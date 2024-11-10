Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях - 10.11.2024 Украина.ру
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Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях
Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях - 10.11.2024 Украина.ру
Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях
Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, потому что задачи СВО все еще не решены
2024-11-10T07:50
2024-11-10T07:50
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владимир путин
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Он считает, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в полном тексте интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
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новости, киев, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали
Новости, Киев, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, детали

Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях

07:50 10.11.2024
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, потому что задачи СВО все еще не решены
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.
Он считает, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.
Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:
“Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь — это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца”.
Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:
“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"
Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.
Дональд Трамп
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Трампу придется первым сделать предложение РФ о переговорах по Украине -TimeПобедивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет должен сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине, считает американский журнал Time
В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,
“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.
Какое решение Путин может предложить Трампу — в полном тексте интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься
 
НовостиКиевУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы Украиныдетали
 
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