https://ukraina.ru/20250318/1061867791.html

Глава МИД Украины: по итогам переговоров Киев готов завершить конфликт в этом году

Глава МИД Украины: по итогам переговоров Киев готов завершить конфликт в этом году - 18.03.2025 Украина.ру

Глава МИД Украины: по итогам переговоров Киев готов завершить конфликт в этом году

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Джидде готов завершить конфликт в этом году. Об этом 18 марта сообщило агентство РИА Новости

2025-03-18T11:15

2025-03-18T11:15

2025-03-18T11:15

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Накануне тот же самый Сибига заявил, что у Украины есть "красные линии", от которых Киев не планирует отступать. А именно - не будет официально признавать утрату территорий, фиксировать отказ от вступления в НАТО и Европейский союз, а также прописывать ограничение численности армии в мирном соглашении.Чуть раньше аналогичное заявление сделал и Владимир Зеленский, а украинское издание "Европейская правда" написало, что Киев очертил для США свои "красные линии" в переговорах с Россией о мирном урегулировании. Главная из которых - тема вступления страны в НАТО: "Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии".Ранее в российском МИД отмечали, что Москва не ориентируется на те публичные заявления, которые были сделаны по итогам саммита в Джидде. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что итоги той встречи рассматриваются Кремлем лишь как публичная риторика.Ранее об этом же в комментарии изданию Украина.ру сказал и политолог Александр Асафов. Он отметил, что заявления, которые были сделаны из Джидды - не более, чем пиар."В том виде, как это делается через страницы западной прессы - это, конечно, не вопрос дипломатии, а вопрос личного пиара участников встречи в Джидде. Посмотрим, будут ли конкретизированы какие-то предложения, как они соотносятся с целями и задачами СВО, как они относятся с предложениями России. А пока всё это домыслы, спекуляции, рассуждения западной и украинской прессы, которые никак не касаются реальности", - отметил Асафов.Эксперт уточнил, что взбивание информационной пены вокруг темы временного перемирия на Украине решает как минимум две задачи президента США Трампа: публичный пиар в роли миротворца перед собственными избирателями и покрытие издержек финансовой помощи, которую выдал киевскому режиму его предшественник Джо Байден: Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет Трамп.На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан. Однако Трамп все равно просит спасти боевиков.О чем планируют разговаривать лидеры двух стран - в материале Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.

https://ukraina.ru/20250314/1061811396.html

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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, александр асафов, владимир путин, мид, нато, украина.ру