https://ukraina.ru/20241023/1058288002.html

У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев

У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев - 23.10.2024 Украина.ру

У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев

Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин

2024-10-23T04:45

2024-10-23T04:45

2024-10-23T04:45

новости

россия

украина

днепр

евгений норин

владимир зеленский

мобилизация

военная эскалация

курск

резервы

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Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и заявить, что это – зона их интересов, сообщил журналист.Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров, но разбить Россию с позиции силы западные контингенты не смогут, отметил историк.Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний, сказал эксперт."Почему использование солдат-срочников под Курском не вызвало никаких протестов? Потому что дело серьезное. Так что мы понимаем, почему Зеленский носится с этим "планом победы". Но Запад отнесся к нему крайне сдержанно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руОб актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, днепр, евгений норин, владимир зеленский, мобилизация, военная эскалация, курск, резервы, днепр (река), детали, сво, спецоперация