https://ukraina.ru/20250318/1061870344.html
"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ
"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ - 18.03.2025 Украина.ру
"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ
Группа украинских женщин - штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" уничтожена под Красноармейском (Покровском). Эту информацию СМИ подтвердили в российских силовых структурах
2025-03-18T12:19
2025-03-18T12:19
2025-03-18T12:19
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донбасс
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ян гагин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"азов"
айдар
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Вместе с женским десантом уничтожен также экипаж, который должен был доставить украинских штурмовиков на позиции.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным еще в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.Тогда же советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что согласно нормам международного военного права, любой участник боевых действий, вне зависимости от пола, является законной целью для уничтожения. Поэтому, подытожил Гагин, "200 или плен, и никаких сантиментов!" В Донбассе отреагировали на появление в ВСУ женского батальона.Теперь в списках ликвидированных регулярно появляются и женские имена:Планировала пойти на Белгород: экс-стилист Зеленского, воевавшая за ВСУ, скончалась от инфарктаЖелала русскоговорящим смерти: в Волчанске "выдернута" "Чека""Катрин" из академии МВД: в зоне СВО ликвидирована украинская снайпершаВ гроб в белом платье: украинскую националистку ликвидировали накануне свадьбы* Запрещенные в России террористические организации.
https://ukraina.ru/20240828/1057098871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, донбасс, белгород, ян гагин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "азов", айдар
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Белгород, Ян Гагин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Азов", Айдар
"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ
Группа украинских женщин - штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" уничтожена под Красноармейском (Покровском). Эту информацию СМИ подтвердили в российских силовых структурах