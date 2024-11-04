https://ukraina.ru/20241104/1058568173.html

Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России

Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России - 04.11.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России

В США есть люди, которые пытаются перенести центр тяжести военных действий в Тихий океан. Но я не знаю, что для нас лучше. Потому что война в Тихом океане тоже нас будет касаться, но там она примет явно большие масштабы. И я не знаю, прекратятся ли боевые действия на западном направлении, если США перенесут основные свои усилия в Тихий океан.

2024-11-04T07:00

2024-11-04T07:00

2024-11-04T07:00

интервью

украина

тихий океан

россия

владимир зеленский

дональд трамп

камала харрис

вооруженные силы украины

демократическая партия

верховная рада

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Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что оборона украинской армии в Донбассе посыпалась, что объясняется нехваткой боеприпасов и личного состава.- Ростислав Владимирович, насколько трагично сейчас положение ВСУ?- Еще в начале текущего года я писал, что тенденция к быстрому обрушению фронта появится после того, как мы выйдем на рубеж Покровск-Селидово-Курахово. Покровск ещё не занят, Курахово, очевидно, в ближайшем будущем падёт, Селидово уже занято. То есть процесс идёт, и он должен закончиться полным развалом украинского фронта. И ситуация для Украины ухудшается по всему фронту. От Купянска и до Работино, как минимум. А то и туда дальше, до Орехова. То есть практически везде наблюдается продвижение российских войск, везде оно идёт с ускорением.Падение Купянска прогнозируют к концу года, но если мы будем продвигаться такими темпами с ускорением, Купянск может пасть и через месяц, а может и через недели. Ускорение зависит от исчерпания сил обороняющихся украинских войск. А сил этих у них становится всё меньше и меньше. И мы видели историю с Авдеевкой, с последующим прорывом от Очеретино, с продвижением наших войск в прорыв на южном фланге.В районе Торецка и Часов Яра, в районе Купянска идут бои, то есть мы продвигаемся, и даже успешно продвигаемся. Но Украина пытается это продвижение остановить. То есть она рассчитывает, что силы наступающих иссякнут раньше, чем силы обороняющихся. Скорее всего, у неё ничего не получится.Уже после падения Покровска оборонять позиции на левом берегу для Украины бессмысленно. Потому что от Покровска открывается дорога через степь не только на Днепропетровск, но и в тыл Славянско-Краматорской агломерации, где у Украины до сих пор существует мощный оборонительный район. И дальше в тыл к Харьковской группировке войск.То есть после падения Покровска можно с юга наступать на север, постоянно заходя в тыл через голую степь, отрезая войска противника. Даже в этом случае фронт уже будет разваливаться. Может быть, не так быстро, как если бы прорыв произошел и на севере, и в центре тоже. Потому что, если наступление будет продолжаться только с юга, то Сырский теоретически имеет возможность, частичной рокировки резервов, переброски войск с севера на юг с целью на каком-то рубеже это наступление остановить.Хотя это практически бессмысленная затея, но попытку он может сделать. Поэтому пока что мы можем говорить о том, что у нас есть очень серьёзные успехи, что ВСУ близки к коллапсу, ну или к обрушению фронта, но коллапс полный еще не наступил.И пока ещё обороняющиеся делают всё для того, чтобы стабилизировать фронт. И вот эти вот поездки Зеленского, попытка получить "Томагавки", или даже не получить, а попытка убедить американцев использовать под прикрытием Украины ядерное оружие против России. Попытка набрать новое пушечное мясо в увеличенном количестве, которое сейчас предпринимается Зеленским. Всё это свидетельство агонии режима, но вот в этой агонии режим всё ещё пытается добиться какой-то стабилизации.Точно так же нацистский режим в 1945 году в Германии пытался добиться стабилизации фронта, надеялся на то, что силы наступающей армии советской истощатся раньше, чем силы обороняющегося вермахта.И под это дело создавались там и фольксштурм, там и так далее, для того, чтобы любой ценой насытить фронт войсками и остановить подвигающуюся советскую армию.