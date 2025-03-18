https://ukraina.ru/20250318/1061864282.html

Хроника энергетические войны. Европа готова получать газ из РФ, а Хорватия претендует на сербский НПЗ

Хроника энергетические войны. Европа готова получать газ из РФ, а Хорватия претендует на сербский НПЗ - 18.03.2025 Украина.ру

Хроника энергетические войны. Европа готова получать газ из РФ, а Хорватия претендует на сербский НПЗ

Хорватия, воспользовавшись американскими санкциями против "Газпром нефти", хочет выкупить принадлежащий российской компании мажоритарный пакет акций нефтяной компании NIS в Сербии.

2025-03-18T07:17

2025-03-18T07:17

2025-03-18T07:17

хроника энергетической войны

европа

россия

хорватия

владимир путин

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дональд трамп

газпром

нпз

ес

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Украина и ЕС готовы к возвращению российского газа в ЕвропуУкраина открыта для смягчения санкций против России в рамках мирного соглашения, заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в интервью брюссельскому изданию POLITICO, опубликованном 17 марта."У России большой потенциал, особенно энергетические ресурсы, и было бы, наверное, глупо не попытаться его использовать… Если Россия в какой-то момент вернётся к более или менее нормальной политике по отношению к своим партнерам и, самое главное, соседям, я не думаю, что её следует исключать из конкурентных рынков", – считает Власюк. Европейские и российские комментаторы восприняли подобные заявления как готовность Киева, в частности, возобновить транзит российского газа в Европу.Примечательно, что интервью Власюка появилось через два дня после того, как американское агентство Bloomberg опубликовало большой материал о том, что Европа готова к возвращению российского трубопроводного газа на свой рынок.Агентство процитировало слова президента России Владимира Путина на брифинге 13 марта в Москве: "Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетической сфере, то газопровод для Европы может быть обеспечен. И это будет выгодно Европе, поскольку она получит дешевый российский газ"."Именно "дешевизна", о которой упоминает Путин, может убедить некоторые страны Европы забыть о своих геополитических опасениях. ЕС добился значительных успехов в сдерживании своего аппетита к российскому газу после более чем пяти десятилетий чрезмерной зависимости от него, но продолжающееся ценовое давление может проверить решимость блока", – сказано в материале.Спустя три года после тяжелого энергетического кризиса европейцы всё ещё платят за газ больше. А в крупнейшей экономике ЕС, Германии, некоторые промышленные предприятия надеются на возвращение российских поставок, поскольку высокие цены на энергоносители сказываются на их способности конкурировать с производителями за рубежом. Страны Восточной Европы, которые раньше полагались на советские газовые потоки, особенно Словакия, также настаивают на возвращении объемов российских поставок.Кроме того, в текущем году после холодной зимы и снижения выработки энергии на ветряных электростанциях в Европе быстрее исчерпались запасы газа. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 15 марта 2025-го подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС были заполнены на 35,01%, в них находилось 37,87 млрд кубометров газа. С начала текущего осенне-зимнего периода из ПХГ в ЕС отобрано 65,33 млрд кубометров газа. Таким образом, странам Евросоюза предстоит сложный и дорогостоящий сезон пополнения запасов до начала следующей зимы, и любое значительное увеличение поставок газа на напряженном рынке принесет столь необходимое облегчение, отмечает Bloomberg.Ключевым моментом здесь является потенциал для потепления отношений между США и Россией. Российские и европейские официальные лица говорят, что США изучают возможности сотрудничества с российским государственным газовым гигантом "Газпром" в рамках глобальных проектов. "Газпром" заинтересован в том, чтобы США помогли возобновить использование газопровода "Северный поток" между Россией и Германией, рассказали Bloomberg люди, знакомые с вопросом.До начала конфликта на Украине Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европе, обеспечивая около 40% спроса в регионе и поставляя топливо по нескольким трубопроводам в более чем 20 стран. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году эта доля снизилась примерно до 14%. Большинство европейских покупателей обратились к альтернативным источникам или нашли способы использовать меньше газа.РФ по-прежнему является одним из основных источников газа для Европы благодаря поставкам сжиженного природного газа, которые даже выросли с 2022 года. Но с точки зрения трубопроводных потоков Россия сейчас поставляет лишь малую часть того, что было раньше, поскольку в рабочем состоянии остается только один маршрут – одна ветка трубопровода "Турецкий поток", по которому газ поступает в Венгрию, Сербию и Словакию через Турцию и по дну Черного моря.В агентстве отметили, что поставки по уцелевшей ветке "Северного потока – 2" (СП-2) через Германию или газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польши, столкнутся с политическим проблемами (а в первом случае ещё и с техническими, поскольку последние технические испытания СП-2 проводились более трех лет назад).