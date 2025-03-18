Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском - 18.03.2025 Украина.ру
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Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском
Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском - 18.03.2025 Украина.ру
Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском
Мы не перережем в Сумской области крупных магистралей. Снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной. Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС.
2025-03-18T06:10
2025-03-18T06:10
интервью
сумская область
курская область
константиновка
владимир путин
александр лукашенко
вооруженные силы украины
"ахмат"
росгвардия
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.- Алексей Николаевич, в Курской области российская армия приближается к завершению операции по ликвидации плацдарма ВСУ. Каковы перспективы по продвижению ВС РФ в Сумской области?- Даже если мы забираем какую-то часть Сумской области, то в военном плане это большого преимущества нам не дает. Да, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, тем самым уменьшим возможность массовых ударов БПЛА по нашей территории. Не надо воспринимать мои слова цинично, потому что украинская сторона бьет по гражданским объектам, не нанося нам военного ущерба.В военном плане ВСУ не получает никаких преимуществ. Они не выводит из строя военную технику, личный состав, а только терроризируют наше население. Да, задача армии предотвратить это. Но я говорю про военный план, потому что идет война.Мы не перережем в Сумской области крупных магистралей. Снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной. Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС. Сумы немаленький город, бои за него потребуют большого расхода сил и средств, личному составу наших войск придется тяжело.Мы ведь большому счету осуществляем операцию не на уничтожение противника, а выдавливаем их из Курской области. Противник, несмотря на понесенные потери, способен к бою. Наши подразделения тоже все это время воевали, это не свежие подразделения. Этот фактор тоже надо учитывать.Поэтому мне представляется, что мы выдавим ВСУ в Сумскую область как можно глубже и создадим санитарную зону, о которой говорил президент, когда посещал Курскую область. Санитарную зону надо создавать на глубине не менее 50 километров. Это общее правило для того, чтобы исключить поражение артиллерийской техникой и РСЗО. В Липцах и Волчанске мы отодвинули линию фронта километров на 25, и это серьезно сказалось на обстрелах Белгорода.- Может ли быть переброшена группировка наших войск из Курской области на север Харьковской?- Под Харьковском направлением будем понимать Волчанск и Липцы. А Купянск, хотя и находится в Харьковской области, теме не менее одно из звеньев цепи, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман. Если бы мы обладали силами и средствами в большем объеме, то было логично обойти Константиновку с юга. И так же обойти Купянск, отрезать его от Харьковского направления, и идти вниз, на юг, на соединение с частями, которые будут выходить в тыл Константиновке. Но вряд ли нам хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку приходилось штурмовать в лоб, потому что нам не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров. Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага.Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют.- Но ведь и создание санитарного кордона тоже отвлечет часть наших войск от других направлений.- О санитарном кордоне Владимир Путина заявил на командном пункте группировки, которая действует в Курской области. А во время визита в Москву Александр Лукашенко говорит о том, что Союзное государство начинает переходить к совместным парламентским электоральным процессам.Судя по карте, белорусско-украинская граница по протяженности составляет 600 километров. Ну смотрим наверх на карту и видим, что у Белоруссии. И у нас, начиная от Черниговской области до Луганской Народной Республики, тоже почти 600 километров.Видимо, и белорусской стороне необходимо будет участвовать в этих процессах, что намного облегчит и нам решение задачи. Все же прикрытие границы не связано с большой военной активностью, штурмовые бригады там не понадобятся. Там будут созданы, инженерно-технические оборонительные сооружения.А боевые подразделения предназначены для атакующих штурмовых действий, как наши десантники, морпехи, "Ахмат" будут передислоцированы на другие участки. Могут остаться силы специальных операций и нашей Росгвардии для решения задач по зачистке в лесисто-болотистой местности.Также о перспективах боевых действий в Сумской области Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
https://ukraina.ru/20250316/1061801249.html
https://ukraina.ru/20250317/1061813464.html
сумская область
курская область
константиновка
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сумская область, курская область, константиновка, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины, "ахмат", росгвардия
Интервью, Сумская область, Курская область, Константиновка, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", Росгвардия

Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском

06:10 18.03.2025
 
© Игорь Старков/ Пресс-центр НовороссияАлексей Николаевич Самойлов интервью
Алексей Николаевич Самойлов интервью
© Игорь Старков/ Пресс-центр Новороссия
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Мы не перережем в Сумской области крупных магистралей. Снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной. Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
- Алексей Николаевич, в Курской области российская армия приближается к завершению операции по ликвидации плацдарма ВСУ. Каковы перспективы по продвижению ВС РФ в Сумской области?
- Даже если мы забираем какую-то часть Сумской области, то в военном плане это большого преимущества нам не дает. Да, мы создадим зону безопасности, отдалим линию фронта, тем самым уменьшим возможность массовых ударов БПЛА по нашей территории. Не надо воспринимать мои слова цинично, потому что украинская сторона бьет по гражданским объектам, не нанося нам военного ущерба.
В военном плане ВСУ не получает никаких преимуществ. Они не выводит из строя военную технику, личный состав, а только терроризируют наше население. Да, задача армии предотвратить это. Но я говорю про военный план, потому что идет война.
Мы не перережем в Сумской области крупных магистралей. Снабжение Харькова идет совсем по другой ветке, железнодорожной и автомобильной. Сумская область, как мешок, представляет собой отдельный район. Поэтому если мы и зайдем в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так примерно в 30 километрах от ЛБС. Сумы немаленький город, бои за него потребуют большого расхода сил и средств, личному составу наших войск придется тяжело.
Мы ведь большому счету осуществляем операцию не на уничтожение противника, а выдавливаем их из Курской области. Противник, несмотря на понесенные потери, способен к бою. Наши подразделения тоже все это время воевали, это не свежие подразделения. Этот фактор тоже надо учитывать.
Виктор Кутырь интервью
16 марта, 07:00
Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую ПисаревкуТрамп правильно сказал, что все играют в покер. В этой игре победит тот, у кого лучше карты и кто сможет просидеть с покер-фейсом. У Украины козырей нет совсем. А у нас для игры с американцами карты намного лучше, чем были еще недавно, считает ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Поэтому мне представляется, что мы выдавим ВСУ в Сумскую область как можно глубже и создадим санитарную зону, о которой говорил президент, когда посещал Курскую область. Санитарную зону надо создавать на глубине не менее 50 километров. Это общее правило для того, чтобы исключить поражение артиллерийской техникой и РСЗО. В Липцах и Волчанске мы отодвинули линию фронта километров на 25, и это серьезно сказалось на обстрелах Белгорода.
- Может ли быть переброшена группировка наших войск из Курской области на север Харьковской?
- Под Харьковском направлением будем понимать Волчанск и Липцы. А Купянск, хотя и находится в Харьковской области, теме не менее одно из звеньев цепи, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман. Если бы мы обладали силами и средствами в большем объеме, то было логично обойти Константиновку с юга.
И так же обойти Купянск, отрезать его от Харьковского направления, и идти вниз, на юг, на соединение с частями, которые будут выходить в тыл Константиновке. Но вряд ли нам хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку приходилось штурмовать в лоб, потому что нам не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров. Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага.
Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Вчера, 07:00
Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальшеСовпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие.
- Но ведь и создание санитарного кордона тоже отвлечет часть наших войск от других направлений.
- О санитарном кордоне Владимир Путина заявил на командном пункте группировки, которая действует в Курской области. А во время визита в Москву Александр Лукашенко говорит о том, что Союзное государство начинает переходить к совместным парламентским электоральным процессам.
Судя по карте, белорусско-украинская граница по протяженности составляет 600 километров. Ну смотрим наверх на карту и видим, что у Белоруссии. И у нас, начиная от Черниговской области до Луганской Народной Республики, тоже почти 600 километров.
Видимо, и белорусской стороне необходимо будет участвовать в этих процессах, что намного облегчит и нам решение задачи. Все же прикрытие границы не связано с большой военной активностью, штурмовые бригады там не понадобятся. Там будут созданы, инженерно-технические оборонительные сооружения.
А боевые подразделения предназначены для атакующих штурмовых действий, как наши десантники, морпехи, "Ахмат" будут передислоцированы на другие участки. Могут остаться силы специальных операций и нашей Росгвардии для решения задач по зачистке в лесисто-болотистой местности.
Также о перспективах боевых действий в Сумской области Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
 
ИнтервьюСумская областьКурская областьКонстантиновкаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины"Ахмат"Росгвардия
 
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