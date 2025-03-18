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Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье

Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье - 18.03.2025 Украина.ру

Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье

Подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ"). Информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo

2025-03-18T11:37

2025-03-18T11:37

2025-03-18T11:37

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"ахмат"

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Авторы "РВ" уточнили, что активизация противника наблюдается с 8 утра у границы Краснояружского района области, силы, намеревавшиеся совершить прорыв, вышли из Сумской области. Известно, что российские военные уже уничтожили танк ВСУ и несколько единиц другой бронетехники.Ранее ряд экспертов отмечали, что курская авантюра нужна была киевскому режиму как переговорный козырь, однако Украина его лишилась. Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в регионе остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые в ближайшее время будут погашены. Он также уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил."Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.

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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, семен пегов, вооруженные силы украины, new york times, "ахмат"