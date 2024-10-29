Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко - 29.10.2024 Украина.ру
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Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко
Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко - 29.10.2024 Украина.ру
Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко
Если северокорейцы все же появятся на СВО, это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада. А роль Южной Кореи в этой истории ясна: она затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР
2024-10-29T05:45
2024-10-29T05:45
новости
россия
украина
кндр
владимир зеленский
ростислав ищенко
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Он предположил, как мог выглядеть план Южной Кореи.У США сейчас и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове, отметил эксперт. Он пришел к выводу, что именно поэтому американцы и проигнорировали эту информацию."Им пока этого не надо. Ключевое слово – "пока"", — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким заявил, что эта информационная кампания нужна именно для того, чтобы оправдать поставки южнокорейского оружия на Украину.“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — заключил Ким.Более подробно об этом — в интервью Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракетыВ интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев заявил, что Зеленский ноет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей".“Иран и КНДР — главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран — это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом", — рассказал Селезнев.Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить ВС РФ, напомнил эксперт.Подробнее об этом — в интервью Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДРПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала
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Новости
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новости, россия, украина, кндр, владимир зеленский, ростислав ищенко, детали
Новости, Россия, Украина, КНДР, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, детали

Американцы отложили конфронтацию на Корейском полуострове в долгий ящик, но они еще вспомнят — Ищенко

05:45 29.10.2024
 
Фото из открытых источников, флаг южной Кореи
Фото из открытых источников, флаг южной Кореи
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Если северокорейцы все же появятся на СВО, это будет проблема не для России и КНДР, а для Украины и Запада. А роль Южной Кореи в этой истории ясна: она затеяла всю эту историю для дополнительной моральной и материальной поддержки в противостоянии с КНДР
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Он предположил, как мог выглядеть план Южной Кореи.
"Крик "Посмотрите, Ким готовит армию для войны с Украиной" должен был привести к жесткой реакции США, которые сказали бы: "Проклятые северокорейцы дополнительно помогают России, поэтому мы быстро дадим Южной Корее дополнительные деньги и ракеты для ПВО, а заодно пришлем к ее берегам еще одну авианосную группу", — поделился Ищенко.
У США сейчас и так много проблем, чтобы еще и втягиваться в конфронтацию на Корейском полуострове, отметил эксперт. Он пришел к выводу, что именно поэтому американцы и проигнорировали эту информацию.
"Им пока этого не надо. Ключевое слово – "пока"", — заключил Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким заявил, что эта информационная кампания нужна именно для того, чтобы оправдать поставки южнокорейского оружия на Украину.
“Если американцы прикажут, Сеул это сделает. И сейчас Южная Корея ищет разные поводы, чтобы оправдать эти поставки. Потому что за эти поставки им будут платить”, — заключил Ким.
Более подробно об этом — в интервью Евгений Ким: Пока Южная Корея пытается отправить танки на Украину, КНДР показала миру свои большие ракеты
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В интервью изданию Украина.ру социолог и политолог Денис Селезнев заявил, что Зеленский ноет, что Украина "воюет не только с Россией, но и с Ираном и Северной Кореей".
“Иран и КНДР — главные пугала в этой "оси зла", которую США раскручивали десятилетиями. И Зеленский как бы говорит американцам: "Мы воюем с вашими главными врагами. Ладно, еще Россия. Но Северная Корея и Иран — это враги стран, перед которыми у вас есть конкретные обязательства (Южная Корея и Израиль). Поэтому давайте плечом к плечу бороться с мировым злом", — рассказал Селезнев.
Он считает, что ВС РФ уже пользуются этой информационной кампанией: есть фотографии, где под Покровском российские солдаты водрузили флаг Северной Кореи. Таким же троллингом занималась Украина, когда вывешивала флаги США и нацистскую символику, чтобы позлить ВС РФ, напомнил эксперт.
Подробнее об этом — в интервью Денис Селезнев: Украина под Курском осталась с чемоданом без ручки, поэтому пугает себя солдатами из КНДР
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если бы Россия только захотела отправить КНДР на СВО, Украина бы уже рыдала и плакала
 
НовостиРоссияУкраинаКНДРВладимир ЗеленскийРостислав Ищенкодетали
 
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