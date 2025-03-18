Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - 18.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250318/1061868512.html
Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - 18.03.2025 Украина.ру
Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявила 18 марта о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сказано в публикации на сайте Минобороны Литвы.
2025-03-18T11:42
2025-03-18T11:42
литва
польша
россия
минобороны
мины
сво
русофобия
нато
постсоветское пространство
конвенция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061868324_0:78:825:542_1920x0_80_0_0_a13a6de46bc26350150ad8c7fc3afdfe.jpg
"Военные угрозы государствам, граничащим с Белоруссией и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран", - сказано в разъяснениях литовского министерства.Решению министров обороны Польши и прибалтийских постсоветских республик предшествовали интенсивные обсуждения. Они единогласно рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конвенции.Решение о выходе из конвенции может быть утверждено президентом и парламентом (сеймом) Литвы.В министерстве отметили также, что противопехотные мины являются эффективным и относительно дешевым средством обороны, позволяющим нарушить передвижение пехоты противника в пешем порядке и создать прочную и стойкую линию обороны.Среди факторов, повлиявших на решение о выходе Литвы из Оттавской конвенции, к которой присоединились 163 государства, названа специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины.Ранее Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой Также сообщалось, что Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов
https://ukraina.ru/20250317/1061860519.html
литва
польша
россия
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061868324_0:0:733:550_1920x0_80_0_0_950075ef18ec5ffb6c8cd9621876d971.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
литва, польша, россия, минобороны, мины, сво, русофобия, нато, постсоветское пространство, конвенция, прибалтика
Литва, Польша, Россия, Минобороны, мины, СВО, Русофобия, НАТО, постсоветское пространство, конвенция, Прибалтика

Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

11:42 18.03.2025
 
© kam.lt
© kam.lt
Читать в
ДзенTelegram
Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявила 18 марта о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сказано в публикации на сайте Минобороны Литвы.
"Военные угрозы государствам, граничащим с Белоруссией и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран", - сказано в разъяснениях литовского министерства.
Решению министров обороны Польши и прибалтийских постсоветских республик предшествовали интенсивные обсуждения. Они единогласно рекомендовали своим правительствам выйти из Оттавской конвенции.
"Литва ратифицировала Оттавскую конвенцию в 2003 году. С тех пор оценка угроз кардинально изменилась, обстановка в сфере безопасности изменилась в худшую сторону, и поэтому ранее принятые дополнительные правовые обязательства ограничивают возможности и выбор Литвы в деле защиты государства", - сказано в публикации Минобороны Литвы.
Решение о выходе из конвенции может быть утверждено президентом и парламентом (сеймом) Литвы.
"Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации. Мы хотим обеспечить общие принципы в достижении максимально эффективной защиты наших границ. Мы также обсудили нашу позицию с союзниками, которые разместили или планируют разместить войска на нашей территории. Я благодарна за их конструктивный подход к нашей деликатной ситуации", — заявила глава литовского министерства Довиле Шакалене.
В министерстве отметили также, что противопехотные мины являются эффективным и относительно дешевым средством обороны, позволяющим нарушить передвижение пехоты противника в пешем порядке и создать прочную и стойкую линию обороны.
Техническое открытие магазина ИКЕА в Самаре - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 20:24
Литва обвинила украинцев в поджоге склада шведский фирмы в Вильнюсе по заданию спецслужб РоссииПрокуратура Литвы обвинила российскую разведку в организации поджога склада магазина IKEA в Вильнюсе с помощью граждан Украины. Об этом сообщают СМИ ЕС и Британии.
Среди факторов, повлиявших на решение о выходе Литвы из Оттавской конвенции, к которой присоединились 163 государства, названа специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины.
Ранее Захарова высмеяла доклад спецслужб Литвы, где Россию назвали главной угрозой
Также сообщалось, что Минобороны Украины сообщило о сумме закупки дронов
 
ЛитваПольшаРоссияМинобороныминыСВОРусофобияНАТОпостсоветское пространствоконвенцияПрибалтика
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Общественность добилась отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге
12:40Bild о разговоре Путина и Трампа: Европа "дрожит", Киев в обмороке от страха "попасть под поезд"
12:39Прибыль на крови. Почему Европа против мира на Украине
12:24Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков
12:19"К удивлению, это оказались женщины": стало известно об уничтожении "Скалы" ВСУ
12:10Сможет ли Украина воевать с Россией без помощи США и где должна остановиться наша армия — сенатор Басюк
12:02"После провала на курском направлении": Гончаренко* обнародовал инсайд о смене Сырского
11:57"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия
11:42Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
11:37Перед разговором Путина и Трампа: ВСУ активизировались в Белгородском приграничье
11:15Глава МИД Украины: по итогам переговоров Киев готов завершить конфликт в этом году
10:57Заработки в России - всё? Ургант зарегистрировал ИП в Париже
10:44Ушаков о переговорах Путина и Трампа: мы не теряем надежды и цепляемся за всё
10:33"Освободил" больше 30 агентов: Трамп лишил детей Байдена охраны за государственный счет
10:11ВСУ массово уничтожают харьковчан при отступлении - Ганчев
09:43Крым и одесский порт: что известно о предстоящем разговоре Путина и Трампа
09:23Главное за ночь 18 марта
09:00Трамп "берет слово" перед звонком Путину, бои под Курском дошли до границы. Главное на утро 18 марта
07:31Памяти Валентины Бузины
07:17Хроника энергетической войны. Европа готова получать газ из РФ, а Хорватия претендует на сербский НПЗ
Лента новостейМолния