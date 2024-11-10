https://ukraina.ru/20241110/1058758570.html

Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США

Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США - 10.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США

Чтобы устроить надежный мир, нужно ликвидировать нацистский режим, который выкармливал Госдеп США. А для этого нужно уволить две трети персонала Госдепа. А для этого нужно выиграть суды, или арестовать там всех, а это все растянется на полгода. И пока Трамп Pax Americana не реформирует, никакого мира не будет.

2024-11-10T08:30

2024-11-10T08:30

2024-11-10T08:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.- Дмитрий Олегович, что сломалось у демократов в ходе президентской кампании, в которой победил Дональд Трамп?- Сломалось у них все. Замена Байдена на Харрис расколола весь лагерь. Обамовский клан счел, что его кинули. А, во-вторых, губернаторам не понравилось, что бюрократические выскочки, заручившись поддержкой клана Клинтонов, попытались все решить самостоятельно. Поэтому политический класс наказал выскочек. При этом все понимают неизбежность гражданского конфликта.С 2016 года было ясно, что Трамп побеждает в честных выборах. В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы были сфальсифицированы. Сейчас он победил не только в ключевых штатах, но и опередил Харрис на 5 миллионов в общенациональном зачете. Это означает, что трампизм на подъеме. В 2020-м его попытались свалить, но произошел раздрай в стане демократов, а потом бюрократы попытались осуществить революцию менеджеров. Теперь им указали на их место.Губернаторы демократических штатов, которые радостно накидывали на выборах 2020 года, отказались это делать. И Трамп победил, причем в тех избирательных округах, где считалось, что правят только демократы. Обама и лояльные ему губернаторы Среднего Запада сказали, что не отдадут власть в руки бюрократов, потому что следующими будут они.Когда цифровики и банкиры пошли на поклон к Трампу, а демократическая пресса стала играть в нейтральность, стало ясно, что никто бюрократическую шайку, которая выдвинула Харрис, поддерживать не будет. Теперь стоит вопрос, кто возглавит сопротивление, как они будут готовиться к неповиновению. Уже телодвижения начались.- Уже губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что будет сопротивляться незаконным требованиям Трампа.- Он говорил, что не будет подчиняться федеральному центру там, где ему не нравится. Штат Нью-Йорк, как под копирку, заявил то же самое. Так что два центра сопротивления уже есть. Но это пока только проба пера. Я уже говорил, что среди тех, кто не победит на выборах, начнется ползучее сопротивление. То, что Ньюсом пишет мы Соединенные, а потом большими буквами ГОСУДАРСТВА Америки, говорит о том, что демократы будут использовать права штатов, с которыми ранее боролись.Гражданский конфликт будет гибридным, сложным и начнется с неподчинения. А неподчинение уже заявлено. Следующий этап сопротивления — это сопротивление федерального госаппарата. Он сплошь либеральный. Но люди, которых Трамп приводит с собой, будут его жестко мять. Это будет борьба с крайне непредсказуемым результатом.Не денежные мешки, не бюрократия и не некая закулиса правят в США, а именно политический класс. И он, тут марксисты должны обрадоваться, свои классовые интересы блюдет очень жестко. Даже если им это стоит проигрыша президентских выборов, они никого, кроме себя, к власти не допустят.Можно очень долго самим себе врать о том, что Трамп выигрывает только за счет архаичной системы выборщиков, но когда он на пять миллионов голосов получает больше, чем кандидат демократов, очевидно, что в Америке трампизм на подъеме, и даже еще не на пике.- Накануне Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. Содержала ли его речь какие-либо послания новой администрации США?- Нет. Он говорил о том, как строить будущее. Не о том, как защититься от злобного американского империализма, как выжить в условиях, когда запад от нас отвернулся. На десятилетия вперед продумывалось будущее человечества. Принципы мироустройства, куда будет развиваться наука и технологии, как это совмещать с человеческой природой и нравственными ценностями. В этом смысле позвонит Трамп или не позвонит, для нас не главное. Путин сказал, что он открыт для контактов. У нас есть план, у нас есть программа, у нас есть будущее.