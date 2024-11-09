https://ukraina.ru/20241109/1058669419.html

Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России

Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России - 09.11.2024 Украина.ру

Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России

Если формируется определенный консенсус вокруг Трампа, это значительно хуже, чем если бы продолжалась бы упорная борьба всех демократов против всех республиканцев

2024-11-09T07:30

2024-11-09T07:30

2024-11-09T07:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он рассказал, что до выборов президента США ставки букмекеров на Трампа превысили все разумные пределы: за Трампа было свыше 60 против почти 30 за Харрис. По словам эксперта, такие ставки могли быть только в том случае, если букмекеры знали, что внутри политической элиты сформировалось мнение, что Трампа поддерживает или будет поддерживать часть демократов.Он добавил, что если консенсус хотя бы половины демократов с республиканцами состоится окончательно, для России это будет проблема. Эксперт заметил, что в таком случае США на какое-то время решат свои внутренние проблемы.“А это резко усилит их внешнеполитические позиции. И самое главное, увеличит скоординированность их движений. И увеличит консолидацию их союзников. Потому что сейчас одни союзники ориентируются на одних, другие союзники ориентируются на других. А там все, там придется ориентироваться просто на Соединенные Штаты”, — пришел к выводу Ищенко.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox NewsОб этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России

https://ukraina.ru/20241106/1058668993.html

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новости, сша, россия, дональд трамп, камала харрис, ростислав ищенко, президент сша, детали