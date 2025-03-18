https://ukraina.ru/20250318/1061869892.html

Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк

Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк - 18.03.2025 Украина.ру

Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сенатором от Херсонской области, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константином... Украина.ру, 18.03.2025

2025-03-18T12:10

2025-03-18T12:10

2025-03-18T12:10

видео

украина

россия

сша

александр чаленко

совет федерации

нато

вооруженные силы украины

всу

сво

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сенатором от Херсонской области, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константином Басюком. Обсудили, где должна остановиться российская армия, если боевые действия продолжатся, а также проанализировали, сколько может продержаться Украина без помощи США и за что будет бороться Россия на мирных переговорах. ТГ-канал Константина Басюка: https://t.me/Senator_Basyuk Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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