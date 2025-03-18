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Сугубо европейская "свобода слова" без "Голоса" не останется

Сугубо европейская "свобода слова" без "Голоса" не останется - 18.03.2025 Украина.ру

Сугубо европейская "свобода слова" без "Голоса" не останется

"Голос Америки"* и "Радио Свобода"*, - пожалуй, самые яркие символы Холодной войны и западной пропаганды. После зачистки USAID Дональд Трамп закрыл и эти два медиа, которые почему-то до сих пор считали себя свободными и независимыми.

2025-03-18T06:42

2025-03-18T06:42

2025-03-18T06:44

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И подверглись они "гонениям" в самой демократической стране мира – США. Напомним, "Радио Свободы"* - это международная медиаорганизация, финансируемая правительством США, которая вещала на страны, где свобода прессы якобы ограничена. Основанная в 1949 году, она изначально была создана для противодействия коммунистической пропаганде в Восточной Европе и СССР во время холодной войны. Так звучит официальная формулировка. На самом деле, "Радио Свободы"* выполняло точно такие же функции влияния на общественное мнение, лишь мимикрируя под свободную журналистику. "Радио Свободы*" вещало на более чем 20 языках, включая русский, украинский, белорусский, азербайджанский, узбекский и другие."Голос Америки"* (Voice of America, VOA) - тоже международная радиостанция, финансируемая правительством США, которая начала вещание в 1942 году. Её основной целью было распространение информации о США и их ценностях за рубежом, особенно в странах, где свобода прессы была ограничена. Во время холодной войны "Голос Америки"* стал одним из ключевых инструментов информационной борьбы против СССР и коммунистической идеологии. И борьба эта была очень эффективной. Идеологическую и информационную войну СССР Западу проиграл.Так что, говорить о покушении Трампа на свободу слова здесь даже неприлично. Просто Трамп, как считающий деньги бизнесмен, определил, что тратиться на "голосы Америки"* сегодня нерационально. Это не значит, что западная пропаганда для российского, например, читателя и зрителя исчезнет или станет недоступной. Просто она польется в уши из других источников – подкастов, рилсов, шортов. И платить за это будет не американский бюджет, а сами потребители этой информации. Мы собрали подборку мнений украинских экспертов и журналистов, которые так сильно возмущены закрытием американских международных СМИ, что наградили Трампа всеми прилагательными диктаторского режима.Украинский журналист Иван Яковина**Вот уж не думал, что доживу до момента, когда президент США исполняет заветную мечту Леонида Брежнева, закрывая "Голос Америки"* и "Радио Свобода"*. Но если серьезно, это только начало. Популярные авторитарные лидеры, недавно пришедшие к власти и затеявшие в своих странах свертывание демократии, очень быстро сталкиваются с большой проблемой: их задора и энергии на борьбу с институтами хватает лишь на несколько месяцев - полгода.Потом свободные СМИ начинают яростно тормозить, блокировать и даже разворачивать наступление авторитаризма. Пресса становится точкой кристаллизации и местом мобилизации противников режима. Она же активно расшатывает и разжижает ряды его сторонников.В этот момент тяготеющий к авторитаризму лидер либо быстро душит свободу прессы, лишая оппозицию главного ее оружия, либо же популярность его скатывается до условных 20-30 процентов, из которых ему сложно претендовать на "отца нации", обладающего мандатом на безраздельное личное правление.Сейчас этот момент наступает в США. Сопротивление Трампу становится все серьезнее. Уже менее половины американцев одобряют его работу – и показатели снижаются.На телевидении и в прессе его самого, его администрацию и его политику песочат без остановки, их просто множат на ноль.Если Трамп не сможет очень быстро заткнуть рты всем критикам, то к осени уже от его рейтинга останется процентов 30, и даже республиканцы начнут его сторониться.В общем, я полагаю, что "Голос Америки"* и "Свобода"*, которые вещают на заграницу, - это лишь разминка. Тренировка на кошках. Следом он возьмется за большие и малые частные медиа, вещающие на США.Действовать будет по путинским рецептам - начнет давить на собственников СМИ, требуя продать их или поменять главредов под угрозой жестких наездов со стороны государства. Безос, Маск, Мердок уже прогнулись под него. Остальным тоже скоро начнет угрожать. Иначе Трампу просто не выжить в политическом смысле.Военный волонтёр Юрий КасьяновЗакрытие фашистской кликой Трампа "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"* - это еще хуже прекращения американской военной помощи Украине. Это откровенный разворот от многолетней политики по поддержке свободы и демократии по всему миру в сторону диктатуры и разрушение базовых основ западной цивилизации. Мы можем выстоять без американского оружия. Мы можем выжить без американских денег. Но быть свободными в мире, где властвуют идиократия и тоталитаризм, почти невозможно.