Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой - 04.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241104/1058537350.html
Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой
Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой - 04.11.2024 Украина.ру
Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой
Если Сеул разожжет войну между Россией или КНДР с Западом, то на территории Южной Кореи будет уничтожено все, что представляет угрозу и для Москвы или Пхеньяна
2024-11-04T07:10
2024-11-04T07:10
новости
южная корея
украина
россия
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058547566_0:57:1953:1157_1920x0_80_0_0_db7a4bf9f023b87d24f058e574148b43.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.Он считает, что Южная Корея — это такая же оккупированная Штатами страна, как и Германия.По его словам, Южная Корея не настолько безумна, чтобы тушить пожар керосином и разжигать конфликт между США и Россией.“Если же она на полном серьезе решится поставлять на Украину свои танки под предлогом прибытия на СВО северокорейских солдат, это будет для нее началом конца. Потому что конфликт с США приведет к тому, что на территории Южной Кореи будет уничтожено все, что представляет угрозу и для России, и для КНДР”, — объяснил Кочетков.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также высказал свою точку зрения:“Если северокорейцы все же появятся на СВО, это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада. А роль Южной Кореи в этой истории ясна: она затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР”.Подробнее об этом — в статье Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — ИщенкоВ интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким, ответил на вопрос, оправдывает Южная Корея поставки техники на Украину слухами про северокорейских добровольцев на СВО.“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — прокомментировал Ким.Более подробно об этом — в интервью Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракетыПолный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
https://ukraina.ru/20240620/1055750227.html
южная корея
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058547566_54:0:1797:1307_1920x0_80_0_0_2ab722d8960e03b94dece98827064c33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, южная корея, украина, россия, детали
Новости, Южная Корея, Украина, Россия, детали

Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой

07:10 04.11.2024
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости . Андрей Ольферт
Перейти в фотобанк
Читать в
Если Сеул разожжет войну между Россией или КНДР с Западом, то на территории Южной Кореи будет уничтожено все, что представляет угрозу и для Москвы или Пхеньяна
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.
Он считает, что Южная Корея — это такая же оккупированная Штатами страна, как и Германия.
“США там внаглую уселись и уходить оттуда не собираются. Именно на американских штыках держится вся эта южнокорейская военщина. Так что у Вашингтона есть союзнические обязательства перед своими базами в Южной Корее. Именно их они попытаются защищать”, — поделился мыслями Кочетков.
По его словам, Южная Корея не настолько безумна, чтобы тушить пожар керосином и разжигать конфликт между США и Россией.
“Если же она на полном серьезе решится поставлять на Украину свои танки под предлогом прибытия на СВО северокорейских солдат, это будет для нее началом конца. Потому что конфликт с США приведет к тому, что на территории Южной Кореи будет уничтожено все, что представляет угрозу и для России, и для КНДР”, — объяснил Кочетков.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
20 июня, 14:31
Южная Корея рассматривает возможность начать поставлять оружие Украине из-за договора РФ и КНДРЮжная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Офис южнокорейского президента
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко также высказал свою точку зрения:
“Если северокорейцы все же появятся на СВО, это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада. А роль Южной Кореи в этой истории ясна: она затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР”.
Подробнее об этом — в статье Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко
В интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким, ответил на вопрос, оправдывает Южная Корея поставки техники на Украину слухами про северокорейских добровольцев на СВО.
“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — прокомментировал Ким.
Более подробно об этом — в интервью Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
Полный текст интервью — Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
 
НовостиЮжная КореяУкраинаРоссиядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:40Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция изменилась
07:30Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам
07:25"Грузинская мечта" отправит Зурабишвили домой, пока оппозиционная партия будет оправдываться
07:22Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем
07:20Соглашение между США и Украиной не будет действительно, так как Трамп может все изменить — Трэпп
07:14Народное единство - не фантастика. Как Россия через свои стандарты объединяет русских и украинцев
07:10Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой
07:00Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России
07:00Военный эксперт: Взятие Селидово практически не оставило шансов ВСУ на оборону в Донбассе
06:55Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения
06:50Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО
06:40Экономист рассказал, какой финансовый скачок ждет стран — участниц БРИКС
06:30Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков
06:20Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет
06:15Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы
06:10Украинские СМИ наврали про место прилета по Харькову — Алехин
06:00Ищенко: “Не рабы”, как козырной туз — бьет все, но и его можно обыграть, зная историю Украины
05:50Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину
05:40Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений
05:35Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Лента новостейМолния