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"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия

"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия - 18.03.2025 Украина.ру

"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия

В украинском обществе последнее время активнее стали обсуждать две темы: перспективы перемирия и усиление "бусификации", хотя одно как бы противоречит другому

2025-03-18T11:57

2025-03-18T11:57

2025-03-18T12:36

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Настойчивые инициативы новой администрации США, склоняющей Киев к перемирию, отзываются в обществе надеждами на скорое окончание конфликта, но практика ежедневных облав на мужчин как бы говорит о намерениях властей продолжать войну до последнего украинца.Украинские командиры подразделений утверждают, что перспективы перемирия слишком расхолаживают рядовых военных, которым не хотелось бы погибнуть накануне заключения перемирия. Их якобы уже сложнее послать на штурм, они чаще пытаются саботировать приказы. На этом фоне в телемарафоне на украинских телеканалах пытаются усиливать воинственную риторику. Украинские военные и эксперты регулярно заявляют о некой вечной "экзистенциальной" войне с Россией, которую придется передавать в наследство детям.Помимо оплаченных государством спикеров, наиболее воинственную риторику сохраняют уже лишь некоторые из радикальных националистов, которые сами, как правило, находятся вдали от линии фронта. Кроме того, призывы воевать до конца и не поддаваться на уговоры Дональда Трампа чаще исходят из-за границы – от украинских беженцев и диаспоры в странах ЕС, Великобритании, Канады и США. Как ни парадоксально, но многие из них являются мужчинами призывного возраста, которые сами не спешат на Украину. Для этой категории граждан прекращение военных действий будет означать также прекращение пособий и социальных выплат.В Белом доме сообщили на днях, что вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной. В то же время глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью британской ВВС рассказывает о неких "красных линиях", которые Киев никогда не перейдет. Таковыми являются уступки территорий, отказ от НАТО и сокращение украинской армии (демилитаризация).Нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко на фоне обвалов фронта вообще рассказывает, что ВСУ смогут взять всю Запорожскую область, если западные партнеры "усилят" Киев. В прошлом году этот депутат прославился приобретением элитного жилья в Киеве, которое он якобы скупил благодаря продаже малины и черешни на полмиллиона долларов.Политолог Тарас Загородний хорохорится и рассказывает, что у США якобы нет "карт контроля" и инструментов для принуждения Украины к перемирию.Тем не менее нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что фактически Украина согласна на все, а "вербальные игры ведутся исключительно для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо". По его мнению, война уже закончилась, но есть попытки продлить ее немного, поэтому обыватели еще должны сохранять уверенность, что все надолго. Именно с этим он связывает ужесточение террора ТЦК по всей Украине.О фактическом проигрыше из-за большого количества потерь рассказывает испанскому изданию El Pais и военнослужащий Александр. "На самом деле мы уже проиграли эту войну — просто из-за всех погибших", — говорит Александр.Украинский политолог Руслан Бортник говорит, что мир может обрушиться на украинцев совершенно внезапно и это станет "инфарктом или инсультом" для украинской политической системы. По его словам, Киев не сможет сопротивляться объединенному давлению Москвы и Вашингтона, поэтому подпишет всё, что скажут, включая соглашение о полезных ископаемых. "Мы можем проснуться от звенящей тишины мира. Мы можем проснуться от звенящей тишины окончания боевых действий", - резюмирует политолог.По его мнению, Западу нет особо никакого дела до судьбы Украины, до судьбы ее политического руководства и будущих границ "незалежной". Единственное, что важно для Запада, говорит политолог, чтобы Украина сохранилась в том или ином виде."Европейскому Союзу всё равно какой будет размер Украины, в каких границах она будет существовать – главное, чтобы она присутствовала на политической карте мира. Для нашего народа, конечно, все эти детали крайне важны. Для наших союзников, для наших партнеров, для геополитических игроков - это, к сожалению, второстепенные детали", - говорит политолог.Бывший "азовец"* и экс-нардеп Игорь Мосийчук** требует подписывать перемирие немедленно, так как именно этого требует народ Украины. Иначе, по его мнению, может произойти взрыв в середине страны, что приведет к потере государственности и жизнеспособности нации. "Это [перемирие] всё равно на сегодняшний момент соответствует чаяниям украинского народа, интересам как человеческим, так и военным и геополитическим. Потому что, если война будет продолжаться дальше, это неминуемо приведёт к дальнейшим потерям территорий", - рассказывает националист.Судя по общему настрою в соцсетях, украинцы в большинстве своем уже смирились с необходимостью перемирия и уступок России. Одни воспринимают это с радостью, как непреложный факт, другие надеются на реванш лет через 5-10. Тем не менее украинские военные и гражданские уже строят для себя планы в послевоенном обществе, и значительная их часть связывает их отнюдь не с Украиной, которая наглядно показала за последние годы пренебрежительно отношение к своим гражданам.Подробнее о том, что происходит и о чем говорят в украинской экспертной среде - "Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.** Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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