И эти попытки были не так уж безобидны. Гимназист с фаустпатроном в городе – это потенциально подбитый танк. Но Красная армия, отлично подготовленная к штурмовым действиям, несла уже значительно меньшие потери, чем вермахт. Тем не менее эти потери были очень болезненны.Украина пытается, используя богатый опыт нацистских режимов, всеми силами стабилизировать фронт. И пока что, говорить о его падении, еще рано.Хотя это может случиться и сегодня вечером, и завтра утром, и послезавтра. То есть, практически шансов на удержание фронта практически не остается. Понятно, что какой-то там минимальный шанс есть всегда. Но это исчезающий малый шанс, стремящийся к нулю.- Зеленский прибегнул к легендарному в украинской политике методу - раздаче тысячи гривен. "Вовина тысяча" так называемая. Этот метод не особо работал у Юлии Тимошенко в 2009 году. А сейчас, с учетом инфляции выглядит просто смешно. Особенно с учетом того, что надо и данные свои обновить, и подтвердить пребывание на территории Украины. Зачем это нужно Зеленскому?- Этот метод работает всегда, просто не всем достается. Конечно, люди будут к этому делу относиться осторожнее, потому что можно погнаться за тысячью и угодить на фронт. Но ведь фраера губит жадность. И я думаю, что жадных там найдется предостаточно, которые не позволят этой тысяче проплыть мимо себя. И обязательно за ней каким-то образом пойдут.Большинство свои данные в ТЦК уже обновило. Точно так же и сейчас пойдут за этой тысячей, не все, но и не мало. Тысяча же нужна Зеленскому не для повышения своей популярности. Выборов у него не будет. Зачем ему популярность? Тысяча нужна именно для того, чтобы ускорить процесс набора. Там все делается для того, чтобы ускорить процесс набора. Чтобы облегчить ТЦК процесс ловли пушечного мяса.Еще недавно Зеленский требовал призвать миллион до конца года. Сейчас, правда, на Украине говорят о 160 тысячах. Они сейчас призывают не больше 20. То есть надо добиться четырехкратного увеличения. Потому что только пушечным мясом они могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше.Поскольку от ТЦК требуется сдача объема мяса, а не качества, мы отправляем всех подряд, по принципу, там дальше уже разберутся. А там дальше уже тоже всё равно, потому что там тоже командиры знают, что им надо просто забросить это мясо в окоп. Потому что пока оно сидит в окопе, по окопу будет стрелять артиллерия. А штурмовые действия начнутся после того, как артиллерия их убьёт в окопе или убьёт большую часть тех, кто сидит в этом окопе.Если постоянно загонять в окоп свежее пушечное мясо, можно оттянуть штурмовые действия российских войск. Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать.- Вы упомянули просьбу Зеленского о "Томагавках". Очередное вундерваффе, но почему Зеленский сразу не попросит, что он будет в секретной части участия 6-го авианосного флота США? И с какой целью Белый дом слил эти данные прессе?- А вы уверены, что Зеленский не попросил поддержки какого-нибудь из многочисленных флотов США или всех их вместе? Другое дело, что в Чёрное море им как-то приплыть сложно, но какая разница. Самолёты долетят и из Эгейского с авианосцев.Что касается слива информации Белым домом, а вы уверены, что информацию слил Белый дом? Зеленский обвинял в сливе информации американцев, но не Белый дом. А американцев больше 300 миллионов. А в Белом доме сидит только один, плюс его служащий персонал, там сотня-другая человек, но никак не все 300 миллионов. Слить информацию вполне могли и оппоненты Белого дома, причём даже из Демократической партии. Потому что, насколько я понимаю, Демократическая партия сейчас серьёзно раскололась. И часть из них договорилась с Трампом. О чём договорились, мы не знаем.То есть я бы особенно не рассчитывал на то, что это будет что-то хорошее. Американцы между собой никогда не договариваются ни о чём хорошем для нас. Только для себя. Но мы видим, что часть Демократической партии стала сливать Харрис, как до этого сливала Байдена. Вплоть до того, что "Вашингтон пост" отказалась поддерживать любого кандидата в президенты. Но это газета, которая поддерживает демократов.То есть Трампа они бы и так не поддерживали. И опять-таки ставки букмекеров на Трампа уже превысили все разумные пределы. Так даже с учётом того, какая ситуация по опросам, давать за Трампа свыше 60 против почти 30 за Харриса — это очень много.