https://ukraina.ru/20241031/1058495381.html

Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"

Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину" - 31.10.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"

У Северной Кореи есть ядерное оружие. Именно поэтому конфликт между Кимом и Трампом ни к чему не привел. А что они им сделают? Оккупировать КНДР почти невозможно, потому что там выстроена мощная система обороны. А если Штаты решать сжечь Северную Корею, то и Пхеньян успеет сжечь Южную Корею вместе со всеми американскими базами

2024-10-31T06:07

2024-10-31T06:07

2024-10-31T06:07

интервью

южная корея

кндр

запад

ленин

анджей дуда

фсб

пентагон

алексей кочетков

сво

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На это Вашингтон не пойдет. И вряд ли США позволят Сеулу довести до конца эту сложную восточную игру вокруг северокорейских добровольцев на СВО, когда сами игроки не до конца поняли всей своей задумки, считает политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Информационная кампания по поводу отправки на СВО северокорейских военнослужащих продолжает набирать обороты. Сеул угрожает России передать Украине свое вооружение в случае, если эти сведения подтвердятся. На этом фоне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава ни в коем случае не даст Киеву технику, которую она уже закупила у Южной Кореи, потому что на нее были потрачены миллиарды злотых и нужна она исключительно для обороны республики.- Алексей, если вся эта возня была затеяна именно для того, чтобы сделать из Южной Кореи главного поставщика оружия для Украины, удастся ли Западу продавить Польшу, чтобы она тоже передала Киеву южнокорейские танки?- Если пофантазировать по поводу этой ситуации, мы придем к совершенно неожиданным выводам.Южная Корея очень хорошо зарабатывает на крови наших соотечественников, опосредованно передавая на Украину технику и артиллерийские снаряды (Сеул дает свою оружие США, а США отдают Киеву свою оружие). Но подписание военного договора между Россией и КНДР серьезно меняет расклад сил на Дальнем Востоке и делает уязвимой позицию самой Южной Кореи. Потому что Северная Корея в лице Москвы получает не просто доброжелателя, но и крепкий тыл.Раньше Южная Корея была уверена, что может победить КНДР военным путем. "Нас поддержат США, а Пхеньян останется один, потому что Китай не захочет рисковать своими триллионами, которые он зарабатывает на внешней торговле". А сейчас можете сами посмотреть, как изменилась риторика КНДР.Раньше они просто угрожали соседям, устраивая запуски ракет через территорию Южной Кореи (особенно это нервировало Японию). А теперь, когда под Пхеньяном были найдены обломки якобы южнокорейского БПЛА, северокорейское руководство заявило прямым текстом: "Если мы еще где-то найдем такие обломки, мы будем считать это объявлением войны и примем все необходимые меры".А поскольку по новому соглашению Россия будет обязана подставить КНДР братское военное плечо в случае нападения на нее, то со стороны Южной Кореи было бы крайне неразумно дразнить Москву поставками своего оружия не только на Украину, но и Польше. Никто же не гарантирует, что южнокорейские танки в результате каких-то кульбитов (скажем, американцы слишком громко стукнут по столу мухобойкой) не окажутся под Курском. И если Сеул пытается дернуть русского медведя за нос, он должен понимать, что медведь может рассвирепеть.Мы, конечно, можем сдерживать своего младшего партнера из КНДР. Но до поры до времени.Отсюда и возникают слухи о северокорейских добровольцев, которые якобы приехали уже в Приморский край, откуда скоро попадут в зону СВО.- Южная Корея запускает эти слухи от испуга? Или потому, что она нарывается на грубость?- Я не знаю, зачем она это делает. Но я точно знаю, что Южная Корея, запуская эти слухи, сама загоняет себя в угол.