Офисом президента Украины) в последний месяц.

2024-11-12T05:49

2024-11-12T05:49

2024-11-12T05:49

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Посудите сами. Уже сейчас представляется совершенно очевидным, что Зеленский и Ко в американских выборах делали однозначную ставку на победу Камалы Харрис. В то же время исследование, заказанное Офисом президент Украины показало, что 52% украинцев на выборах поддерживали именно Трампа, и только 25% Харрис. Еще убедительнее цифра поддержки республиканского кандидата была среди людей со средними или выше среднего доходами – 70%.То же закрытое исследование показало, что отношение к Зеленскому за последние полгода улучшилось у 1% опрошенных, осталось без изменений у 24%, ухудшилось у 20% и значительно ухудшилось у 52%.Эти данные замечательно коррелируют с данными еще одного исследования, проведенного по заказу Банковой. На вопрос: "Как вы считаете нужно закончить войну с Россией на данном этапе?" 4% выбрали вариант "Война до победного конца, до границ 1991 года";38% за "Заключение перемирия и заморозку военных действий по ЛБС"; 35% за "Необходимость подписать мирное соглашение даже ценой потери территории";18% "Не знали как надо поступить".Если умозрительно объединить оба исследования, то получается так, что именно в Зеленском большая часть украинцев, и это абсолютное большинство среди тех кто выступает за заморозку военных действий или мир любой ценой, видят главную проблему на пути к завершению войны.В то же время, большая часть украинцев надеется на то, что это препятствие в лице Зеленского и его окружения будет если не устранено, то хотя бы нивелировано вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.Вообще же, если абстрагироваться от политической подоплеки, данные исследования говорят об огромной усталости Украины от войны и глубочайшем разочаровании в своем военно-политическом руководстве, которое, по мнению обывателей, преследует цели явно не совпадающие с ожиданиями простых украинцев. И уже выстраивается очередь из желающих эти настроения граждан огрызка Украины оседлать. Самым ярким примером подобной фронды, густо замешанной на сильнейшем недоверии к власти, стала случившаяся на днях перепалка одиозного депутата Рады Евгения Шевченко не с кем ни будь, а с самим серым кардиналом режима, Андреем Ермаком.Началось всё с того, что 8 ноября народный депутат ранее состоявший в правящей фракции "Слуга народа", опубликовал у себя в Telegram-канале призыв следующего содержания:Вероятно это пассаж вызвал бурю негодования на Банковой, и ответ Ермака не заставил себя ждать:"Некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны. Если в их головах национальные интересы = поражение Украины, то они совершают большую ошибку в интересах России. План победы Украины, Формула мира – это путь к справедливости", - написал он в Telegram.На это нардеп Шевченко ответил столь же дерзко, как ранее призывал Зеленского договариваться о мире."Андрей, не стоит дальше устранять и травить народных депутатов Украины. Это не пойдет на пользу Украине. Твой пост уже читают в США. А чем моя позиция отличается от риторики Дональда Трампа? Или он, по-вашему, тоже действует в интересах РФ?", - написал он.Более того, между жёсткими обращениями к Зеленскому и Ермаку депутат Шевченко опубликовал, пожалуй, нечто ещё более немыслимое в украинских политических реалиях. Он призвал прекратить политические преследования народных депутатов, включая Александра Дубинского, Артёма Дмитрука и Нестора Шуфрича, прекратить уголовные преследования в отношении общественных деятелей - Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Коцабы, Алексея Арестовича и других, а также "оставить в покое всех простых граждан Украины, которых преследовали только за их убеждения".Можно было бы списать всё на эксцентричность и одиозность депутата Шевченко, если бы не было четкого понимания того факта, что за этими его, как бы, экспромтами стоят очень серьезные внутренние и внешние силы, которые, вероятно, опираясь на точно понимание настроений граждан страны 404, явно взяли курс на конфронтацию с режимом. Иными словами, на Украине снова вызрели предпосылки для очередного гражданского противостояния.Ну и в завершении интересный нюанс. Мониторинг региональных публикаций, посвященных итогам выборов в США, показал значительное отличие между в целом позитивной реакцией на победу Трампа на Юге и Востоке Украины (и чем ближе к ЛБС тем более позитивно звучали комментарии), и общим лейтмотивом "пропало все" на Западе страны и в Киеве, переходящим в панические завывания у близких к власти комментаторов. То есть, если в Незалежной разразится очередной внутриполитический кризис, он как и в прошлые годы будет иметь и географическое измерение в виде разделения сторон по региональному признаку. Учитывая что возможный кризис имеет все черты "идеального шторма", этот будущий мир вполне может привести к развалу остатков Украины даже быстрее чем военные действия.О других особенностях состояния нынешнего украинского режима - в статье Владимира Скачко "Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей"

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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евгений шевченко, офис президента, рада, слуга народа, мнения