https://ukraina.ru/20250318/1061856291.html
"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры
"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры - 18.03.2025 Украина.ру
"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры
В украинском экспертном сообществе думу думают, состоится ли предлагаемое Трампом 30-дневное прекращение огня и на каких условиях — уж не на российских ли?
2025-03-18T06:03
2025-03-18T06:03
2025-03-18T06:03
эксклюзив
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
павел климкин
нато
вооруженные силы украины
мид
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060181995_46:94:1158:719_1920x0_80_0_0_f52ea938656692e89aa56ed207bcb806.jpg
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Москва согласна с предложением Трампа прекратить боевые действия, сказал, что "сама по себе идея правильная", однако отметил, что есть нюансы, которые необходимо обсудить.В частности, он поднял вопрос о подразделениях ВСУ в Курской области, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена. Обозначен ряд условий — в частности, прекращение киевским режимом насильственной мобилизации.Как отметил в своем блоге украинский политолог Руслан Бортник, Путин тем самым не дал Вашингтону и Киеву переложить на Москву вину за затягивание решения вопроса о перемирии."Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов, даже еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" - обрисовал ситуацию эксперт.Россия не затягивает время, Путин готов подарить Трампу скорое прекращение огня, но он при этом ставит важные вопросы на будущее, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин. Он в эфире телеканала DW отметил, что, например, все понимают, что никто не будет на Украине останавливать мобилизацию (а это одно из условий РФ — Ред.)."И Путин это тоже прекрасно понимает. Но он забивает гвоздь и говорит — а на будущее, мы об этом поговорим", - сказал Климкин. По его словам, это относится и к вопросу о непоставке Киеву оружия - "вообще фундаментальным условием России в дальнейшем будет разрыв всех связей безопасности (киевского режима — Ред.) с Западом".По мнению экс-главы МИД, Москва намерена оставить Украину (то, что от нее останется — Ред.) в качестве "определенного буфера".Климкин также отметил, что Владимир Путин в обсуждении вопроса о прекращении огня действует "очень-очень предусмотрительно" - выдвигая условия, он не тянет время, но "просто поднимает ставки" и фиксирует вопросы, по которым рассчитывает получить уступки в будущем.Экс-министр считает, что для Киева "это очень опасная история".Ранее покинувший страну бывший сотрудник посольства Украины в США, политолог Андрей Телиженко рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*, что в окружении Зеленского царит сильное беспокойство, что там уже есть "много перебежчиков".Экс-дипломат сообщил, что ему звонят персонажи, которых не назвать нейтральными, нет - они "непосредственно принимали участие в этой нацистской государственной системе Украины, уничтожая людей". И вот эти представители режима на высоких должностях теперь "звонят и пытаются маневрировать"."Пусть в Москву бегут договариваться, а не с Вашингтоном", - посоветовал им Телиженко. Он добавил, что в какой-то момент Киев все равно будет садиться за стол переговоров с Москвой - "и там надо будет договариваться про свое будущее".Москве, однако, не стоит быть особо доверчивой, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она напомнила о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос о вступлении Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня."Сегодня, когда США стараются соблазнить Россию на договорнячок, сказать можно что угодно вообще. Однако повестка дня — штука ненадежная, сегодня вопрос из нее исчез, а завтра может снова появиться", - написала Монтян в своем блоге.По ее словам, хорошо было бы оформить это какими-то официальными документами, например, исключением пункта о членстве в НАТО из Конституции Украины или отменой решения саммита 2008 года, на котором Украина была названа будущим членом Альянса. Хотя и это на самом деле ничего не гарантирует, но - "это было бы хоть что-то".Отметим, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил телеканалу ABC News, что "путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и эта позиция не только США, но и ряда других стран".Но, как мы знаем, позиция США и этих самых "других стран" легко может и измениться.В завершение хотелось бы сказать о некоторых проблемах на новых территориях России, на Донбассе. Пока политики договариваются, жизнь там продолжается, есть вызванные понятными причинами сложности — и в помощи там нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие.Посмотрите репортаж Ольги Лукьянченко о том, как живет донецкий приют "ПИФ", который продолжает работу после трагедии — гибели его основательницы Виктории Васильевой.Приют выживает благодаря помощи неравнодушных людей Донбасса и всей России. Если вы захотите поддержать обитателей "ПИФа", то найдет реквизиты на страничке приюта в телеграм. Помощь им очень нужна.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан"
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060181995_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_da3fc6fc7872eb906d5ab31e961c2d3b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, павел климкин, нато, вооруженные силы украины, мид, эксперты
"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры
В украинском экспертном сообществе думу думают, состоится ли предлагаемое Трампом 30-дневное прекращение огня и на каких условиях — уж не на российских ли?
