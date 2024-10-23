https://ukraina.ru/20241023/1058310609.html

Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты

Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты - 23.10.2024 Украина.ру

Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты

История показывает, что России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. А Запад сейчас специально запускает эту информационную кампанию, чтобы показать: "Смотрите, Россия слабая. Она никак не может справиться с Украиной, поэтому посылает на фронт страшных северокорейских спецназовцев".

2024-10-23T19:30

2024-10-23T19:30

2024-10-23T19:30

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южная корея

кндр

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание совета безопасности на фоне утверждений разведки Сеула о якобы решении КНДР отправить на СВО отряды спецназа. Глава государства даже допустил, что если эта информация подтвердится, то Южная Корея отправит на Украину оружие и собственных военнослужащих.- Евгений Евгеньевич, как вы, как профессиональный кореевед, объясняете весь этот ажиотаж?- Президенту Южной Кореи надо опираться на подтвержденные данные, а не на слухи. Подтвержденных данных у него нет. Никаких северокорейских спецназовцев на СВО просто не может быть. Зачем нам это надо?История показывает, что России не нужны иностранцы, чтобы защищаться. А Запад сейчас специально запускает эту информационную кампанию, чтобы показать: "Смотрите, Россия слабая. Она никак не может справиться с Украиной, поэтому посылает на фронт страшных северокорейских спецназовцев".Зачем нам нужны спецназовцы? Спецназовцы нужны для точечных операций, а не для общевойсковых.- А не кажется ли вам, что эта информационная кампания нужна именно для того, чтобы оправдать поставки южнокорейского оружия на Украину?- Вполне возможно. Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить.- Какие конкретно виды вооружений Южная Корея может отправить на Украину?- Весь спектр вооружений. Танки, средства РЭБ, квадрокоптеры, дроны, гаубицы и снаряды.Надо понимать, что и в Южной Корее очень развит оборонно-промышленный комплекс. Во-первых, там живут люди с хорошими мозгами. Во-вторых, там считается престижной не работа менеджером, а работа инженером.То же самое касается Северной Кореи. Там ценятся люди труда и науки.- А какова сейчас обстановка на самом Корейском полуострове? Была информация, что КНДР подорвала дороги, которые были символом попытки объединения двух Корей.- На самом деле там подорвали всего 60 метров полотна автомобильной дороги. При желании его можно восстановить за сутки. Это был всего лишь символический шаг Пхеньяна, чтобы по ней не пошли южнокорейские танки. А Северная Корея по разрушенной дороге свои танки никуда отправлять не будет.Обстановка там сейчас спокойная. Все будет нормально, если только южнокорейскому президенту не придет в голову какая-нибудь безумная мысль. Сама КНДР боевые действия начинать не будет.Тем более, вчера Ким Чен Ын посетил базу межконтинентальных баллистических ракет. Причем судя по фотографиям, которые разместили северокорейцы, они находятся не на открытой площадке в поле, а в подземных бункерах.- При каких условиях южнокорейскому президенту все же может прийти в голову безумная мысль о начале боевых действий с КНДР?- Ни при каких, потому что южнокорейцы хотят жить.В провинции Кёнгидо и городе Сеуле, которая находятся неподалеку от границы с КНДР, проживают 25 миллионов человек. Вся эта территория может быть разрушена ствольной артиллерией и ракетами ближнего радиуса действия. Надо быть сумасшедшим, чтобы в этой ситуации ввязываться в военную авантюру.Да, сделать какую-то пакость, например, заслать дроны, Южная Корея может. Но я вас очень прошу, никогда не допускайте войны на Корейском полуострове. Пожалейте корейцев. Им уже одной войны хватило.- Как именно договор о взаимопомощи России и КНДР изменил обстановку на Корейском полуострове?- Это придало уверенности КНДР и предупредило США, чтобы они не смели лезть на территорию Северной Кореи. При этом, обратите внимание, что договор этот еще не вступил в силу, так как не был ратифицирован. Он вступит в силу только тогда, когда стороны обменяются ратификационными грамотами.О ситуации в зоне СВО Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции

https://ukraina.ru/20241023/1058291297.html

https://ukraina.ru/20241023/1058308276.html

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интервью, южная корея, кндр, россия, ким чен ын, украина.ру, сша, украина, борис рожин