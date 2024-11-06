https://ukraina.ru/20241106/1058688719.html

Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься

Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься - 06.11.2024 Украина.ру

Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься

Тема заморозки конфликта на Украине после победы Трампа становится для Путина все более и более сложной. Тут – друзья назойливые, там – враги назойливые. На него сейчас давят со всех сторон. Кроме одной. Но она – решающая. Только мы с вами на него не давим.

2024-11-06T19:08

2024-11-06T19:08

2024-11-06T19:08

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Сами русские люди уверены, что мы должны довоевать эту недовоеванную нашими дедами войну, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Юрьевич, страны G-7 на фоне сообщений о якобы передислокации северокорейских военнослужащих на территорию России захотели принять меры против Москвы и Пхеньяна. Они всерьез рассчитывают нас таким образом запугать?- Нам нужно зеркалить эту историю.Иными словами, G-7 пытается нанести России какой-то ущерб за то, что на ее территории в соответствии со стратегическим договором между РФ и КНДР могут оказаться северокорейские солдаты. Зашибись. А ничего, что на территории Германии и Польши расположены войска США? А ничего, что позиционные районы ПРО в Польше и в Румынии не натовские, а непосредственно американские? Они там находятся на основании публичных договоров на законном основании. Чем войска США в Европе отличаются от военнослужащих КНДР в РФ? Ничем.- Я уже не говорю о кадровом военнослужащем США, которого ликвидировали в Брянской области.- Наши СМИ не обратили внимание на сообщение, что президент Чехии Петр Павел официально подписал указа о разрешении 60 чехам воевать на территории Украины против России. Это не отставники и не наемники. Речь идет о кадровых военнослужащих. Неважно, сколько их будет всего: 20, 60 или 5000. Важно, что это решение подписано президентом. Причем Словакия отказалась принимать аналогичное решение.- Это проверка реакции России?- Не знаю. Петр Павел производит впечатление умного генерала на президентском посту. Может быть, они берега потеряли и вообще не понимают, что делают. Может быть, им просто дают какие-то документы, а они их по инерции подписывают.На эту историю мы зеркально ответить не можем. Мы можем ответить только в других регионах. И мы можем принять конкретные рестрикции в отношении Германии, Польши, Румынии и Японии. "Окинава" - это американская база, не натовская. Это – не международные войска. Это войска одной страны на территории другой страны.Позиционные районы ПРО в Польше и в Румынии – это не натовские объекты. Это – национальная американская противоракетная оборона, которую обслуживают американские подразделения.- СМИ потом напишут: "Казаков рассказал, куда надо бахнуть без последствий".- А как иначе?Запад пытается предпринять против нас какие-то действия за то, что мы, как суверенное государство, подписали договор с другим суверенным государством, в соответствии с которым мы можем пригласить на свою территорию войска нашего союзника. Тут все законно, прозрачно и открыто. А если Запад с этим не согласен и хочет нас за это наказать, мы тоже можем принять против него определенные меры: как зеркальные, так и ассиметричные.В Румынии есть американские районы ПРО. Может, у Румынии порты на Дунае лишние? На мой взгляд, они точно лишние. Порты на Дунае – это один из транспортных коридоров поставки оружия на Украину через Рени, Киликию и Измаил. Там как-то раз пара беспилотников заблудилась и упала. Может, какой-нибудь нашей "ракете" заблудиться надо.Еще раз. Если против нас предпримут какие-то действия за союз с КНДР, надо отвечать ударом на удар.- Повлияет ли сезонный фактор на наступление наших войск?- Конечно, повлияет. Только не надо придавать этому глобальное значение.В прессе пишут, что будет распутица, и военные действия остановятся. Локальное воздействие на ход боевых действий погода оказывает. И сейчас наступила пересменка между твердой землей летом и твердой землей зимой.По боям в Курской области мы увидели, что влияние погоды в большой степени обусловлено системами вооружений, потому что для провокационного наскока, который устроил киевский режим, им нужны были скорости. Поэтому подавляющее большинство техники у них колесное.А у нас в основном гусеничная техника. Их колесная буксует и сваливается в кювет, а наша едет. Говорят, танки грязи не боятся. Хотя чернозема боится любая техника, там утонет все.Там, где мы двигаемся в донецких и запорожских степях, погода воздействия не окажет. Мы вообще-то с 2014 года по дорогам воюем. В 2014 году блокпосты стояли на дорогах, а вокруг поля, ходи, куда хочешь.Когда плохая погода, все дороги вокруг лесополос раскисают одинаково, поэтому воевали по дорогам тогда, воюют и сейчас.