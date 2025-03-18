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ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев
ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев - 18.03.2025 Украина.ру
ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев
ВСУ "устраивают беспредел" в отношении мирных жителей Харьковской области при отступлении с позиций. Об этом российским СМИ 18 марта сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, уточнив, что об этом свидетельствуют массовые захоронения гражданских, обнаруженные в Харьковской области
2025-03-18T10:11
2025-03-18T10:11
2025-03-18T10:11
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харьковская область
купянск
курская область
виталий ганчев
андрей марочко
алексей самойлов
вооруженные силы украины
"ахмат"
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Во вторник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ выводит свою группировку из-под Волчанска Харьковской области, отправляя на другие участки фронта. А накануне Ганчев рассказал СМИ о взятии харьковского Купянска в клещи российскими военными."То, что мы сейчас наблюдаем - наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол. До Купянска осталось около семи километров", - сказал он.Террористический "почерк" у ВСУ везде одинаковый: во вторник также стало известно о том, что у одного из домов Русского Поречного в Курской области бойцы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" обнаружили могилу мирной жительницы, которая была похоронена в огороде. Обстоятельства ее гибели пока не выяснены, известно лишь, что этот и ряд соседних домов занимали ВСУ.Накануне опознали тело другой мирной жительницы Курской области - беременной Нины Кузнецовой - ее украинские военные полгода назад расстреляли в Судже: Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.Актуальное интервью по теме: Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, купянск, курская область, виталий ганчев, андрей марочко, алексей самойлов, вооруженные силы украины, "ахмат"
Новости, Харьковская область, Купянск, Курская область, Виталий Ганчев, Андрей Марочко, Алексей Самойлов, Вооруженные силы Украины, "Ахмат"
ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев
ВСУ "устраивают беспредел" в отношении мирных жителей Харьковской области при отступлении с позиций. Об этом российским СМИ 18 марта сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, уточнив, что об этом свидетельствуют массовые захоронения гражданских, обнаруженные в Харьковской области