И такие ставки могут быть только в том случае, если прекрасно знают, что внутри политической элиты сформировалось нечто вроде консенсуса, то есть что Трампа поддерживает или будет поддерживать, или не будет ему сопротивляться часть демократов. Но есть демократы, которые поддерживают Харрис. И кто из них и с какой целью мог слить информацию о секретных частях плана Зеленского, мы не знаем. Но сам слив этой информации американцами, которые борются друг с другом, ничего хорошего нам тоже не сулит, поскольку Белый дом публично не отвечал на вопрос о тайных пунктах секретного плана Зеленского.То есть Зеленскому не сказали "нет" навсегда. Ему не дали "Томагавки" прямо сейчас. А что там ему пообещали или не пообещали, или что-то решили для себя рассмотреть или не рассмотреть, мы не знаем. Ему никогда ничего не давали прямо сейчас. Ни один патрон ему не дали тогда, когда он о нем попросил. Что-то дали через несколько недель, что-то через несколько месяцев, что-то даже через пару лет дали, самолеты, например. Но все дали.Поэтому я не исключаю, что слив произошел именно для того, чтобы одной из борющихся между собой группировок сунуть палку в колеса. Но кто и кому это совал, мы узнаем только через какое-то количество времени. Я уже не говорю о том, что информацию могли слить, в принципе, из окружения Зеленского. Но, повторяю, поскольку Зеленский очень уверенно обвинял американцев, то да, скорее всего, слив произошел в Соединенных Штатах.Но это проблема их внутренней борьбы, а не проблема их отношения с Зеленским или с нами.И да, там есть люди, которые пытаются перенести центр тяжести военных действий в Тихий океан. Но я не знаю, что для нас лучше. Потому что война в Тихом океане тоже нас будет касаться, но там она примет явно большие масштабы. И я не знаю, прекратятся ли боевые действия на западном направлении, если Соединенные Штаты перенесут основные свои усилия в Тихий океан. Это не факт, что против нас они прекратят боевые действия и сразу же заключат мир.Потому что им нужен определенный мир, а не какой угодно. И они собираются бороться за этот определенный мир. То есть за мир по-американски. За него же они сейчас и воюют. Если бы они хотели сдаться, они бы сейчас не наращивали бы силы в Тихом океане, не восстанавливали бы давно заброшенные аэродромы, не перебрасывали бы туда дополнительные авиационные соединения, не разворачивали бы дополнительные военно-морские соединения и так далее. Не мобилизовывали бы своих союзников.Так что пока что ничего хорошего от внутренней борьбы в Соединенных Штатах для нас не видно. Друг друга они еще не сожрали. Если формируется определенный консенсус вокруг Трампа, это значительно хуже, чем если бы продолжалась бы упорная борьба всех демократов против всех республиканцев. Они бы тогда были расколоты примерно пополам. Серьезно бы друг друга уравновешивали бы. Вынуждены были бы очень много внимания уделять внутренним проблемам своим, гражданскому противостоянию.А вот если консенсус хотя бы половины демократов с республиканцами состоится окончательно, это будет наша проблема. Соединенные Штаты тогда свои проблемы внутренние на какое-то время решат. Что резко усилит их внешнеполитические позиции. И самое главное, увеличит координированность их движений. И увеличит консолидацию их союзников. Потому что сейчас одни союзники ориентируются на одних, другие союзники ориентируются на других. А там все, там придется ориентироваться просто на Соединенные Штаты.Поэтому все это кажется веселым проявлением зеленско-американских отношений, но совсем нерадостно для нас. Всё это свидетельство о том, что силы, которые выступают за продолжение нагнетания проблем во взаимоотношениях с Россией в Соединённых Штатах, не сдались и идут по этому пути. И мы не знаем, что это за силы. Мы не знаем, на каких условиях договариваются сейчас республиканцы с демократами. Но можем быть уверены, что это условия компромиссные, и по американской традиции компромисс должен кто-то оплатить. И не американцы. Кроме России или Китая некому. А скорее всего и Россия, и Китай в их представлении должны оплачивать этот компромисс.Об интервью Дональда Трампа Такеру Карлсону Без РФ никуда: в интервью Карлсону Трамп поднял тему России и приписал себе убийство "Северных потоков"

https://ukraina.ru/20241031/1058518089.html

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Роман Гнатюк

интервью, украина, тихий океан, россия, владимир зеленский, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины, демократическая партия, верховная рада, селидово, авдеевка, купянск