Как писал в журнале "Экономист" их бывший главком Залужный, войну выиграет тот, кто придумает новый порох. Так мы его и придумали. Это ФАБы. Мы авиационную бомбу сделали высокоточным оружием. От этого мозг сносит всем. Даже на Западе. Пусть ставят блокпосты на дорогах, потом надо будет просто яму объехать. Уже сам противник пишет, что ему на голову каждый месяц падает 600-700 ФАБов. А у нас их с советских времен конца-края не видно… Трехтонный ФАБ — это малый ядерный удар, куда уже больше.Так что погода на ход боевых действий влияние не окажет, как и выборы в США.Да, после победы Трампа для Владимира Путина проблем станет больше. Но ему не привыкать. Он Казань пережил. А ведь проблем от друзей бывает больше, чем от врагов. Я имею в виду назойливых друзей, которые приходят к вам и по-дружески говорят: "Давайте, миритесь". А нам это зачем?- Вы намекаете, что на саммите БРИКС в Казани китайцы, индийцы и бразильцы нас пытались склонить к заморозке конфликта?- Я очень опасался этого саммита. Это было даже не на полях, а в ядре этого мероприятия. И то, как оно прошло – блестящая победа нашей дипломатии. Друзей тоже иногда надо побеждать (смеется).Я на 150% уверен, что Китай, Индия, Бразилия и ЮАР настаивали на том, чтобы в Казани прошло отдельное мероприятие по Украине и хотели стать в ряд миротворцев. Потому я и говорю, что с друзьями иногда сложнее, чем с врагами. Врагу ты можешь дать по морде, чтобы он отстал. А друзьям приходится долго объяснять, что тебе это сейчас не нужно.И то, что отдельно никакого мероприятия по Украине не было, и то, что в итоговой декларации ей был посвящен всего один абзац – все это очень важно. Все подумали: "Да этот абзац ни о чем". Да там за каждую строчку месяцами борьба шла.Когда я сразу об этом сказал, мне ответили: "Да ну, фигня какая-то". А потом сам Лавров пояснил, что закрепление в декларации саммита БРИКС требования уважать все принципы устава ООН применительно к украинскому кризису, а не только предпочитаемый Западом принцип территориальной целостности, - одно из основных политических достижений мероприятия".Хочу пояснить. Территориальная целостность государства считается ценностью для ООН в том случае, если власти на этой территории представляют все население этой территории. А если есть часть населения, которую эти власти не представляют, у этой части есть право на самоопределение. Это ситуация Донбасса в мае 2014 года. 11-12 мая там проходит референдум, а 25 мая проходят выборы президента Украины, в которых Донбасс не участвовал. То есть киевские власти не представляли Донбасс.Это – наши правовые основания на территории бывшей Украины. Мы их в итоговую декларацию поставили. И все поставили под этим подписи.- Вы прогнозировали победу Трампа на выборах президента США. Он еще во время избирательной кампании дал обещание закончить украинский конфликт. Как он это может сделать?- Трампу нужно закрыть украинскую тему до 20 января, до вступления в должность. У него своих проблем хватает, ему не нужны чужие чемоданы без ручек. Он действительно может попытаться разрешить конфликт при помощи двойного ультиматума: Путину и Зеленскому.Трамп может позвонить Путину на следующей неделе и сказать: "Владимир, надо как-то заканчивать войну. Останавливайтесь там, где вы сейчас. Прекращайте огонь. С Киевом я сам разберусь. То, где вы находитесь – это все ваше. А по всему остальному будем вести переговоры". Я даже не уверен, что Путин дослушает до конца.Он скажет: "Дональд, а с какого перепугу мы должны останавливаться? У нас есть задачи СВО, которые надо решить. Я понимаю, вам надо сохранить лицо. А нам что делать?"- И как поступит Трамп в этой ситуации?- Вот это и есть главный вопрос.Трамп же думает: "Ну сейчас я позвоню, Путин обрадуется, и мы разойдемся". Но этого не будет.А если Трамп пригрозит дать Украине все оружие, кроме ядерного, Путин скажет: "Ну давай. Посмотрим, что вы там еще можете поставить. На поле боя, так на поле боя". И как поведет себя Трамп с его психотипом? Да он взбесится.- То есть мы успели обрести сильную позицию перед переговорами?- Нам эту позицию создают ребята на фронте.Повторюсь, тема заморозки конфликта становится для Путина все более и более сложной. Тут – друзья назойливые, там – враги назойливые. На него сейчас давят со всех сторон. Кроме одной. Но она – решающая. Только мы с вами на него не давим. Сами русские люди уверены, что мы должны довоевать эту недовоевонную нашими дедами войну.И благодаря этому Путин со своей стороны может предложить Трампу: "Зачем нам размениваться на эту Украину? Давайте проведем двусторонний саммит по вопросам евразийской безопасности, а украинский вопрос решим во время кофе-брейка. И сделаем мы его не на бегу. За полгода подготовимся и встретимся".Надеюсь, за это время мы решим цели и задачи СВО на поле боя.Это позволит Трампу не взбесится. Он же бизнесмен, который должен правильно оценивать свои возможности.

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https://ukraina.ru/20241106/1058660930.html

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Александр Порунов

интервью, россия, чехия, дональд трамп, вооруженные силы украины, александр казаков, кндр, сво, владимир путин, брикс, оон