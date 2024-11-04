https://ukraina.ru/20241104/1058537350.html

Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой

Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой - 04.11.2024 Украина.ру

Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой

Если Сеул разожжет войну между Россией или КНДР с Западом, то на территории Южной Кореи будет уничтожено все, что представляет угрозу и для Москвы или Пхеньяна

2024-11-04T07:10

2024-11-04T07:10

2024-11-04T07:10

новости

южная корея

украина

россия

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.Он считает, что Южная Корея — это такая же оккупированная Штатами страна, как и Германия.По его словам, Южная Корея не настолько безумна, чтобы тушить пожар керосином и разжигать конфликт между США и Россией.“Если же она на полном серьезе решится поставлять на Украину свои танки под предлогом прибытия на СВО северокорейских солдат, это будет для нее началом конца. Потому что конфликт с США приведет к тому, что на территории Южной Кореи будет уничтожено все, что представляет угрозу и для России, и для КНДР”, — объяснил Кочетков.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также высказал свою точку зрения:“Если северокорейцы все же появятся на СВО, это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада. А роль Южной Кореи в этой истории ясна: она затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР”.Подробнее об этом — в статье Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — ИщенкоВ интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким, ответил на вопрос, оправдывает Южная Корея поставки техники на Украину слухами про северокорейских добровольцев на СВО.“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — прокомментировал Ким.Более подробно об этом — в интервью Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракетыПолный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"

https://ukraina.ru/20240620/1055750227.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, украина, россия, детали