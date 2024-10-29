https://ukraina.ru/20241029/1058424916.html

Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко

Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко - 29.10.2024 Украина.ру

Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко

Если северокорейцы все же появятся на СВО, это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада. А роль Южной Кореи в этой истории ясна: она затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР

2024-10-29T05:45

2024-10-29T05:45

2024-10-29T05:45

новости

россия

украина

кндр

владимир зеленский

ростислав ищенко

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1c/1058427158_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0bcf2158af78404c2493495b9ffc79c5.png

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он предположил, как мог выглядеть план Южной Кореи.У США сейчас и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове, отметил эксперт. Он пришел к выводу, что именно поэтому американцы и проигнорировали эту информацию."Им пока этого не надо. Ключевое слово – "пока"", — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким заявил, что эта информационная кампания нужна именно для того, чтобы оправдать поставки южнокорейского оружия на Украину.“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — заключил Ким.Более подробно об этом — в интервью Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракетыВ интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев заявил, что Зеленский ноет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей".“Иран и КНДР — главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран — это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом", — рассказал Селезнев.Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить ВС РФ, напомнил эксперт.Подробнее об этом — в интервью Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДРПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала

https://ukraina.ru/20241027/1058373056.html

россия

украина

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, кндр, владимир зеленский, ростислав ищенко, детали