https://ukraina.ru/20250318/1061868512.html

Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - 18.03.2025 Украина.ру

Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявила 18 марта о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сказано в публикации на сайте Минобороны Литвы.

2025-03-18T11:42

2025-03-18T11:42

2025-03-18T11:42

литва

польша

россия

минобороны

мины

сво

русофобия

нато

постсоветское пространство

конвенция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061868324_0:78:825:542_1920x0_80_0_0_a13a6de46bc26350150ad8c7fc3afdfe.jpg

"Военные угрозы государствам, граничащим с Белоруссией и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран", - сказано в разъяснениях литовского министерства.Решению министров обороны Польши и прибалтийских постсоветских республик предшествовали интенсивные обсуждения. Они единогласно рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конвенции.Решение о выходе из конвенции может быть утверждено президентом и парламентом (сеймом) Литвы.В министерстве отметили также, что противопехотные мины являются эффективным и относительно дешевым средством обороны, позволяющим нарушить передвижение пехоты противника в пешем порядке и создать прочную и стойкую линию обороны.Среди факторов, повлиявших на решение о выходе Литвы из Оттавской конвенции, к которой присоединились 163 государства, названа специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины.Ранее Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой Также сообщалось, что Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов

https://ukraina.ru/20250317/1061860519.html

литва

польша

россия

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

литва, польша, россия, минобороны, мины, сво, русофобия, нато, постсоветское пространство, конвенция, прибалтика