Главное за ночь 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 18 марта
Главное за ночь 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 18 марта
Новости к утру 18 марта: Украина.ру, 18.03.2025
2025-03-18T09:23
2025-03-18T09:35
новости
волчанск
россия
газа
андрей марочко
родион мирошник
дональд трамп
вооруженные силы украины
мид
хамас
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Новости к утру 18 марта: российская ПВО уничтожила 46 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью был сбит 41 дрон, по два - над Брянской и Курской областями, еще один - над Орловской; командование ВСУ выводит группировку ВСУ из-под Волчанска Харьковской области, отправляя на другие участки фронта. У Киева не хватает военнослужащих для активных штурмов под Волчанском. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко; 127 мирных жителей России, в том числе 13 детей, получили ранения из-за ударов со стороны ВСУ за минувшую неделю, 25 человек погибли. Среди пострадавших больше всего жителей Московской, Курской и Херсонской областей, а также ДНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник; жители Харькова и области собираются в группы, чтобы мстить сотрудникам ТЦК, сообщила омбудсмен региона Виктория Колесник-Лавинская; требование Трампа к странам НАТО увеличить траты на оборону до 5% от ВВП означает, что ЕС придется нарастить расходы сразу на €500 млрд - это больше, чем за год производят две трети государств объединения, подсчитало РИА Новости; Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на офис Нетаньяху. ЦАХАЛ сообщает, что наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа; глава МИД Британии Дэвид Лэмми и глава евродипломатии Кая Каллас во вторник обсудят конфискацию российских замороженных активов, пишет Блумберг.
волчанск
россия
газа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, волчанск, россия, газа, андрей марочко, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины, мид, хамас
Новости, Волчанск, Россия, Газа, Андрей Марочко, Родион Мирошник, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, МИД, ХАМАС

Главное за ночь 18 марта

09:23 18.03.2025 (обновлено: 09:35 18.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "БУК-М2" группировки войск "Центр"
Боевое дежурство расчета БУК-М2 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Новости к утру 18 марта:
российская ПВО уничтожила 46 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью был сбит 41 дрон, по два - над Брянской и Курской областями, еще один - над Орловской;
командование ВСУ выводит группировку ВСУ из-под Волчанска Харьковской области, отправляя на другие участки фронта. У Киева не хватает военнослужащих для активных штурмов под Волчанском. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
127 мирных жителей России, в том числе 13 детей, получили ранения из-за ударов со стороны ВСУ за минувшую неделю, 25 человек погибли. Среди пострадавших больше всего жителей Московской, Курской и Херсонской областей, а также ДНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник;
жители Харькова и области собираются в группы, чтобы мстить сотрудникам ТЦК, сообщила омбудсмен региона Виктория Колесник-Лавинская;
требование Трампа к странам НАТО увеличить траты на оборону до 5% от ВВП означает, что ЕС придется нарастить расходы сразу на €500 млрд - это больше, чем за год производят две трети государств объединения, подсчитало РИА Новости;
Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на офис Нетаньяху. ЦАХАЛ сообщает, что наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа;
глава МИД Британии Дэвид Лэмми и глава евродипломатии Кая Каллас во вторник обсудят конфискацию российских замороженных активов, пишет Блумберг.
 
НовостиВолчанскРоссияГазаАндрей МарочкоРодион МирошникДональд ТрампВооруженные силы УкраиныМИДХАМАС
 
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