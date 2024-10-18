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Запад откажется рекрутировать своих солдат на украинский фронт - Слуцкий

Запад откажется рекрутировать своих солдат на украинский фронт - Слуцкий - 18.10.2024 Украина.ру

Запад откажется рекрутировать своих солдат на украинский фронт - Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале заверил, что США и Запад не пойдут на предложение Владимира Зеленского по рекрутированию своих солдат на украинский фронт

2024-10-18T07:32

2024-10-18T07:32

2024-10-18T07:39

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"Вряд ли Вашингтон и Брюссель поведутся на дешевую уловку марионеточного киевского режима. Хвост может вилять собакой только пока это выгодно кукловодам", - написал он.Депутат указал на то, что Зеленский снова призывает к прямому участию стран ЕС и НАТО в войне против России и "неизбежному превращению всей Европы в поле боя".Накануне Зеленский призвал все страны НАТО отправить войска на Украину. По его словам, "они могут сменить наших парней, которые устали... мы должны поменять их на поле боя".Подробнее о политике Зеленского - в материале Нахамил Орбану и пугал европейцев Северной Кореей: что Зеленский успел сделать в Брюсселе на сайте Украина.ру.

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новости, запад, нато, владимир зеленский, госдума, ес, брюссель, украина