Сеул надумал поставлять танки в ситуации, когда он сам может вступить в вооруженный конфликт с серьезным противником, и эта техника может понадобится ему самому. Если Южная Корея откажется от продажи танков и снарядов Польше, за которые уже заплачены огромные деньги, она окажется страной, которая не выполняет свои коммерческие обязательства. А если она станет это делать, то КНДР найдет еще один обломок БПЛА под Пхеньяном, и южанам от этого уже не отвертеться.Я сейчас лишь высказываю свои собственные фантазии. Но, возможно, что так и будет. Южная Корея сейчас не в том положении, чтобы вести свою собственную игру и наращивать эскалацию в регионе.Более того, даже если Сеул попытается втянуть США в прямой конфликт с Россией, то они станут первыми жертвами этого конфликта. А второй жертвой будет Япония, которой Китай и КНДР могут предъявить такой гамбургский счет, что Токио его не оплатит уже никогда.То же самое касается Польши. Поэтому Варшава сейчас, сохраняя свою агрессивную риторику в отношении России, ведет себя гораздо сдержаннее.- То есть обучение северокорейских солдат (пока только обучение) и передача Пхеньяну военных технологий – это крайняя мера воздействия на Сеул? Или это надо делать уже сейчас?- Это надо делать уже сейчас. Раз уж мы подписали с КНДР союзнический договор, мы можем обучить хоть всю северокорейскую армию. У нас нет никаких причин кого-то опасаться.Кстати, пару дней назад ФСБ продемонстрировала тела убитых диверсантов на территории Брянской области. Они из них в прошлом служил в элитном отряде американской армии. Но ведь Пентагон не дрожит от ужаса по поводу того, кто этого рейнджера пропустил в Россию. Так почему же мы должны опасаться того, что нам сделают замечание по поводу обучения северокорейских военнослужащих?Я бывал в КНДР. Я видел, как они обучают свои войска. Подготовка рядового и сержантского состава там на высочайшем уровне. К физической подготовке, а также к подготовке на уровне отделение-взвод-рота, у меня нет никаких вопросов. Это серьезные бойцы. Да, их командованию не хватает опыта реальной войны (какое-то время северокорейская армия даже в учениях с соседними странами не участвовала). Но сейчас само присутствие военных из КНДР в России просто в качестве наблюдателей сыграло огромную роль в повышении обороноспособности Пхеньяна. А это бы поспособствовало тому, чтобы Сеул проводил более миролюбивую политику в отношении России.Так что любая военная подготовка КНДР – это гарантия мира на Дальнем Востоке и гарантия уменьшения поставок южнокорейского оружия в зону боевых действий.- А Дуда почему так в эти танки вцепился? Это заявление было для внутренней аудитории? Или он всерьез опасается, что Запад будет склонять его к принятию опасного решения?- Похоже, Южная Корея предупредила Дуду, что если их танки не дай бог попадут к русским, то Сеул понесет за это серьезную ответственность, поэтому попросила его не особенно афишировать эту тему.Тем более, сами южнокорейские танки Польша пока так и не получила. Насколько я знаю, первые поставки запланированы только на начало 2025 года. По крайней мере, я не видел информации, что они в Польше разгружаются, а польские военнослужащие ездят на них на полигонах. Это же большой пиар-эффект. "Ого-го, войско польское скоро станет сильнейшей армией мира".Поляки же любят о себе так думать. Они и в 1939 году так свою армию представляли, когда предлагали Франции напасть на Германию и разгромить его за шесть дней. Надеюсь, они сделали выводы из истории.Короче говоря, южнокорейских танков в Польше пока нет, а деньги за них уже уплачены. Поэтому Дуда старается вести себя потише, чтобы к нему доехало хоть что-то.- Последнее по этой теме. Если сравнивать Польшу с Южной Кореей, то, насколько я знаю, у США перед Сеулом есть более жесткие союзнические обязательства, чем перед своими партнерами по НАТО. Как быть с этим?- Южная Корея – это такая же оккупированная Штатами страна, как и Германия. После окончания корейской войны в 1953 году там так и стоят американские военные базы. Это наши советники и летчики в КНДР были временным явлением. А вот США там внаглую уселись и уходить оттуда не собираются. Именно на американских штыках держится вся эта южнокорейская военщина.