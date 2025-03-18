Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье - 18.03.2025 Украина.ру
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Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье
Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье - 18.03.2025 Украина.ру
Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье
Подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ"). Информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo
2025-03-18T11:37
2025-03-18T11:37
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владимир путин
дональд трамп
семен пегов
вооруженные силы украины
new york times
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Авторы "РВ" уточнили, что активизация противника наблюдается с 8 утра у границы Краснояружского района области, силы, намеревавшиеся совершить прорыв, вышли из Сумской области. Известно, что российские военные уже уничтожили танк ВСУ и несколько единиц другой бронетехники.Ранее ряд экспертов отмечали, что курская авантюра нужна была киевскому режиму как переговорный козырь, однако Украина его лишилась. Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в регионе остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые в ближайшее время будут погашены. Он также уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил."Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, семен пегов, вооруженные силы украины, new york times, "ахмат"
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Семен Пегов, Вооруженные силы Украины, New York Times, "Ахмат"

Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье

11:37 18.03.2025
 
© Телеграм-канал "Официальный Гладков"Украинские БПЛА атаковали Белгородская область
Украинские БПЛА атаковали Белгородская область
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Подразделения ВСУ развивают атаку у границ Белгородской области. Об этом 18 марта сообщил телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ("РВ"). Информацию подтвердил и военкор Семен Пегов в своем канале Wargonzo
"Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области, граница с которой находится неподалеку. На данный момент известно об активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон. Также поступает информация о том, что помимо пехоты ВСУ задействовали тяжелую бронетехнику, в том числе - машины разминирования. На данный момент успехов украинцам добиться не удалось. По силам противника наносится огневое поражение. Каких-либо прорывов не допущено", - уточнил Пегов.
Авторы "РВ" уточнили, что активизация противника наблюдается с 8 утра у границы Краснояружского района области, силы, намеревавшиеся совершить прорыв, вышли из Сумской области. Известно, что российские военные уже уничтожили танк ВСУ и несколько единиц другой бронетехники.
Ранее ряд экспертов отмечали, что курская авантюра нужна была киевскому режиму как переговорный козырь, однако Украина его лишилась. Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что в регионе остались лишь небольшие очаги сопротивления, которые в ближайшее время будут погашены. Он также уточнил, что ВС РФ продолжают продвижение, и часть российских вооруженных сил уже находятся в Сумской области.
Вчера, 15:11
"Сколько там тел нашего противника": Алаудинов назвал последние точки сопротивления ВСУ под Курском ВСУ продолжают сопротивление лишь в трех населенных пунктах в Курской области. Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия 1" рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов
На вторник, 18 марта, запланирован телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава США отметил, что этот диалог будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", и многие элементы финального соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать.
Глава США оценил готовность России на 30-дневное перемирие с Украиной словами: "Они согласятся", а также подчеркнул, что "смог убедить" Москву не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.
"Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было", - заявил Трамп.
Тем временем, в Киеве выразили опасение, что американский лидер может согласиться на переход порта Одессы под российский контроль, уточнила американская газета New York Times, а американское издание Semafor уточнило, что США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта.
Американское издание New York Times уточнило, что Трамп преподносит беседу с Путиным как их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы: Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампСемен ПеговВооруженные силы УкраиныNew York Times"Ахмат"
 
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