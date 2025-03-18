Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё - 18.03.2025 Украина.ру
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Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё - 18.03.2025 Украина.ру
Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
Российская сторона "не теряет надежды". Так прокомментировал тему ожидания Москвы от предстоящего во вторник телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о прекращении огня на Украине помощник президента РФ Юрий Ушаков
2025-03-18T10:44
2025-03-18T10:44
новости
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дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
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На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан. Однако Трамп все равно просит их помиловать.О чем планируют разговаривать лидеры двух стран - в материале Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
https://ukraina.ru/20250313/1061780536.html
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины

Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё

10:44 18.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
Международный форум Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Российская сторона "не теряет надежды". Так прокомментировал тему ожидания Москвы от предстоящего во вторник телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о прекращении огня на Украине помощник президента РФ Юрий Ушаков

"Уже неделя прошла с момента предложения (господина Трампа о 30-дневном перемирии. - Ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за всё! Но им надо говорить друг с другом", - сказал Ушаков, уточнив, что предыдущий и пока единственный разговор президентов двух стран состоялся 12 февраля.

13 марта, 16:41
Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет ТрампПредложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан. Однако Трамп все равно просит их помиловать.
14 марта, 12:39
Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огоньВладимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера о том, что Россия готова к временному прекращению огня на Украине. Главарь киевского режима назвал решение Москвы "предсказуемыми" и "манипулятивным", заявив, что якобы Россия де-факто нацелена на отказ от "режима тишины"
О чем планируют разговаривать лидеры двух стран - в материале Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
10:57Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже
10:44Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
10:33"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет
10:11ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев
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