Было продемонстрировано: вы, ребята, разбирайтесь там и звоните, если что, я трубку возьму. Но не более того. Вряд ли это будет так воспринято в американской прессе, они попытаются яркие акценты расставить. У них до сих пор есть иллюзия, что они центр мира. Но речь Путина была для другого мира, не для Запада.Я глубоко убежден, что Владимир Путин снимет трубку, если будут звонить лидеры любых государств. Будет ли это Республика Мали или США не особенно важно. Россия открытая страна. Но пока в США и на Западе не пройдет жесточайший кризис, не будет решен вопрос о власти, экономике и финансах, с ними договариваться не о чем.США никогда не выполняли свои договорённости, но, по крайней мере, договариваясь с ними можно было быть уверенными, что пока им это выгодно, они эти договорённости будут соблюдать. Но сейчас совершенно неясно, что им выгодно, а что нет.- Неясно, каких шагов ожидать от новой администрации на украинском направлении.- Очень даже понятно. Они начнут резвые контакты, которые будут начинаться со слов: пришли разумные ребята. Давайте поговорим о том, что можно сделать. Скорее всего, даже телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Но в ходе работы этих рабочих групп выяснится несколько интересных вещей.Во-первых, никакого "плана Вэнса" (кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс в одном из интервью заявил, что мирное урегулирование по версии Трампа может подразумевать под собой демилитаризованную зону по нынешней линии боевых действий – ред.) нет, но есть ощущение, что можно остановить войну быстро. Но в ходе общения разного рода экспертов от Путина до Трампа выяснится, что все не так просто. И чтобы прекратить войну, нужно изменить Pax Americana. В том виде, в котором Pax Americana существует сейчас, он не дает возможности осуществить так называемый план Вэнса.Чтобы устроить надежный мир, нужно ликвидировать нацистский режим, который выкармливал Госдеп США. А для этого нужно уволить две трети персонала Госдепа. А для этого нужно выиграть суды, или арестовать там всех, а это все растянется на полгода. И пока Трамп Pax Americana не реформирует, никакого мира не будет.Этот вариант возможен не потому, что Трамп гениальный геополитик или дружит с Владимиром Путиным, а потому что в целях гражданской войны в США он может жестко кинуть Украину. Но исключительно в интересах внутренней борьбы. Но это крайне маловероятный сценарий.- А дадут ему политические кланы Америки возможность реформировать?- Поэтому гражданский конфликт. Конечно, они будут сопротивляться. Но без этого он не сможет выполнить свою внутреннюю программу, обязательства перед избирателями, частью политического класса, которая ему присягнула, элитными группировками, которые на него поставили.- Перед военно-промышленным комплексом США тоже?- ВПК находится в ужасном состоянии. И экономически, и с точки зрения политического влияния. Весь лоббизм ВПК гроша ломанного не стоит. По сравнению с Биби Нетаньяху ВПК — это детский сад. Лоббизм ВПК есть, но он ничтожен даже по сравнению с Саудовской Аравией. Сложная лоббистская система взаимодействует с политическим классом, религиозными настроениями, с общей экономической ситуацией, позицией Федерального резерва."Боинг" же не просто так умирает, это ведь тоже ВПК. И потом есть альтернативный ВПК в лице Илона Маска, и Джефф Безоз пытается к нему примазаться, который скажет: банкротьте всех ребят, они вас ни до Марса, ни до гиперзвука не доведут, а мы доведем.ВПК — это конкретные люди, которые в глазах политического класса не справились. "Локхид Мартин" и "Боинг" ни с космической, ни с военной программой не справились. А Илон Маск хотя бы с космической программой справляется.Мир объективно меняется. Почему Трамп президент США? Мир изменился. Если говорить о том, что у демократов пошло не так, они не поняли, что мир меняется. Это понимают Си Цзиньпин и Путин. И Трамп говорит, что с ними поладит. И Путин говорит: Дональд, ты звони. А там поглядим. Мы даже не в той ситуации, что в 2016 году. Мы в гораздо более независимой ситуации. Нам свои вопросы на своем заднем дворе нужно решать самостоятельно. Если это нужно будет объяснять Дональду Трампу, то Владимир Владимирович [Путин] и Сергей Викторович [Лавров] это сделают.Дональд Трамп и антироссийские санкции Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20241108/1058733462.html

https://ukraina.ru/20241108/1058743405.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, америка, запад, дональд трамп, владимир путин, камала харрис, впк, украина.ру