Так что у Вашингтона есть союзнические обязательства перед своими базами в Южной Корее. Именно их они попытаются защищать.Польша же пока американцами не оккупирована.Я потому и говорю, что Южная Корея не настолько безумна, чтобы тушить пожар керосином и разжигать конфликт между США и Россией. Если же она на полном серьезе решится поставлять на Украину свои танки под предлогом прибытия на СВО северокорейских солдат, это будет для нее началом конца. Потому что конфликт с США приведет к тому, что на территории Южной Кореи будет уничтожено все, что представляет угрозу и для России, и для КНДР.Кстати, нельзя забывать, что у Северной Кореи есть ядерное оружие. Именно поэтому конфликт между Кимом и Трампом ни к чему не привел. А что они им сделают? Оккупировать КНДР почти невозможно, потому что там выстроена мощная система обороны. А если Штаты решать сжечь Северную Корею, то и Пхеньян успеет сжечь Южную Корею вместе со всеми американскими базами.На это Вашингтон не пойдет. И вряд ли США позволят Сеулу довести до конца эту сложную восточную игру вокруг северокорейских добровольцев на СВО, когда сами игроки не до конца поняли всей своей задумки.- Тем более, Россия тоже провела тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.- Наша проблема заключается в том, что Запад перестал воспринимать нас всерьез. В ответ на каждое предупреждение со Смоленской площади он просто повышает градус конфликта. "Мы не позволим поставлять ракеты Украине" - их поставили. "Мы не позволим иностранной военщине заходить на нашу территорию" - американские рейнджеры шастают в Брянской области. А когда мы предупреждаем Запад о готовности применить оружие судного дня, на Западе считают, что у русских это оружие просто не сработает, поэтому надо дальше повышать градус эскалации, чтобы все задрожало.И наши учения стратегических сил ядерного сдерживания – это попытка показать Западу, что шутки закончились. Применим не применим мы их – это второй вопрос. Но мы хотя бы продемонстрировали, что они у нас работают.Я не знаю, смогли мы Запад в чем-то убедить или нет. Но, по крайней мере, они над этим думают.- Тут же еще разница в менталитете. Запад специализируется на мелких пакостях, а мы концентрируемся на серьезных вещах.- Ну да. Мы можем долго терпеть всякую ерунду, но если нас окончательно допекут, то с потерями мы считаться не будем. А Запад наоборот – будет повышать градус до тех пор, пока его потери не станут ощутимыми. Запад умеет включать заднюю. Отступить, заключить договор о "вечном мире" и ударить исподтишка – это его тактика.Москва, конечно, говорит, что Запад обманул ее в случае с Минскими соглашениями. Но слышать это очень странно. Мы же сосуществуем с ними почти тысячу лет. В нашей политической культуре должно быть стопроцентное недоверие к Западу. А у нас каждый раз происходит так, что элиты как будто сегодня родились. Причем они рождаются заново даже при жизни одного поколения.Мне бы хотелось, чтобы у нас появилась одна единственная элита (а не корпорации по интересам), которая заботилась бы о жизни своего народа и не удивлялась, что Запад постоянно пыталась нас обмануть.Если мы вынуждены подписать с Западом какой-то договор, надо сразу же начинать подготовку к войне. А лучше всего – ничего с ними не подписывать, а просто победить их.- А есть надежда, что мы в ближайшее время добьемся убедительной победы?- Мы это каждый раз с вами обсуждаем.У нас вроде бы есть ощутимое продвижение на фронте. Но с каждым днем эта война становится все более и более странной. Ее так воспринимают и в кабинетах, и в тылу, и на диване, и в окопах. Как сказал наш общий знакомый Сергей Григоров, хотелось бы, чтобы цели войны знали не только добровольцы, но и все остальные.- Может быть, мы и не обязаны знать всех ее целей.- Война идет, солдаты гибнут, мы побеждаем. А зачем это все – нам знать необязательно.