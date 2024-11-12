В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы в США были сфальсифицированы — американист
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Уже с 2016 года было ясно, что Трамп побеждает в честных выборах. В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы были сфальсифицированы. Сейчас Трамп победил не только в ключевых штатах, но и опередил Харрис на 5 миллионов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
В ходе президентской кампании, в которой победил Дональд Трамп у американских демократов сломалось все. Замена действующего президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис расколола весь лагерь. "Обамовский клан" вообще счел, что его кинули, сообщил политолог.
"А, во-вторых, губернаторам не понравилось, что бюрократические выскочки, заручившись поддержкой клана Клинтонов, попытались все решить самостоятельно. Поэтому политический класс наказал выскочек. При этом все понимают неизбежность гражданского конфликта", — отметил американист.
По мнению эксперта, уже с 2016 года было ясно, что Трамп побеждает в честных выборах. В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы были сфальсифицированы. Сейчас Трамп победил не только в ключевых штатах, но и опередил Харрис на 5 миллионов в общенациональном зачете, указал Дробницкий.
"Это означает, что трампизм на подъеме. В 2020-м его попытались свалить, но произошел раздрай в стане демократов, а потом бюрократы попытались осуществить революцию менеджеров. Теперь им указали на их место", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.ру
Также про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
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