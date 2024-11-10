https://ukraina.ru/20241110/1058730001.html

Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях

Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях - 10.11.2024 Украина.ру

Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях

Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, потому что задачи СВО все еще не решены

2024-11-10T07:50

2024-11-10T07:50

2024-11-10T07:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Он считает, что Трампу нужно закрыть тему украинского конфликта до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек, добавил эксперт.Казаков предположил, как могут выглядеть ультиматумы для Путина и Зеленского от Трампа:Далее эксперт предположил, какой может быть ответ у Путина:“Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"Казаков отметил, что главная интрига заключается в следующем ответе Трампа. Потому что, по мнению эксперта, Трамп думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет, подчеркнул он.В ответ на это, по словам Казакова, Трамп может пригрозить дать Украине все оружие, кроме ядерного,“Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится”, — подвел итог размышлений эксперт.Какое решение Путин может предложить Трампу — в полном тексте интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься

https://ukraina.ru/20241108/1058723192.html

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новости, киев, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, детали