"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры - 18.03.2025 Украина.ру
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"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры
"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры - 18.03.2025 Украина.ру
"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры
В украинском экспертном сообществе думу думают, состоится ли предлагаемое Трампом 30-дневное прекращение огня и на каких условиях — уж не на российских ли?
2025-03-18T06:03
2025-03-18T06:03
эксклюзив
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
павел климкин
нато
вооруженные силы украины
мид
эксперты
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Москва согласна с предложением Трампа прекратить боевые действия, сказал, что "сама по себе идея правильная", однако отметил, что есть нюансы, которые необходимо обсудить.В частности, он поднял вопрос о подразделениях ВСУ в Курской области, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена. Обозначен ряд условий — в частности, прекращение киевским режимом насильственной мобилизации.Как отметил в своем блоге украинский политолог Руслан Бортник, Путин тем самым не дал Вашингтону и Киеву переложить на Москву вину за затягивание решения вопроса о перемирии."Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов, даже еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" - обрисовал ситуацию эксперт.Россия не затягивает время, Путин готов подарить Трампу скорое прекращение огня, но он при этом ставит важные вопросы на будущее, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин. Он в эфире телеканала DW отметил, что, например, все понимают, что никто не будет на Украине останавливать мобилизацию (а это одно из условий РФ — Ред.)."И Путин это тоже прекрасно понимает. Но он забивает гвоздь и говорит — а на будущее, мы об этом поговорим", - сказал Климкин. По его словам, это относится и к вопросу о непоставке Киеву оружия - "вообще фундаментальным условием России в дальнейшем будет разрыв всех связей безопасности (киевского режима — Ред.) с Западом".По мнению экс-главы МИД, Москва намерена оставить Украину (то, что от нее останется — Ред.) в качестве "определенного буфера".Климкин также отметил, что Владимир Путин в обсуждении вопроса о прекращении огня действует "очень-очень предусмотрительно" - выдвигая условия, он не тянет время, но "просто поднимает ставки" и фиксирует вопросы, по которым рассчитывает получить уступки в будущем.Экс-министр считает, что для Киева "это очень опасная история".Ранее покинувший страну бывший сотрудник посольства Украины в США, политолог Андрей Телиженко рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*, что в окружении Зеленского царит сильное беспокойство, что там уже есть "много перебежчиков".Экс-дипломат сообщил, что ему звонят персонажи, которых не назвать нейтральными, нет - они "непосредственно принимали участие в этой нацистской государственной системе Украины, уничтожая людей". И вот эти представители режима на высоких должностях теперь "звонят и пытаются маневрировать"."Пусть в Москву бегут договариваться, а не с Вашингтоном", - посоветовал им Телиженко. Он добавил, что в какой-то момент Киев все равно будет садиться за стол переговоров с Москвой - "и там надо будет договариваться про свое будущее".Москве, однако, не стоит быть особо доверчивой, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она напомнила о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос о вступлении Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня."Сегодня, когда США стараются соблазнить Россию на договорнячок, сказать можно что угодно вообще. Однако повестка дня — штука ненадежная, сегодня вопрос из нее исчез, а завтра может снова появиться", - написала Монтян в своем блоге.По ее словам, хорошо было бы оформить это какими-то официальными документами, например, исключением пункта о членстве в НАТО из Конституции Украины или отменой решения саммита 2008 года, на котором Украина была названа будущим членом Альянса. Хотя и это на самом деле ничего не гарантирует, но - "это было бы хоть что-то".Отметим, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил телеканалу ABC News, что "путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и эта позиция не только США, но и ряда других стран".Но, как мы знаем, позиция США и этих самых "других стран" легко может и измениться.В завершение хотелось бы сказать о некоторых проблемах на новых территориях России, на Донбассе. Пока политики договариваются, жизнь там продолжается, есть вызванные понятными причинами сложности — и в помощи там нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие.Посмотрите репортаж Ольги Лукьянченко о том, как живет донецкий приют "ПИФ", который продолжает работу после трагедии — гибели его основательницы Виктории Васильевой.Приют выживает благодаря помощи неравнодушных людей Донбасса и всей России. Если вы захотите поддержать обитателей "ПИФа", то найдет реквизиты на страничке приюта в телеграм. Помощь им очень нужна.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, павел климкин, нато, вооруженные силы украины, мид, эксперты
Эксклюзив, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Павел Климкин, НАТО, Вооруженные силы Украины, МИД, эксперты

