Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье
© Телеграм-канал "Официальный Гладков"Украинские БПЛА атаковали Белгородская область
© Телеграм-канал "Официальный Гладков"
Подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ"). Информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo
"Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области, граница с которой находится неподалеку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон. Также поступает информация о том, что помимо пехоты ВСУ задействовали тяжелую бронетехнику, в том числе - машины разминирования. На данный момент успехов украинцам добиться не удалось. По силам противника наносится огневое поражение. Каких-либо прорывов не допущено", - уточнил Пегов.
Авторы "РВ" уточнили, что активизация противника наблюдается с 8 утра у границы Краснояружского района области, силы, намеревавшиеся совершить прорыв, вышли из Сумской области. Известно, что российские военные уже уничтожили танк ВСУ и несколько единиц другой бронетехники.
Ранее ряд экспертов отмечали, что курская авантюра нужна была киевскому режиму как переговорный козырь, однако Украина его лишилась. Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в регионе остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые в ближайшее время будут погашены. Он также уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.
Вчера, 15:11"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах в Курской области. Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов
На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.
Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.
"Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.
Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.