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"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры

"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры - 18.03.2025 Украина.ру

"Бежать в Москву договариваться". Украинские эксперты о политиках, которые теперь хотят сменить ориентиры

В украинском экспертном сообществе думу думают, состоится ли предлагаемое Трампом 30-дневное прекращение огня и на каких условиях — уж не на российских ли?

2025-03-18T06:03

2025-03-18T06:03

2025-03-18T06:03

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Москва согласна с предложением Трампа прекратить боевые действия, сказал, что "сама по себе идея правильная", однако отметил, что есть нюансы, которые необходимо обсудить.В частности, он поднял вопрос о подразделениях ВСУ в Курской области, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена. Обозначен ряд условий — в частности, прекращение киевским режимом насильственной мобилизации.Как отметил в своем блоге украинский политолог Руслан Бортник, Путин тем самым не дал Вашингтону и Киеву переложить на Москву вину за затягивание решения вопроса о перемирии."Москва принимает этот мяч мягко, как минимум трижды сказав, что она поддерживает идею перемирия, но есть свои условия. Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов, даже еще более мягко. Мол, что вот с этими проблемами делать? Как их решить?" - обрисовал ситуацию эксперт.Россия не затягивает время, Путин готов подарить Трампу скорое прекращение огня, но он при этом ставит важные вопросы на будущее, считает экс-глава украинского МИД Павел Климкин. Он в эфире телеканала DW отметил, что, например, все понимают, что никто не будет на Украине останавливать мобилизацию (а это одно из условий РФ — Ред.)."И Путин это тоже прекрасно понимает. Но он забивает гвоздь и говорит — а на будущее, мы об этом поговорим", - сказал Климкин. По его словам, это относится и к вопросу о непоставке Киеву оружия - "вообще фундаментальным условием России в дальнейшем будет разрыв всех связей безопасности (киевского режима — Ред.) с Западом".По мнению экс-главы МИД, Москва намерена оставить Украину (то, что от нее останется — Ред.) в качестве "определенного буфера".Климкин также отметил, что Владимир Путин в обсуждении вопроса о прекращении огня действует "очень-очень предусмотрительно" - выдвигая условия, он не тянет время, но "просто поднимает ставки" и фиксирует вопросы, по которым рассчитывает получить уступки в будущем.Экс-министр считает, что для Киева "это очень опасная история".Ранее покинувший страну бывший сотрудник посольства Украины в США, политолог Андрей Телиженко рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*, что в окружении Зеленского царит сильное беспокойство, что там уже есть "много перебежчиков".Экс-дипломат сообщил, что ему звонят персонажи, которых не назвать нейтральными, нет - они "непосредственно принимали участие в этой нацистской государственной системе Украины, уничтожая людей". И вот эти представители режима на высоких должностях теперь "звонят и пытаются маневрировать"."Пусть в Москву бегут договариваться, а не с Вашингтоном", - посоветовал им Телиженко. Он добавил, что в какой-то момент Киев все равно будет садиться за стол переговоров с Москвой - "и там надо будет договариваться про свое будущее".Москве, однако, не стоит быть особо доверчивой, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она напомнила о словах генсека НАТО Марка Рютте о том, что вопрос о вступлении Украины в Альянс больше не стоит на повестке дня."Сегодня, когда США стараются соблазнить Россию на договорнячок, сказать можно что угодно вообще. Однако повестка дня — штука ненадежная, сегодня вопрос из нее исчез, а завтра может снова появиться", - написала Монтян в своем блоге.По ее словам, хорошо было бы оформить это какими-то официальными документами, например, исключением пункта о членстве в НАТО из Конституции Украины или отменой решения саммита 2008 года, на котором Украина была названа будущим членом Альянса. Хотя и это на самом деле ничего не гарантирует, но - "это было бы хоть что-то".Отметим, что советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил телеканалу ABC News, что "путь к постоянному членству в НАТО для Украины крайне маловероятен, и эта позиция не только США, но и ряда других стран".Но, как мы знаем, позиция США и этих самых "других стран" легко может и измениться.В завершение хотелось бы сказать о некоторых проблемах на новых территориях России, на Донбассе. Пока политики договариваются, жизнь там продолжается, есть вызванные понятными причинами сложности — и в помощи там нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие.Посмотрите репортаж Ольги Лукьянченко о том, как живет донецкий приют "ПИФ", который продолжает работу после трагедии — гибели его основательницы Виктории Васильевой.Приют выживает благодаря помощи неравнодушных людей Донбасса и всей России. Если вы захотите поддержать обитателей "ПИФа", то найдет реквизиты на страничке приюта в телеграм. Помощь им очень нужна.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Алексея Туманова "Путин предложил ВСУ сдаться в плен. Зеленский звонит в Ватикан"

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, павел климкин, нато, вооруженные силы украины, мид, эксперты