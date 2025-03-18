Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
© kam.lt
© kam.lt
Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявила 18 марта о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сказано в публикации на сайте Минобороны Литвы.
"Военные угрозы государствам, граничащим с Белоруссией и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран", - сказано в разъяснениях литовского министерства.
Решению министров обороны Польши и прибалтийских постсоветских республик предшествовали интенсивные обсуждения. Они единогласно рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конвенции.
"Литва ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2003 году. С тех пор оценка угроз кардинально изменилась, обстановка в сфере безопасности изменилась в худшую сторону, и поэтому ранее принятые дополнительные правовые обязательства ограничивают возможности и выбор Литвы в деле защиты государства", - сказано в публикации Минобороны Литвы.
Решение о выходе из конвенции может быть утверждено президентом и парламентом (сеймом) Литвы.
"Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации. Мы хотим обеспечить общие принципы в достижении максимально эффективной защиты наших границ. Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют разместить войска на нашей территории. Я благодарна за их конструктивный подход к нашей деликатной ситуации", — заявила глава литовского министерства Довиле Шакалене.
В министерстве отметили также, что противопехотные мины являются эффективным и относительно дешевым средством обороны, позволяющим нарушить передвижение пехоты противника в пешем порядке и создать прочную и стойкую линию обороны.
Среди факторов, повлиявших на решение о выходе Литвы из Оттавской конвенции, к которой присоединились 163 государства, названа специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины.
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