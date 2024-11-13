https://ukraina.ru/20241113/1058839731.html

Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом

Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом - 13.11.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом

Украина еще удерживает фронт. Но удерживает его из последних сил. И военная помощь Запада может даже не поспеть. Чудес не бывает. Армию, которая была в начале СВО, противнику уже не создать

2024-11-13T05:50

2024-11-13T05:50

2024-11-13T05:50

интервью

украина

курахово

запад

дональд трамп

джо байден

вооруженные силы украины

нато

сво

днепр

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И даже их бригада, полностью сформированная во Франции по французским стандартам, не станет палочкой-выручалочкой, которая изменит ситуацию на линии соприкосновения, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей ЛеонковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Петрович, по пока неподтвержденной информации ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища. Если это правда, то непонятно, зачем они это сделали, потому что наши позиции там находятся на 100 метров выше, а противник располагается в низине. Это же только затруднит им маневр.- После того, как мы освободили Угледар, Кураховское направление затрещало. Если ВСУ подорвали дамбу, то они могли это сделать просто как жест отчаяния, чтобы хоть как-то задержать наступление наших войск. Это говорит о том, что у противника нет плана Б и заранее подготовленных позиций, куда бы он мог отойти.Попытки деблокирования и снабжения Курахово у ВСУ идут с большим трудом и с большими потерями. Киевский режим однозначно потеряет город. Вопрос лишь в том, сколько вражеских солдат оттуда убежит, а сколько – погибнет или сдастся в плен. И решение о выходе им надо принимать уже сейчас.Сейчас мы берем Курахово в клещи с севера и с юга. Если они сойдутся в районе населенного пункта со звучным названием Константинополь, то Кураховский гарнизон ВСУ в 10 тысяч боевиков будет обречен. У него плохо с воздушным прикрытием. Наше тотальное превосходство в воздухе дает о себе знать. Наша артиллерия, РСЗО и минометы с высокой точностью работают по целям, которые выявляет воздушная разведка. Дроны-камикадзе тоже делают свое дело. То есть противнику там несладко.А что он еще хотел?Повторюсь, у ВСУ есть еще шанс. Шанс выйти с потерями, сохранив боеспособной часть гарнизона. Но приказа на выход нет. Так же, как не было его в случае с Авдеевкой, Угледаром и Селидово. Это говорит о том, что система командования украинской армии разваливается. Тот же генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко называл одной из причин "развала фронта" именно потерю управления, и тут он совершенно прав.Мы видим, что противник вообще работает по какому-то странному принципу. Он уделяет все внимание Курской области и сосредотачивает большие силы в Торецке, а в это время у него трещит Южно-Донецкий фланг, где нужно много техники и артиллерии. Хотя перебросить вооружение туда он тоже не может.Отмечу также, что последние три дня идет активная работа по украинскому тылу нашими крылатыми ракетами, оперативно-тактическими ракетами и "Геранями", с которой вражеская ПВО не справляется от слова совсем. Сами украинские пропагандисты говорят, что "что-то настолько сильно изменилось, что теперь прилетает по Киеву со всех сторон". И это напрямую сказывается на линии соприкосновения.Европейские политики утверждают, что сегодня-завтра найдут для Украины остатки миллиона снарядов и отгрузят всю военную помощь, которую должны были передать Киеву до конца года. Но мы же знаем, что если Запад обещает что-то отдать Украине, это значит, что решение уже принято. Следовательно, противник терпит поражения даже с этой помощью.Конечно, у Украины еще есть какие-то силы и средства. Но я не знаю, сможет ли она ими грамотно распорядиться. У меня есть подозрение, что даже в штабах НАТО перестали заниматься этими военными операциями. А те натовские генералы, которые приехали на места, были утилизированы нашими высокоточными ударами. Когда Запад воет, что русские убили каких-то волонтеров и пишет о самоубийствах в американской армии, это означает именно это.Да, Украина еще удерживает фронт. Но удерживает его из последних сил. И военная помощь Запада может даже не поспеть. Чудес не бывает. Армию, которая была в начале СВО, противнику уже не создать. И даже их бригада, полностью сформированная во Франции по французским стандартам, не станет палочкой-выручалочкой, которая изменит ситуацию на линии соприкосновения.- Вам на это могут возразить следующее: наши успехи под Курахово связаны с тем, что это – наше главное направление удара. Вопрос в том, как именно мы распорядимся этим преимуществом.- У нас много направлений главного удара, потому что мы владеем стратегической инициативой.Мы сейчас применяем каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. ВСУ приходится думать: "Где же русские нанесут свой главный удар? Куда нам бросать резервы так, чтобы основные участки устояли"? Но им это практически не удается.Даже если противник где-то что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Я имею в виду Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями. А если она все же оставит позиции, мы будем развивать наступление вплоть до самого Харькова.Если наши успехи на Южно-Донецком направлении позволят нам выйти к границам ДНР, мы будем развивать наступление в Запорожской области. Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил.Наш президент на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр.Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У нас полно тепловизоров, чтобы нанести по ВСУ высокоточные удары.Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск.- Хватит ли у нас мощностей логистики, чтобы совершать такие гипотетические броски на 50 километров?- За все время СВО в нашей логистике произошли серьезные изменения. В начале кампании у нас были перебои. Была напряженная работа во время контрнаступа, когда ВСУ пытались наносить удары по всем нашим логистическим маршрутам. Но уже к весне 2024 года большинство наших маршрутов было отлажено. У нас появилось больше маневренной и малозаметной техники. Например, багги занимаются точечным снабжением и ротацией личного состава. И улучшение логистики сразу сказалось на темпах наступления.Мы же понимаем, что когда войска наступают, они расходуют боекомплект. А наше продвижение на Кураховском направлении идет должным порядком. Все подвозится вовремя. А ВСУ, которые остаются без снабжения, теряют позицию за позицией.Когда у противника что-то появляется, он пытается закрепиться на каком-то рубеже. Но тут на помощь приходит наша авиация, артиллерия и РСЗО. Даже если противнику что-то подбросили, это замедляет, но не останавливает наше наступление.- Прямо сейчас нам что нужно сделать, чтобы наша каскадная тактика была такой же эффективной?- Ее надо продолжать. И надо работать по тылам. Потому что обескровливание противника дает положительный результат. Котлы – это тоже хорошая тактика. Когда вы без снабжения теряете личный состав, вы быстрее будете сдаваться.Но это не значит, что Украина тут же прекратит сопротивление. Она еще не сломлена. И нам важно, помимо денацификации и демилитаризации, провести ее демотивацию.- Насчет работы по тылам. Когда вам станет понятно, что мы господствуем над всей территорией Украины?- На Украине еще остаются очаговые районы, защищенные комплексами ПВО. Поэтому у противника еще нет повсеместного снарядного голода. Когда он станет повсеместным, мы сразу это поймем по интенсивности ударов со стороны противника.Да, киевский режим в основном делает ставку на террористические атаки беспилотников. Но и на линии соприкосновения у него хватает fpv-дронов и снарядов. Он из них обстреливает не только наших военных, но и мирных жителей. И один из признаков снарядного голода будет состоять в том, что обстрелов гражданских объектов будет меньше.Одним словом, надо поставить Украину перед дилеммой: либо обороняться, либо стрелять.Еще у ВСУ одно время был такой почерк. Когда они оставляли какой-то населенный пункт, они начинали его ровнять с землей, потому что там были наши военные, которые выводили мирных граждан. Чем меньше будет таких случаев, тем больше будет свидетельств, что противник на грани прекращения боевых действий.- И украинские, и часть российских экспертов утверждают, что нам нужно занять как можно больше территорий до инаугурации Трампа. Нам это надо?- Торопливость приводит к необоснованным жертвам. Наступление на 50-100 километров требует серьезного снабжения. К этому надо готовиться уже сейчас, потому что логистические цепочки удлиняются.Кроме того, при освобождении территорий мы столкнемся с вражеским подпольем, как это было в Херсонской и Запорожской областях. Они же в первую очередь будут устраивать диверсии по нашей логистике. Когда мы тщательно прочесываем мелким гребешком территории, которые мы освобождаем, мы обеспечиваем спокойный тыл.А если мы поторопимся, то даже наше продвижение к Днепру за неделю может обернуться обнулением этой нашей победы.Так что нам надо принять мудрое решение – наступать в прежнем темпе и не слушать разговоров о разделе Украины. Это наша историческая территория. Мы никому ее не отдадим. Не надо думать, что Трамп придет и что-то нам не отдаст. Кто он такой?- А от президенства Трампа чего вы ждете? Он может попытаться заставить нас пойти на заморозку конфликта, поставив ситуацию на грань ядерной войны?- Грани ядерной войны не будет, потому что США не способны такую войну вести. Если бы могли, они бы давно что-то такое придумали.Как только мы сказали Байдену: "Если в нас что-то еще прилетит, в Америку полетит что-то посерьезнее", он тут же включил заднюю скорость. Никаких решений по поставкам дальнобойных ракет на Украину нет. Даже с "Жаззмами" и "Томагавками" вопрос закрыт. Это не просто так. Американская разведка подтвердила, что мы можем нанести удар.Ни один президент не пойдет на эту авантюру. Даже если у него потянется рука к красной кнопке, чтобы запустить хоть одну ракету в нашу сторону, его какой-нибудь адъютант на месте пристрелит.От Трампа я жду политики жесткого торга. На словах он будет мягким, но его друзья-лимитрофы будут обеспечивать Украину всем необходимым.Он сказал, что если Россия пойдет на его условия, то война прекратится, а если – нет, то даст Украине столько оружия, сколько Байден не давал. Это надо понимать.К тому же, Трамп попытается расколоть многополярный мир, вбив клин между Россией и Китаем.Это очень хитрый политик, который будет извиваться ужом, играя на противоречиях методами кнута и пряника.Но если раньше у него это удавалось, то сейчас вообще ничего не получится. Времена не те. Мы не против диалога с ним, но будем продолжать боевые действия на земле, потому что задачи СВО не выполнены. Когда выполним – тогда поговорим. Но не на его условиях, а на наших.Все хотелки и пугалки Трампа – это его личное дело. У него кроме Украины проблем хватает. Во все конфликты, которые разожгли демократы по всему миру, подбрасываются новые дрова. Рванет так, что мало не покажется.Это будет сложная игра, в которой мы будем возлагать надежды на наших дипломатов и на нашу армию.О других аспектах СВО - в интервью Александра Зимовского: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на Гомель

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, курахово, запад, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, нато, сво, днепр, ядерное оружие, ракеты, герань, киев, дроны, авиация