"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского - 18.03.2025 Украина.ру
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"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского
"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского - 18.03.2025 Украина.ру
"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского
Киев намерен заменить главкома ВСУ Александра Сырского на заместителя министра обороны Евгения Мойсюка "после провала на курском направлении". Такое заявление в своих соцсетях сделал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*
2025-03-18T12:02
2025-03-18T12:02
новости
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алексей гончаренко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
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Командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского Владимир Зеленский назначил на пост главкома ВСУ в феврале прошлого года на смену не оправдавшему доверие Валерию Залужному. Весь этот год украинские "патриоты" обвиняли 59-летнего Сырского в недостаточной лояльности к киевскому режиму: Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского.Евгению Мойсюку - 45 лет, сейчас он занимает пост замминистра обороны, а ранее руководил Воздушно-десантными войсками Украины.Зеленский любит кадровые перестановки, думая, что от перемены мест слагаемых изменится сумма, отмечают эксперты. Буквально накануне он уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ. Это место займет его заместитель Андрей Гнатов, которого в конце февраля уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.В России в мае прошлого года Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.Комментируя его назначение, телеграм-канал "Укропский фреш" отметил, что Гнатов является ставленником главкома ВСУ Александра Сырского и самого Зеленского, а также известен как "трусливый мясной генерал"."Гнатов известен как "мясной генерал" из-за пристрастия к мясным штурмам и высокой смертности в подчиненных подразделениях. 2 марта 2022 года он бросил личный состав под Мариуполем и под видом беженца сбежал в Запорожье. Причем, по слухам, переодевшись в женскую одежду. Среди прочего, он вместе с Сырским планировал контрнаступление в 2023 году, которое, как мы помним, закончилось провалом и огромными потерями. С военной точки зрения его назначение бессмысленно. Но вот с точки зрения личной - удобно. Зеленский активно продвигает в верха людей, которые не будут ему перечить", - отметил канал.Не так давно бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров сообщил СМИ, что на Украине готовится новая волна арестов боевых генералов Вооруженных сил страны. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, отметив, что репрессии в отношении генералов ВСУ будут происходить по "дутым статьям".Большинство экспертов уверены, что военные кадровые перестановки преследуют как минимум две цели: попытку переложить ответственность за провалы ВСУ на конкретных генералов и зачистку неугодных перед выборами, которых так требует Вашингтон.Подробности - в материале авторов издания Анны Черкасовой и Марины Поляковой Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, россия, киев, александр сырский, алексей гончаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, генштаб
Новости, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Генштаб

"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского

12:02 18.03.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Киев намерен заменить главкома ВСУ Александра Сырского на заместителя министра обороны Евгения Мойсюка "после провала на курском направлении". Такое заявление в своих соцсетях сделал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*

"Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на Курском направлении", - написал парламентарий, однако источник своей информации не указал.

Командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского Владимир Зеленский назначил на пост главкома ВСУ в феврале прошлого года на смену не оправдавшему доверие Валерию Залужному. Весь этот год украинские "патриоты" обвиняли 59-летнего Сырского в недостаточной лояльности к киевскому режиму: Как уроженец села в России стал главкомом ВСУ: биография "бахмутского мясника" Сырского.
Евгению Мойсюку - 45 лет, сейчас он занимает пост замминистра обороны, а ранее руководил Воздушно-десантными войсками Украины.
Зеленский любит кадровые перестановки, думая, что от перемены мест слагаемых изменится сумма, отмечают эксперты. Буквально накануне он уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба ВСУ. Это место займет его заместитель Андрей Гнатов, которого в конце февраля уволили с должности командующего объединенными силами украинских войск.
В России в мае прошлого года Гнатова заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019-м.
Комментируя его назначение, телеграм-канал "Укропский фреш" отметил, что Гнатов является ставленником главкома ВСУ Александра Сырского и самого Зеленского, а также известен как "трусливый мясной генерал".
"Гнатов известен как "мясной генерал" из-за пристрастия к мясным штурмам и высокой смертности в подчиненных подразделениях. 2 марта 2022 года он бросил личный состав под Мариуполем и под видом беженца сбежал в Запорожье. Причем, по слухам, переодевшись в женскую одежду. Среди прочего, он вместе с Сырским планировал контрнаступление в 2023 году, которое, как мы помним, закончилось провалом и огромными потерями. С военной точки зрения его назначение бессмысленно. Но вот с точки зрения личной - удобно. Зеленский активно продвигает в верха людей, которые не будут ему перечить", - отметил канал.
Не так давно бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров сообщил СМИ, что на Украине готовится новая волна арестов боевых генералов Вооруженных сил страны. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос подтвердил эту информацию, отметив, что репрессии в отношении генералов ВСУ будут происходить по "дутым статьям".
Большинство экспертов уверены, что военные кадровые перестановки преследуют как минимум две цели: попытку переложить ответственность за провалы ВСУ на конкретных генералов и зачистку неугодных перед выборами, которых так требует Вашингтон.
Подробности - в материале авторов издания Анны Черкасовой и Марины Поляковой Генеральная зачистка перед выборами. Всплыли новые подробности арестов высшего командного звена ВСУ.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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