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил
на пресс-конференции, что Москва согласна с предложением Трампа прекратить боевые действия, сказал, что "сама по себе идея правильная", однако отметил, что есть нюансы, которые необходимо обсудить.
В частности, он поднял вопрос о подразделениях ВСУ
в Курской области
, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена. Обозначен ряд условий — в частности, прекращение киевским режимом насильственной мобилизации.
Как отметил в своем блоге украинский политолог Руслан Бортник
, Путин тем самым не дал Вашингтону
и Киеву
переложить на Москву вину за затягивание решения вопроса о перемирии.
"Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов, даже еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" - обрисовал ситуацию эксперт.
Россия не затягивает время, Путин
готов подарить Трампу скорое прекращение огня, но он при этом ставит важные вопросы на будущее, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин
. Он в эфире телеканала DW отметил, что, например, все понимают, что никто не будет на Украине
останавливать мобилизацию (а это одно из условий РФ — Ред.).
"И Путин это тоже прекрасно понимает. Но он забивает гвоздь и говорит — а на будущее, мы об этом поговорим", - сказал Климкин. По его словам, это относится и к вопросу о непоставке Киеву оружия - "вообще фундаментальным условием России в дальнейшем будет разрыв всех связей безопасности (киевского режима — Ред.) с Западом".
По мнению экс-главы МИД, Москва намерена оставить Украину (то, что от нее останется — Ред.) в качестве "определенного буфера".
Климкин также отметил, что Владимир Путин в обсуждении вопроса о прекращении огня действует "очень-очень предусмотрительно" - выдвигая условия, он не тянет время, но "просто поднимает ставки" и фиксирует вопросы, по которым рассчитывает получить уступки в будущем.
Экс-министр считает, что для Киева "это очень опасная история".
Ранее покинувший страну бывший сотрудник посольства Украины в США
, политолог Андрей Телиженко
рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту
*, что в окружении Зеленского
царит сильное беспокойство, что там уже есть "много перебежчиков".
Экс-дипломат сообщил, что ему звонят персонажи, которых не назвать нейтральными, нет - они "непосредственно принимали участие в этой нацистской государственной системе Украины, уничтожая людей". И вот эти представители режима на высоких должностях теперь "звонят и пытаются маневрировать".
"Пусть в Москву бегут договариваться, а не с Вашингтоном", - посоветовал им Телиженко. Он добавил, что в какой-то момент Киев все равно будет садиться за стол переговоров с Москвой - "и там надо будет договариваться про свое будущее".
Москве, однако, не стоит быть особо доверчивой, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян
. Она напомнила
о словах генсека НАТО Марка Рютте
о том, что вопрос о вступлении Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня.
"Сегодня, когда США стараются соблазнить Россию на договорнячок, сказать можно что угодно вообще. Однако повестка дня — штука ненадежная, сегодня вопрос из нее исчез, а завтра может снова появиться", - написала Монтян в своем блоге.
По ее словам, хорошо было бы оформить это какими-то официальными документами, например, исключением пункта о членстве в НАТО из Конституции Украины или отменой решения саммита 2008 года, на котором Украина была названа будущим членом Альянса. Хотя и это на самом деле ничего не гарантирует, но - "это было бы хоть что-то".
Отметим, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц
сообщил телеканалу ABC News, что "путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и эта позиция не только США, но и ряда других стран".
Но, как мы знаем, позиция США и этих самых "других стран" легко может и измениться.
В завершение хотелось бы сказать о некоторых проблемах на новых территориях России, на Донбассе
. Пока политики договариваются, жизнь там продолжается, есть вызванные понятными причинами сложности — и в помощи там нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие.
Посмотрите репортаж Ольги Лукьянченко
о том, как живет донецкий приют "ПИФ", который продолжает работу после трагедии — гибели его основательницы Виктории Васильевой
.
Приют выживает благодаря помощи неравнодушных людей Донбасса и всей России. Если вы захотите поддержать обитателей "ПИФа", то найдет реквизиты на страничке приюта в телеграм
. Помощь им очень нужна.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан"