https://ukraina.ru/20250318/1061861696.html

"Фронт посыпался": военкор раскрыл, как кризис управления привел к обрушению обороны ВСУ под Курском

"Фронт посыпался": военкор раскрыл, как кризис управления привел к обрушению обороны ВСУ под Курском - 18.03.2025 Украина.ру

"Фронт посыпался": военкор раскрыл, как кризис управления привел к обрушению обороны ВСУ под Курском

Курская область показала, что маленькие кризисы ВСУ, которые поначалу кажутся незначительными (там подразделение отступило, там попало под обстрел), приводят к одному большому обрушению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-18T05:45

2025-03-18T05:45

2025-03-18T05:45

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Для того, чтобы повторить такую же идеальную ситуацию для ВС РФ, которая сложилась в Курской области, условия созданы везде, потому что российские войска давят противника по всему фронту, рассказал военкор.По его мнению, Курская область показала, что маленькие кризисы, которые поначалу кажутся незначительными (там подразделение отступило, там попало под обстрел), приводят к одному большому обрушению. Это и есть то самое "фронт посыпался", отметил Линин."А "операция Труба", на мой взгляд, была больше элементом пиара: "Мы смогли это сделать. А вы на что способны, кроме как разграбить Пятерочку"? Со стороны ВСУ мы таких ходов не видели. А у нас это уже минимум вторая "труба", – указал журналист.Проблема ВСУ даже не в том, что их рядовые уже не способны воевать, главная проблема противника – кризис в управлении, подчеркнул Линин. В 2022 году российские военные повыбивали их сержантский состав (по-нашему это старлеи). С тех пор сержанты на передовой у них больше не работают, поэтому не могут грамотно управлять бойцами, добавил журналист."Причем даже если они замечают какой-то кризис, они рассуждают так: "Ну ничего. Давайте с этим переспим, утром кофе выпьем, а завтра посмотрим". Но это так не работает, потому что кризисы нужно купировать здесь и сейчас", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты операции российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061859973.html

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