Украинский журналист Татьяна ДаниленкоВо времена Холодной войны Радио свобода*, Голос Америки* и другие медиа свободного мира совок называл враждебными голосами. "Враждебные голоса" ловил на магнитолу или радио каждый интеллигентный человек. Факт прослушивания становился отягчающим обстоятельством на судах против инакомыслящих. Запад победил в Холодной войне. Не только потому, что испугал СССР першингами. Он одержал победу в информационной войне. Победил духовно. За ним была правда. В рамках сокращения количества чиновников федерального правительства президент США Трамп приказал закрыть семь правительственных учреждений, в том числе Агентство США по глобальным медиа – главную организацию "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"*, все сотрудники отправлены в отпуск. Россия в 2025 году наоборот наращивает расходы на пропаганду: 1,42 млрд дол. предусмотрено на СМИ. Кроме финансируемой разными группами армии ботов, соцсетей, бессчетных ЛОМов и тд. В целом инвестиции России и Китая в информационную экспансию оцениваются в 9 млрд долл./год. Но это без многочисленных "институтов России" в каждой стране, агентов влияния и просто агентов, икродипломатии и пандодипломатии и тд. Судя по всему, Трамп ничего не будет противопоставлять оси зла в информационной войне. То есть это что-то вроде нашего ядерного разоружения – когда мы сдали все, что делало нас серьезным государством, даже не за стеклянные бусы, а просто "чтобы сэкономить". Ибо "кто на нас нападет"… История учит, тому что ничему не учит…Украинский журналист Роман ВыбрановскийСейчас мы наблюдаем не просто смену медиаландшафта, а излом шаблонов и традиций, формировавшихся 30 лет. Украинские политики финансировали массовые медиа, а международные доноры поддерживали работавшие по журналистским стандартам. Вся эта система рушится. Телевизионный марафон и его упадок показали, что финансирование крупных телеканалов либо исчезло, либо исчезает. Да, мы понимаем, что Офис президента до сих пор финансирует немало проектов, но тенденция очевидна: политические группы, которые будут бороться за власть, будут инвестировать не в телеканалы или крупные медиа, а в продажных блогеров, анонимные Telegram-каналы, YouTube-проекты. Это глобальный тренд – в США подкасты уже перегоняют Fox News. Общественно-весомые производители контента десятилетиями держались на грантах. Донорское финансирование – это бюрократия, негибкость и потому держалось дольше. Но его сокращение – только вопрос времени. Остановка американской поддержки – первый сигнал. Дальше этот процесс будет только набирать обороты. Это вызов для общественных медиа. Я сознательно говорю "общественных" во множественном и широком смысле, а не в смысле одной организации, которая пытается монополизировать концепт и забронзоветь. На самом деле, общественные медиа в Украине давно децентрализованы, и это необратимый процесс. Самые интересные программы-расследования мы ищем онлайн, например. Лучшие интервью там же. Захотят ли украинские бизнесы и граждане финансировать эти медиа? Механизм финансирования общественно-политических и общественных медиа – ключевой вопрос, потому что они никогда не были и в ближайшее время не станут бизнесом в классическом понимании. Они скорее похожи на общественный транспорт в больших городах. Общественный транспорт – не бизнес, а инфраструктура, позволяющая городу функционировать, делает его удобным, создает условия для развития бизнеса и общественной жизни. Так же и из медиа на уровне страны. Общественные медиа – это сервис, который делает возможным развитие государства. Надеяться на государственное финансирование – как бы его ни называли, какие бы наблюдательные советы не создавали, я бы не стал. Деньги из бюджета для медиа работают по принципу Мидаса: все становится дорогим, блестит, но работает менее эффективно. Остается прямое финансирование гражданами и бизнесом – как это работает в США, где National Public Radio получает донат напрямую, без существенного влияния федеральных программ. Или в Дании, где лучший общественный вещатель – платный. Изменение центра принятия решений от бюрократа, распоряжающегося деньгами фермера из Нидерландов и Айовы, к прямой поддержке от фермера из Черкасской или Волынской области может существенно изменить медиаландшафт. Но наиболее интересно, готовы ли фермеры, предприниматели, обычные граждане финансировать независимые медиа так, как финансировали их доноры. После спора в Овальном кабинете говорить об Украине как мировом лидере независимости – это, конечно, ярко и весело. Но подлинная независимость имеет свою цену. И будет очень интересно посмотреть, готовы ли украинцы оплачивать эти приходящие счета.О том, что в последние часы происходило в Белом доме (Вашингтон) и последних заявлениях Дональда Трампа - в статье Алексея Туманова "В десяти ярдах от мира и fake news. Переговоры вступают в критическую стадию, заявил Трамп" *Организации, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной, являющиеся иноагентами**Признан в РФ иноагентом

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сша, ссср, украина, дональд трамп, леонид брежнев, илон маск, радио свобода, "голос", офис президента, эксклюзив