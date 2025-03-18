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ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев

ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев - 18.03.2025 Украина.ру

ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев

ВСУ "устраивают беспредел" в отношении мирных жителей Харьковской области при отступлении с позиций. Об этом российским СМИ 18 марта сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, уточнив, что об этом свидетельствуют массовые захоронения гражданских, обнаруженные в Харьковской области

2025-03-18T10:11

2025-03-18T10:11

2025-03-18T10:11

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вооруженные силы украины

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Во вторник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ выводит свою группировку из-под Волчанска Харьковской области, отправляя на другие участки фронта. А накануне Ганчев рассказал СМИ о взятии харьковского Купянска в клещи российскими военными."То, что мы сейчас наблюдаем - наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол. До Купянска осталось около семи километров", - сказал он.Террористический "почерк" у ВСУ везде одинаковый: во вторник также стало известно о том, что у одного из домов Русского Поречного в Курской области бойцы спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" обнаружили могилу мирной жительницы, которая была похоронена в огороде. Обстоятельства ее гибели пока не выяснены, известно лишь, что этот и ряд соседних домов занимали ВСУ.Накануне опознали тело другой мирной жительницы Курской области - беременной Нины Кузнецовой - ее украинские военные полгода назад расстреляли в Судже: Спустя полгода: убитую в Судже беременную опознали по кольцу и татуировке с цветами.Актуальное интервью по теме: Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском.

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новости, харьковская область, купянск, курская область, виталий ганчев, андрей марочко, алексей самойлов, вооруженные силы украины, "ахмат"