Один мой товарищ недавно горько пошутил: "Нам не озвучивают цели войны, чтобы сказать: Ура, мы взяли Курахово. Это и была цель. Мы победили. Теперь можно садиться за стол переговоров".Я не говорю, что так будет. Но воспринимается все именно так.- А вы хотели бы, чтобы Путин встал и сказал: "Так, надо брать Одессу, а дальше – посмотрим"?- Путин как раз сказал, что Одесса – русский город. Так что он об этом уже сказал (смеется).Понимаете, меня сейчас беспокоит наша идеологическая раздвоенность. Большая часть русского народа воспринимает СВО как освободительный поход с целью избавления русских земель и русского народа от оккупации политических украинцев, но значительная часть российского чиновничества постоянно поднимает вопросы о "дружественной Украине" и восстанавливает памятники Ленину, который создавал Украину даже вопреки мнению своих единомышленников.Даже Роза Люксембург протестовала против ленинской политики. Она не понимала, зачем он создает все эти искусственные Украины, тем самым раскалывая и ослабляя русский пролетариат.Вы же помните, как в 2022 году мы долго не решались снимать украинские флаги в освобожденных городах. А сейчас мы не решаемся оставить русские названия городов (Бахмут, Торецк, Покровск) только потому, что Украина сменила советские названия.Надо определиться, чем мы занимаемся: полицейской операцией или освободительным походом. Если мы проводим полицейскую операцию, то получается, что мы на Украине оккупанты, которые вторглись в чужую страну, и у нас нет никаких перспектив. А если мы проводим освободительный поход за единую и неделимую Россию, то причем тут Ленин?В этом случае ни о какой Украине вообще не должно идти речи. Это русские земли, искусственные отторгнутые от тела русского государства людьми, которые не питали к нашему народу никаких теплых чувств. Нам надо восстановить историческую перспективу, и забыв про всяких Лениных и других террористов, мечтавших уничтожить нашу государственность ради своих фантастических идей.- Почему вы так зациклились на фигуре Ленина?- Потому что Ленин говорил, что во время войны нормально желать поражения своей же стране. Если это плохо, зачем мы восстанавливаем ему памятники? А если это хорошо, почему мы преследуем иноагентов? "Пломбированный вагон – это был гениальный ход". Ну тогда давайте думать, что либеральная оппозиция – это тоже гениальные люди.Иноагенты ненавидят русский народ. Они мечтают, чтобы тут была гражданская война. Чем они отличаются от Ленина?А вы знаете, что в 1915 году Ленин по заданию австро-венгров ездил по лагерям для военнопленных и выяснял, как правильно строить агитацию среди русских солдат? Я читал его переписку, где он возмущался по весьма интересному поводу: "Австро-венгры и немцы выделяли выходцев из Малороссии в отдельную группу. Их лучше кормили, для них делали более комфортные бараки, предлагали им перейти на свою сторону. А солдаты не понимают, почему эти полоумные немцы считают их украинцами и предлагают предать страну. Странно, что на этих крестьян такая агитация не действует. Надо с ними поработать".Кого в Великую Отечественную войну немцы возили по концлагерям? Власова. Но почему-то власовец – это ругательство, а ленинец – чуть ли не почетное звание.Я считаю, что это раздвоение сознания мешает нам мобилизоваться и победить. Потому что даже часть людей, которые принимают решения, находятся в растерянности, не понимая, что конкретно нам нужно от Украины.Те, кто под видом ностальгии по СССР проталкивает эту повестку – сознательно работают против страны и против победы.О других политических аспектах СВО - в интервью Ростислава Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20241027/1058374278.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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интервью, южная корея, кндр, запад, ленин, анджей дуда, фсб, пентагон, алексей кочетков, сво, украина, танки, сша, польша, курахово