Зато существует возможность возобновления транзита российского газа в Европу через Украину. Хотя этот вариант может оказаться выигрышным для обеих сторон – увеличить выручку "Газпрома" и вернуть Украине доходы от транзита – переговоры между российским газовым гигантом и его украинским партнёром "Нафтогазом" исторически были болезненными и долгими, напоминает Bloomberg.Кроме того, остается неясным, насколько сильно пострадала газовая сеть после того, как были активизированы боевые действия в Курской области, где находится ключевой трансграничный газовый пункт (речь о газоизмерительной станции "Суджа" – прим.)Хорватия хочет заполучить сербский НПЗ, воспользовавшись санкциями СШАХорватия заинтересована в покупке российской доли в сербской нефтяной компании Naftna industrija Srbije (NIS), которая попала под американские санкции. Об этом 17 марта сообщил хорватскому изданию Jutarnji list министр экономики Хорватии Анте Шушняр. По словам чиновника, покупателем могла бы стать компания Jadranski naftovod (JANAF), оператор нефтяного терминала и системы магистральных нефтепроводов в Хорватии. Именно по трубопроводу JANAF поступает нефть для НПЗ сербской компании.NIS является одной из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, развивая нефтедобычу, переработку и собственную электроэнергетику. Ключевым активом компании является нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Панчево мощностью 4,8 млн тонн нефти в год. Основным акционером NIS в 2008 году стала российская компания "Газпром нефть", которая провела масштабную модернизацию НПЗ Панчево, в результате которой глубина переработки нефти достигла 99,2%. Всего же "Газпром нефть" вложила в NIS более 3 миллиардов долларов.NIS – единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" – 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное – у миноритарных акционеров.10 января 2025 года уходящая администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против "Газпром нефти" и ряда её активов, в т. ч. NIS. О введении санкций было известно заранее, и руководство Сербии начало переговоры с США. Новый президент США Дональд Трамп санкции не отменил, однако 27 февраля их применение в отношении NIS было отложено на 30 дней, до 28 марта. Кроме того, рассчитывая на снятие санкций, "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций компании NIS.Сразу после введения санкций хорватская JANAF запросила для себя исключения, чтобы продолжать транспортировать нефть для NIS до конца 2026 года. Но о более серьезном участии JANAF в судьбе NIS тогда не сообщалось. Теперь же о планах приобретения стратегического предприятия в Сербии заговорили на уровне правительства Хорватии, которую сложно назвать дружественной для сербов страной."NIS придется избавиться от российской доли участия в своей структуре собственности. Я могу отметить, что у JANAF есть возможности, и она могла бы быть заинтересована в этой доле участия, если с обеих сторон будет понимание, более естественного бизнес-симбиоза не существует", – заявил министр экономики Хорватии, не назвав сумму, которую хорватская компания готова заплатить за российскую долю в NIS.Jutarnji list отмечает, что JANAF задействовал адвокатское бюро в Вашингтоне для представления интересов компании в Управлении по контролю за зарубежными активами Минфина США при осуществлении возможной сделки по NIS. Однако официальной информации от американской стороны по этому поводу нет. Комментарии со стороны "Газпром нефти" и сербских властей по состоянию на вечер 17 марта также отсутствуют.Терминал и система магистральных нефтепроводов JANAF созданы во времена Югославии для транспортировки нефти из порта Омишаль (остров Крк в Адриатическом море) на НПЗ в Хорватии и других странах Юго-Восточной и Центральной Европы – Словении, Сербии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Чехии и СловакииПри этом, несмотря на возможность прокачки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию, JANAF используется этими странами неохотно. Чехия, чьи НПЗ контролируются польской группой Orlen, пытается отказаться от российских поставок, но ставку делает не на JANAF, а на нефтепровод TAL, идущий из итальянского порта Триест.Венгерская группа MOL для своих НПЗ в Венгрии и Словакии предпочитает получать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" (компания получила исключение из-под эмбарго ЕС на поставки российской нефти). Кроме того, MOL не раз упрекала JANAF в установлении завышенных тарифов, отказе заключать контракты сроком более одного года и нестабильности поставок.В феврале 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пребывая с визитом в Белграде, заявил, что его страна вложит 320 миллионов евро в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее в Венгрию из России по нефтепроводу "Дружба". По словам министра, на строительство уйдёт три года. До того NIS будет почти полностью зависеть от поставок нефти по системе JANAF.Почему на Украине критически снижается количество денежных переводов из-за рубежа - в статье Василия Стоякина ""Де гроші?" Украина озабочена снижением объёмов переводов"

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европа, россия, хорватия, владимир путин, джо байден, дональд трамп, газпром, нпз, ес, северный поток, северный поток-2, эксклюзив