"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры

06:03 18.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко
Коллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе думу думают, состоится ли предлагаемое Трампом 30-дневное прекращение огня и на каких условиях — уж не на российских ли?
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Москва согласна с предложением Трампа прекратить боевые действия, сказал, что "сама по себе идея правильная", однако отметил, что есть нюансы, которые необходимо обсудить.
В частности, он поднял вопрос о подразделениях ВСУ в Курской области, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена. Обозначен ряд условий — в частности, прекращение киевским режимом насильственной мобилизации.
Как отметил в своем блоге украинский политолог Руслан Бортник, Путин тем самым не дал Вашингтону и Киеву переложить на Москву вину за затягивание решения вопроса о перемирии.
"Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов, даже еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" - обрисовал ситуацию эксперт.
Россия не затягивает время, Путин готов подарить Трампу скорое прекращение огня, но он при этом ставит важные вопросы на будущее, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин. Он в эфире телеканала DW отметил, что, например, все понимают, что никто не будет на Украине останавливать мобилизацию (а это одно из условий РФ — Ред.).
"И Путин это тоже прекрасно понимает. Но он забивает гвоздь и говорит — а на будущее, мы об этом поговорим", - сказал Климкин. По его словам, это относится и к вопросу о непоставке Киеву оружия - "вообще фундаментальным условием России в дальнейшем будет разрыв всех связей безопасности (киевского режима — Ред.) с Западом".
По мнению экс-главы МИД, Москва намерена оставить Украину (то, что от нее останется — Ред.) в качестве "определенного буфера".
Климкин также отметил, что Владимир Путин в обсуждении вопроса о прекращении огня действует "очень-очень предусмотрительно" - выдвигая условия, он не тянет время, но "просто поднимает ставки" и фиксирует вопросы, по которым рассчитывает получить уступки в будущем.
Экс-министр считает, что для Киева "это очень опасная история".
Ранее покинувший страну бывший сотрудник посольства Украины в США, политолог Андрей Телиженко рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*, что в окружении Зеленского царит сильное беспокойство, что там уже есть "много перебежчиков".
Экс-дипломат сообщил, что ему звонят персонажи, которых не назвать нейтральными, нет - они "непосредственно принимали участие в этой нацистской государственной системе Украины, уничтожая людей". И вот эти представители режима на высоких должностях теперь "звонят и пытаются маневрировать".
"Пусть в Москву бегут договариваться, а не с Вашингтоном", - посоветовал им Телиженко. Он добавил, что в какой-то момент Киев все равно будет садиться за стол переговоров с Москвой - "и там надо будет договариваться про свое будущее".
Москве, однако, не стоит быть особо доверчивой, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она напомнила о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос о вступлении Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня.
"Сегодня, когда США стараются соблазнить Россию на договорнячок, сказать можно что угодно вообще. Однако повестка дня — штука ненадежная, сегодня вопрос из нее исчез, а завтра может снова появиться", - написала Монтян в своем блоге.
По ее словам, хорошо было бы оформить это какими-то официальными документами, например, исключением пункта о членстве в НАТО из Конституции Украины или отменой решения саммита 2008 года, на котором Украина была названа будущим членом Альянса. Хотя и это на самом деле ничего не гарантирует, но - "это было бы хоть что-то".
Отметим, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил телеканалу ABC News, что "путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и эта позиция не только США, но и ряда других стран".
Но, как мы знаем, позиция США и этих самых "других стран" легко может и измениться.
В завершение хотелось бы сказать о некоторых проблемах на новых территориях России, на Донбассе. Пока политики договариваются, жизнь там продолжается, есть вызванные понятными причинами сложности — и в помощи там нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие.
Посмотрите репортаж Ольги Лукьянченко о том, как живет донецкий приют "ПИФ", который продолжает работу после трагедии — гибели его основательницы Виктории Васильевой.
Приют выживает благодаря помощи неравнодушных людей Донбасса и всей России. Если вы захотите поддержать обитателей "ПИФа", то найдет реквизиты на страничке приюта в телеграм. Помощь им очень нужна.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан"
 
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