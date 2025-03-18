Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
Российская сторона "не теряет надежды". Так прокомментировал тему ожидания Москвы от предстоящего во вторник телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о прекращении огня на Украине помощник президента РФ Юрий Ушаков
"Уже неделя прошла с момента предложения (господина Трампа о 30-дневном перемирии. - Ред.). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников ВСУ на российскую территорию. И потом еще одну атаку. Но мы не теряем надежды! Цепляемся за всё! Но им надо говорить друг с другом", - сказал Ушаков, уточнив, что предыдущий и пока единственный разговор президентов двух стран состоялся 12 февраля.
13 марта, 16:41Немирный пиар США: Ушаков напомнил о мнении России, Асафов объяснил, чего хочет ТрампПредложение о временном перемирии на Украине на 30 дней, сформулированное американской и украинской сторонами - уловка , которую пытаются использовать, чтобы дать передышку ВСУ перед новой волной эскалации конфликта. Договоренности должны учитывать и российскую позицию. Об этом в эфире Первого заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
На прошлой неделе делегации США и Украины договорились в Саудовской Аравии о прекращении огня на 30 дней. Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую Вашингтоном инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть, например, судьбу украинских подразделений в Курской области после того, как они совершили там массу зверских преступлений против мирных граждан. Однако Трамп все равно просит их помиловать.
14 марта, 12:39Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огоньВладимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера о том, что Россия готова к временному прекращению огня на Украине. Главарь киевского режима назвал решение Москвы "предсказуемыми" и "манипулятивным", заявив, что якобы Россия де-факто нацелена на отказ от "режима тишины"
О чем планируют разговаривать лидеры двух стран - в материале Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа.