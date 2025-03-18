https://ukraina.ru/20250318/1061865435.html

Главное за ночь 18 марта

Главное за ночь 18 марта - 18.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 18 марта

Новости к утру 18 марта: Украина.ру, 18.03.2025

2025-03-18T09:23

2025-03-18T09:23

2025-03-18T09:35

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волчанск

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газа

андрей марочко

родион мирошник

дональд трамп

вооруженные силы украины

мид

хамас

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Новости к утру 18 марта: российская ПВО уничтожила 46 украинских дронов за прошедшую ночь, сообщило Минобороны. Над Белгородской областью был сбит 41 дрон, по два - над Брянской и Курской областями, еще один - над Орловской; командование ВСУ выводит группировку ВСУ из-под Волчанска Харьковской области, отправляя на другие участки фронта. У Киева не хватает военнослужащих для активных штурмов под Волчанском. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко; 127 мирных жителей России, в том числе 13 детей, получили ранения из-за ударов со стороны ВСУ за минувшую неделю, 25 человек погибли. Среди пострадавших больше всего жителей Московской, Курской и Херсонской областей, а также ДНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник; жители Харькова и области собираются в группы, чтобы мстить сотрудникам ТЦК, сообщила омбудсмен региона Виктория Колесник-Лавинская; требование Трампа к странам НАТО увеличить траты на оборону до 5% от ВВП означает, что ЕС придется нарастить расходы сразу на €500 млрд - это больше, чем за год производят две трети государств объединения, подсчитало РИА Новости; Израиль возобновляет военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на офис Нетаньяху. ЦАХАЛ сообщает, что наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа; глава МИД Британии Дэвид Лэмми и глава евродипломатии Кая Каллас во вторник обсудят конфискацию российских замороженных активов, пишет Блумберг.

волчанск

россия

газа

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новости, волчанск, россия, газа, андрей марочко, родион мирошник, дональд трамп, вооруженные силы украины, мид, хамас