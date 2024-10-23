У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев - 23.10.2024 Украина.ру
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У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев
У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев - 23.10.2024 Украина.ру
У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев
Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-23T04:45
2024-10-23T04:45
новости
россия
украина
днепр
евгений норин
владимир зеленский
мобилизация
военная эскалация
курск
резервы
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Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и заявить, что это – зона их интересов, сообщил журналист.Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров, но разбить Россию с позиции силы западные контингенты не смогут, отметил историк.Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний, сказал эксперт."Почему использование солдат-срочников под Курском не вызвало никаких протестов? Потому что дело серьезное. Так что мы понимаем, почему Зеленский носится с этим "планом победы". Но Запад отнесся к нему крайне сдержанно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руОб актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, днепр, евгений норин, владимир зеленский, мобилизация, военная эскалация, курск, резервы, днепр (река), детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Днепр, Евгений Норин, Владимир Зеленский, мобилизация, военная эскалация, Курск, резервы, Днепр (река), детали, СВО, Спецоперация

У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев

04:45 23.10.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и заявить, что это – зона их интересов, сообщил журналист.
Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров, но разбить Россию с позиции силы западные контингенты не смогут, отметил историк.
"Я не скажу, что у нас все хорошо. Но у нас есть резервы. У нас есть нехватка людей, но она не такая критическая, как у Украины. И у нас прошла только одна волна мобилизации. Противник должен это учитывать", — подчеркнул Норин.
Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний, сказал эксперт.
"Почему использование солдат-срочников под Курском не вызвало никаких протестов? Потому что дело серьезное. Так что мы понимаем, почему Зеленский носится с этим "планом победы". Но Запад отнесся к нему крайне сдержанно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.ру
Об актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру
Коллаж: Валентина Ванжа интервью
Вчера, 18:03
Валентина Ванжа о побеге из Авдеевки в Донецк, о гибели отца и о "развлечениях" снайперов ВСУНачинающий донецкий блогер Валентина Ванжа рассказала изданию Украина.ру, как жила в родной Авдеевке под Украиной, и что пережила во время ее освобождения.
 
НовостиРоссияУкраинаДнепрЕвгений НоринВладимир Зеленскиймобилизациявоенная эскалацияКурскрезервыДнепр (река)деталиСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
04:45У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев
04:30Накрыли на подходе: Евсеев рассказал, почему в одной атаке под Курском Украина теряет по семь танков
04:24Молдавия цэ Украина
04:15Эксперт раскрыл, что будет, если ВС РФ окружат Сумы или "провернут" новый заход в Харьковскую область
04:00Евсеев: Когда ВС РФ выйдут к Запорожью, то смогут достать до "Мотор-Сичи" и "Южмаша" в Днепропетровске
03:45Норин: Если Россия пойдет на вторую волну мобилизации, у Киева "крякнется" участок фронта и армия побежит
03:30Сигнал "Баллистика!" Евсеев объяснил, какую опасность представляют ракеты ATACMS и как с ними бороться
03:15Эксперт раскрыл, как бойцы выбивают ВСУ из Невельского кармана и готовятся к тяжелым боям за Курахово
03:04Покончил с собой прямо в военкомате: на Украине обещают прислать повестки всем без исключения
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18:43Польша обвиняет Россию в "диверсиях" и закрывает консульство в Познани
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