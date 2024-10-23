https://ukraina.ru/20241023/1058288002.html
У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев
У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев - 23.10.2024 Украина.ру
У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев
Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин
2024-10-23T04:45
2024-10-23T04:45
2024-10-23T04:45
новости
россия
украина
днепр
евгений норин
владимир зеленский
мобилизация
военная эскалация
курск
резервы
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Даже если на Украину будет какая-то иностранная интервенция, то западные контингенты могут стать по Днепру и заявить, что это – зона их интересов, сообщил журналист.Это будет означать, что стороны готовы сесть за стол переговоров, но разбить Россию с позиции силы западные контингенты не смогут, отметил историк.Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний, сказал эксперт."Почему использование солдат-срочников под Курском не вызвало никаких протестов? Потому что дело серьезное. Так что мы понимаем, почему Зеленский носится с этим "планом победы". Но Запад отнесся к нему крайне сдержанно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Если США сыграют в рулетку с пятью пулями в барабане, Россия заглушит все украинские АЭС читайте на сайте Украина.руОб актуальной ситуации в зоне СВО в интервью Владимира Евсеева: Россия выбьет ВСУ из Селидово и подобьет австралийские танки, а потом обнулит Запорожье на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, днепр, евгений норин, владимир зеленский, мобилизация, военная эскалация, курск, резервы, днепр (река), детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Днепр, Евгений Норин, Владимир Зеленский, мобилизация, военная эскалация, Курск, резервы, Днепр (река), детали, СВО, Спецоперация
У нас есть резервы: историк о том, почему курская авантюра вызвала ощутимый всплеск добровольцев
Курская авантюра уже вызвала локальный, но ощутимый всплеск прихода добровольцев в российские военкоматы. А эскалация может вызвать ситуацию, когда люди даже по мобилизации будут готовы идти на фронт без особых переживаний. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин