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"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского

"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского - 18.03.2025 Украина.ру

"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского

Киев намерен заменить главкома ВСУ Александра Сырского на заместителя министра обороны Евгения Мойсюка "после провала на курском направлении". Такое заявление в своих соцсетях сделал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*

2025-03-18T12:02

2025-03-18T12:02

2025-03-18T12:02

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Командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского Владимир Зеленский назначил на пост главкома ВСУ в феврале прошлого года на смену не оправдавшему доверие Валерию Залужному. Весь этот год украинские "патриоты" обвиняли 59-летнего Сырского в недостаточной лояльности к киевскому режиму: Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского.Евгению Мойсюку - 45 лет, сейчас он занимает пост замминистра обороны, а ранее руководил Воздушно-десантными войсками Украины.Зеленский любит кадровые перестановки, думая, что от перемены мест слагаемых изменится сумма, отмечают эксперты. Буквально накануне он уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ. Это место займет его заместитель Андрей Гнатов, которого в конце февраля уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.В России в мае прошлого года Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.Комментируя его назначение, телеграм-канал "Укропский фреш" отметил, что Гнатов является ставленником главкома ВСУ Александра Сырского и самого Зеленского, а также известен как "трусливый мясной генерал"."Гнатов известен как "мясной генерал" из-за пристрастия к мясным штурмам и высокой смертности в подчиненных подразделениях. 2 марта 2022 года он бросил личный состав под Мариуполем и под видом беженца сбежал в Запорожье. Причем, по слухам, переодевшись в женскую одежду. Среди прочего, он вместе с Сырским планировал контрнаступление в 2023 году, которое, как мы помним, закончилось провалом и огромными потерями. С военной точки зрения его назначение бессмысленно. Но вот с точки зрения личной - удобно. Зеленский активно продвигает в верха людей, которые не будут ему перечить", - отметил канал.Не так давно бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров сообщил СМИ, что на Украине готовится новая волна арестов боевых генералов Вооруженных сил страны. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, отметив, что репрессии в отношении генералов ВСУ будут происходить по "дутым статьям".Большинство экспертов уверены, что военные кадровые перестановки преследуют как минимум две цели: попытку переложить ответственность за провалы ВСУ на конкретных генералов и зачистку неугодных перед выборами, которых так требует Вашингтон.Подробности - в материале авторов издания Анны Черкасовой и Марины Поляковой Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, украина, россия, киев, александр сырский, алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, генштаб