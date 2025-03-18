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Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё

Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё - 18.03.2025 Украина.ру

Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё

Российская сторона "не теряет надежды". Так прокомментировал тему ожидания Москвы от предстоящего во вторник телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о прекращении огня на Украине помощник президента РФ Юрий Ушаков

2025-03-18T10:44

2025-03-18T10:44

2025-03-18T10:44

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На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан. Однако Трамп все равно просит их помиловать.О чем планируют разговаривать лидеры двух стран - в материале Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины