Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России
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Если формируется определенный консенсус вокруг Трампа, это значительно хуже, чем если бы продолжалась бы упорная борьба всех демократов против всех республиканцев
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он рассказал, что до выборов президента США ставки букмекеров на Трампа превысили все разумные пределы: за Трампа было свыше 60 против почти 30 за Харрис. По словам эксперта, такие ставки могли быть только в том случае, если букмекеры знали, что внутри политической элиты сформировалось мнение, что Трампа поддерживает или будет поддерживать часть демократов.
“Если формируется определенный консенсус вокруг Трампа, это значительно хуже, чем если бы продолжалась бы упорная борьба всех демократов против всех республиканцев. Они бы тогда были расколоты примерно пополам. Серьезно бы друг друга уравновешивали бы. Вынуждены были бы очень много внимания уделять внутренним проблемам своим, гражданскому противостоянию”, — объяснил Ищенко.
Он добавил, что если консенсус хотя бы половины демократов с республиканцами состоится окончательно, для России это будет проблема. Эксперт заметил, что в таком случае США на какое-то время решат свои внутренние проблемы.
“А это резко усилит их внешнеполитические позиции. И самое главное, увеличит скоординированность их движений. И увеличит консолидацию их союзников. Потому что сейчас одни союзники ориентируются на одних, другие союзники ориентируются на других. А там все, там придется ориентироваться просто на Соединенные Штаты”, — пришел к выводу Ищенко.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России